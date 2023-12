Muerte de Matthew Perry: cómo el uso recreativo de la ketamina pudo ser la “receta para el desastre”

El renombrado neurocientífico Bankole Johnson argumentó que es muy probable que el actor de “Friends” haya hecho un uso recreativo de la droga antes de su muerte (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

A fines de octubre, la inesperada partida de una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento conmocionó tanto a Hollywood como a sus miles de seguidores. Una de las cinco estrellas de la icónica serie “Friends”, Matthew Perry, falleció a los 54 años dejando muchas incógnitas que hoy han sido resueltas. Tras revelarse los hallazgos de la autopsia, se conoció que el actor falleció por efectos de la ketamina, pero un especialista cuestionó severamente que le haya dado un uso legal.

Este viernes, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa del deceso del artista está vinculada a los “efectos agudos de la ketamina”. Esto fue analizado por el mundialmente reconocido neurocientífico Dr. Bankole Johnson, que planteó a PageSix que probablemente “se tratara de un consumo recreativo de ketamina” por parte del actor, ya que “sería una medicina cuestionable suministrar ketamina a alguien que también usa buprenorfina: una verdadera receta para el desastre”.

Según el informe difundido, el carismático Chandler Bing en la sitcom “Friends” había estado bajo terapia de infusión de ketamina para tratar su depresión y ansiedad, con su último tratamiento registrado una semana y media antes de su muerte. Este dato se contrapone con la vida media de la ketamina, que es de aproximadamente tres a cuatro horas, lo cual sugiere que la presencia de esta sustancia en su cuerpo en el momento de fallecer provino de una fuente reciente y no del tratamiento.

Todo parece indicar que la presencia de ketamina en el cuerpo del actor en el momento de fallecer provino de una fuente reciente y no de su tratamiento, que terminó una semana antes del fatídico desenlace (REUTERS/Phil McCarten/File Photo)

Johnson se negó a creer que algún médico profesional le haya suministrado dicha sustancia al actor. “La ketamina es generalmente segura cuando es administrada por profesionales de la salud capacitados en un entorno médico para el tratamiento de la depresión o el trastorno de estrés postraumático.” Explica que lo mejor es que los expertos médicos distribuyan la ketamina por vía intravenosa, donde “la dosis puede calcularse con precisión”.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló que la gente suele abusar de la ketamina para “uso recreativo de drogas” en fiestas, clubes nocturnos y raves u “otros entornos ilícitos” debido a sus “efectos alucinatorios de corta duración.” Sin embargo, no confirmó explícitamente que ese fuera el caso de Perry. Pero Johnson argumentó que todo apunta a que el entrañable actor sí habría estado consumiendo la sustancia de forma recreativa en sus últimos días de vida.

La razón se centra en los factores que contribuyeron a la muerte Matthew. Según informó el comunicado oficial, estos son “el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opiáceos)”.

Al respecto, el Dr. Johnson destacó que la ketamina puede ser segura cuando se administra adecuadamente, pero también puede ser sedante. Su uso recreativo, especialmente combinado con otros medicamentos como la buprenorfina, puede tener consecuencias graves, como sedación intensificada y falta de respuesta.

De haber sido como relata el especialista, el entorno más cercano del actor de “Un impulsivo y loco amor” no tenía idea ni sospechaban acerca de una posible recaída. De hecho, su compañera de reparto en “Friends” Jennifer Aniston confesó recientemente a Variety: “Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé”. También recordó el último día de vida del actor. “Esa mañana estuve literalmente mandándome mensajes con él, el chistoso Matty. No le dolía nada. No estaba luchando. Estaba feliz”, dijo.

La historia de lucha de Perry contra sus demonios personales fue documentada por él mismo en su libro de memorias lanzado un año antes de su fallecimiento “Amigos, amantes y la gran cosa terrible” en 2022. En aquella época, relató episodios graves relacionados con el abuso de sustancias como cuando su colon reventó debido al consumo excesivo de opiáceos unos años antes, y los médicos le dieron sólo un “2 por ciento de posibilidades de vivir”.

Según el Dr. Johnson, el uso recreativo de la ketamina mezclada con la buprenorfina, como sucedió con Perry, puede tener consecuencias graves, como sedación intensificada y falta de respuesta (Michelle Groskopf/The New York Times)

La obra también recuerda cuando gastó unos 9 millones de dólares intentando mantenerse sobrio y que una vez estuvo a punto de morir por consumir 55 pastillas de Vicodin y un litro de vodka.

El último adiós a Matthew Perry se llevó a cabo en un íntimo funeral 3 de noviembre, en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, en presencia de su familia y de sus cuatro compañeros de reparto de “Friends”.