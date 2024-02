El reencuentro de Jennifer Aniston y David Schwimmer en un anuncio del Super Bowl 2024

Jennifer Aniston y David Schwimmer se reencuentran en un divertido comercial para el Super Bowl

Los fanáticos de Friends tendrán una sorpresa emocionante durante el Super Bowl 2024 al ver a Rachel y Ross, una de las emblemáticas parejas de la serie, reunirse nuevamente después de dos décadas. En un anuncio que desató la nostalgia y remembranzas de la icónica serie de los años 90, Jennifer Aniston y David Schwimmer aparecieron interactuando en un contexto humorístico, en el que, irónicamente, ella parece haber olvidado completamente a su ex compañero.

Te puede interesar: Sr. y Sra. Smith y el inicio del romance entre Brad Pitt y Angelina Jolie: el tango que los enamoró y el motivo que los separó

El anuncio comienza con Aniston en lo que parece ser un set de rodaje, recibiendo una entrega de Uber Eats por parte de una trabajadora de producción, que le expresa su sorpresa por la amplia gama de productos disponibles en la aplicación. Es aquí donde la actriz le compartió su teoría sobre la memoria: “Ya sabes, para recordar algo, tienes que olvidar otra cosa. Hacer un poco de espacio”.

A medida que avanza el comercial, el peculiar guión lleva a escenas con otros famosos como David y Victoria Beckham, que juegan con la idea de olvidar detalles triviales de sus vidas, como en qué grupo de ‘spice’ estaba Victoria, en referencia a las Spice Girls. Luego, vuelven a Aniston, que se topa con David Schwimmer.

Aniston y Schwimmer interpretaron a la pareja de amigos que se vuelven amantes en "Friends" (The Grosby Group) Bei/Shutterstock

Lo que parecía ser sólo una trama publicitaria ingeniosa rápidamente se convirtió en un emotivo y directo guiño a Friends cuando Schwimmer apareció en escena, saludando a una Aniston que parece haber perdido la memoria. Tras intentar abrazarla, Jennifer lo evita dándole un fuerte manotazo. “¿Nos conocemos? Dame una pista”, le preguntó, fingiendo sorpresa.

“Trabajamos juntos durante 10 años”, le respondió un inocente David mientras ella sigue sin reconocer su cara. Para salir del aparente momento incómodo, Aniston le dijo “Estás estupendo”, a lo que Schwimmer le respondió: “Todavía no lo sabes, ¿verdad?”. Luego se ve a la actriz de 54 años alejándose mientras decía irónicamente: “Como si olvidara 10 años de mi vida”.

El actor, resignado tras el fingido olvido de su ex compañera, comentó en tono de broma, “Odio esta ciudad”, manteniendo el característico estilo de humor de una sitcom como Friends.

Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow en la reunión de "Friends" en 2021. Cortesía de HBO Max

El anuncio también incluye cameos de otras celebridades como el músico Jelly Roll, quien también participó en divertidas secuencias que juegan con la idea de olvidar momentos significativos de sus vidas. Pero es, sin duda, el momento compartido por Aniston y Schwimmer el que capturó la atención y el protagonismo, resucitando la química única entre Rachel y Ross.

El último reencuentro del elenco completo de Friends fue en 2021. Después de 17 años, el icónico reparto volvía a reunirse en el set original sin saber que sería la última vez que tendrían junto a ellos a Matthew Perry, fallecido el pasado octubre. Entusiasmados, uno a uno fueron llegando, se sentaron en el famoso sillón, y conmovidos se abrazaron por el reencuentro, que se emitió por HBO Max.

Durante la emocionante reunión, leyeron algunos de los guiones y contaron sobre cómo la serie poco a poco se convirtió en un ícono generacional que llegó a revistas como Vanity Fair o Rolling Stone.

Jennifer Aniston y el resto del elenco optaron por no asistir a los Emmy 2024 para homenajear a Matthew Perry debido a que su muerte “aún está muy fresca para ellos” (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Recientemente, uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2024 fue el segmento “In Memoriam”, que honraron el legado de los profesionales de la industria fallecidos en el último año. Entre ellos, Matthew Perry, que encarnó a Chandler Bing en Friends, fue homenajeado mientras sonaba de fondo el himno de la sitcom, I’ll Be There for You, y la ovación del público asistente. Fue imposible no emocionarse.

Sin embargo, los grandes ausentes de la noche fueron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, quienes optaron por no asistir a la premiación debido a que su muerte “aún está muy fresca para ellos”, que siguen de luto porque “probablemente fue demasiado pronto”, según dijeron los productores de los Emmy.