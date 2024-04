Un vestido de Dior y “corazones humanos”: Anya Taylor-Joy reveló detalles de su boda secreta

Los pasteles en la fiesta de Anya Taylor-Joy y Malcom McRae fueron diseñados en forma de corazón. Crédito: Instagram/anyataylorjoy

Luego de meses de rumores, Anya Taylor-Joy le anunció al mundo que contrajo matrimonio con su prometido, el músico y actor Malcom McRae. La pareja, que siempre fue muy reservada con su relación, se dijo el sí en una ceremonia privada hace dos años, según indicó la estrella de Gambito de Dama.

Taylor-Joy sorprendió con el feliz anuncio en sus redes sociales y acompañó la noticia con imágenes de la celebración que organizó en Venecia al menos un año y medio después del enlace oficial.

“Dos años atrás, en April Fools (el día de los inocentes en Estados Unidos), me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans”, reveló la joven de ascendencia argentina. “La magia de ese día está grabada en cada célula de mi ser, para siempre. Feliz segundo (primer) aniversario, mi amor... eres el más genial”, escribió.

Cara Delevingne fue una de las invitadas a la fiesta y se encargó de tomar fotografías para los esposos. (Instagram/anyataylorjoy)

Las fotografías difundidas por la actriz la muestran en un vestido de la casa de diseño Dior, el mismo atuendo que captaron las cámaras de los paparazzi en octubre de 2023, en el Palazzo Pisani Moretta de Venecia. Al menos 150 invitados se congregaron en la fiesta que se realizó en la ciudad italiana. A pesar de que el evento trató de mantenerse en secreto, comenzaron a circular instantáneas de los asistentes que se asomaban a los balcones del palacio del siglo XV.

El arribo de famosos como Julia Garner, Nicolas Hoult y Milles Teller desató rumores de boda en su momento, aunque ahora se concluye que ese evento era un segundo festejo por los votos matrimoniales que Anya y Malcom ya habían hecho tiempo atrás.

El romántico vestido tiene detalles significativos para los esposos. Fue “bellamente bordado con nuestra historia de amor”, explicó Taylor-Joy en su publicación. Otra imagen muestra a la pareja junto a su amiga Cara Delevingne, una de las invitadas y fotógrafas del evento.

El vestido de Anya Taylor-Joy fue una pieza diseñada por Dior. (Instagram/malcommcrae)

El postre fue otro detalle insólito de la gala. “Sí, esos son pasteles de corazón anatómicamente correctos”, escribió la actriz que no pudo evitar bromear sobre la temática. “Soy el vampiro Lestat”, agregó.

McRae también le dedicó un mensaje a su esposa conmemorando las nupcias. “Te amo ahora y de alguna forma, siempre lo he hecho, y de alguna forma, siempre lo haré. Feliz segundo aniversario (ayer), hermosa”.

La relación de la protagonista de Furiosa y el líder de la banda de rock More data de mayo de 2021, cuando fueron vistos en una cita en Nueva York. Ambos se conocieron en el estreno de la serie Gambito de dama y la química fue instantánea. En octubre de ese año, el músico presentó a Taylor-Joy como su novia en Instagram a través de una fotografía en la que estaban tomados de las manos. “Supremamente feliz”, escribió.

La imagen muestra los singulares pasteles que pidió la pareja como parte del menú. (Instagram/anyataylorjoy)

En marzo de 2022, poco antes de su matrimonio, McRae confesó que había escrito una canción para Anya a los dos días de conocerla: el tema Really want to see you again. Ese año, ambos recorrieron su primera alfombra roja como pareja en el afterparty de los Oscars organizado por Vanity Fair.

Aunque el trabajo de Anya Taylor-Joy implica pasar largas temporadas en viajes por su cuenta, la pareja ha enfrentado con optimismo el amor a distancia. “Sí, es difícil. Pero también es agradable porque valoras el tiempo que tienes cuando están juntos. Las actividades cotidianas están llenas de felicidad. Amo ir a la gasolinería con él, llenar el auto y luego tomar desayuno”, consignó la actriz en una entrevista de 2022 con British Vogue.