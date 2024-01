Britney Spears volvió a Las Vegas por primera vez tras la bofetada que recibió de un seguridad

La estrella pop pasó página y disfrutó las fiestas en la ciudad de las luces, meses después de su controvertido encuentro con el jugador de baloncesto Victor Wembanyama (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Tras obtener su libertad de vuelta después de 13 años bajo tutela, Britney Spears sigue demostrando que no se amilana ante las adversidades. Luego de un 2023 turbulento para su vida personal, la cantante optó por finalizar el año eligiendo Las Vegas para disfrutar de las festividades navideñas. Según TMZ, la cantante decidió volver a la vibrante metrópoli, a pesar del incómodo incidente que tuvo con el guardia de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama hace poco en el mismo lugar.

De acuerdo a fuentes exclusivas, la también conocida como Princesa del Pop se hospedó en Resorts World, así como en Aria Resort & Casino, demostrando su afición por el lujo y la opulencia de la Ciudad del Pecado. A pesar de que no está claro si pasó el día Nochebuena en Las Vegas, parece que la celebración fue entre las luces y la alegría características de la ciudad.

La intérprete de “Toxic” no pasó desapercibida en las redes sociales, que hicieron eco de su presencia al captarla recorriendo el casino Wynn luciendo un llamativo minivestido azul pálido y con una cerveza en mano, escoltada por sus guardias de seguridad. Intentando pasar inadvertida con gafas de sol y su melena rubia recogida, resultó imposible que sus fanáticos no la reconocieran.

La Princesa del Pop se hospedó en Resorts World, así como en Aria Resort & Casino, demostrando su afición por el lujo y la opulencia de Las Vegas (X/Twitter @BSNewsItalia)

Los testigos en el lugar informaron a TMZ que Spears asistió al show Awakening y posteriormente visitó el restaurante Lakeside para una cena. Además de su agenda de entretenimiento, Spears se dio cita en los espacios más exclusivos de la ciudad, como el naciente proyecto Fontainebleau, el club LIV y el Poodle Room, un sitio de membresía privada.

La estancia de Spears en la metrópoli del juego y el entretenimiento durante las fiestas del 2023 fue descrita como tranquila y discreta, sin ostentaciones o complicaciones, en contraste con la última vez que estuvo en lugar cuando se generó un alboroto a raíz del suceso previo que tuvo con el famoso jugador de baloncesto Victor Wembanyama.

En julio de 2023, en medio de las celebraciones estadounidenses, la artista de 42 años denunció públicamente al guardia de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama de haberla abofeteado después de que haber intentado acercarse al joven. Contó que se encontraba en la recepción de un hotel de Las Vegas, cuando reconoció al deportista de los Spurs de San Antonio y decidió aproximarse para “felicitarlo por su éxito”.

El episodio, que tuvo lugar en Las Vegas, no pasó a mayores y acabó sin cargos

Según su testimonio, para llamar la atención de Wembanyama, la cantante de “Oops!... I Did It Again” le dio “una palmada en el hombro” al jugador y después de ello el guardia de seguridad del atleta la abofeteó “sin mirar hacia atrás” al punto de casi “noquearla”, provocando que sus gafas salieran de su cara. Un video del incidente circuló rápidamente en redes, a lo que Britney respondió con humor que su reacción había sido “invaluable”.

La protagonista de Crossroads confesó que se sentía avergonzada de compartir su historia, pero que lo hacía para dar un ejemplo al público de que se debe tratar a las personas con respeto y mandó un mensaje solidario a aquellas personas que enfrentan violencia.

En su defensa, el jugador francés de 20 años dio su versión de los hechos en un encuentro con medios de comunicación y aseguró que “una persona me agarró por detrás, no por los hombros, y yo no podía detenerme. No vi lo que pasó, sé que la alejaron aunque no sé con cuánta fuerza”.

Es la primera vez que la cantante vuelve a Las Vegas desde que denunció al guardia de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama de haberla abofeteado en la misma ciudad (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Sin embargo, al decidir volver a Las Vegas poco tiempo después, Spears ha dejado claro que ha superado el desagrado del pasado evento y que no permitió que un antiguo impasse ensombrezca su espíritu festivo en el cierre del año.