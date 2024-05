Ben Affleck y Jennifer Lopez podrían estar al borde del divorcio

Al parecer, los problemas que arruinaron la relación de la pareja a principios de los años 2000, continúan vigentes REUTERS/Mario Anzuoni

Según una fuente exclusiva consultada por el medio In Touch, Ben Affleck ha llegado a un punto límite con Jennifer Lopez y se ha mudado de la casa que compartían. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”, afirmó el informante.

Los seguidores de la pareja han notado que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas. El actor no asistió a la Met Gala junto a su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de la importante posición que ella ocupaba como copresidenta del evento. La excusa oficial de Ben para no asistir fue que estaba ocupado filmando “The Accountant 2″, pero la fuente de In Touch sostiene que es el fin de su relación la principal causa de su ausencia en el evento.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente.

La tensión habría sido tan grande que Affleck se ha mudado de la casa de ensueño que compró junto a JLo en 2023 (Photo by Michael Tran / AFP)

Un problema constante en la relación de la pareja fue la manera diferente en que manejaban la atención mediática. Jennifer abrazaba la atención de los medios, mientras que Ben prefería evitarla. En el documental de J.Lo, “The Greatest Love Story Never Told”, la estrella admitió: “Al volver a estar juntos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como casarte con un capitán de barco y decir: ‘Bueno, no quiero agua’. Estamos tratando de aprender a comprometernos.”

Jennifer añadió: “No creo que [Ben] se sienta muy cómodo con que haga esto, [pero] no quiere detenerme”. Paralelamente, otra fuente compartió que Ben “nunca trataría de frenar los sueños de [Jennifer]”. No obstante, también aseguró que la “Reina del Bronx” ha sido muy controladora a lo largo de su relación.

El manejo de la fama por parte de Jennifer Lopez y Ben Affleck parece ser el epicentro de sus disputas Photo © 2023 x17/The Grosby Group

Desafortunadamente, comprometerse resultó ser más difícil de lo que la pareja pensaba. “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar”, explicó el informante. “Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas mayores que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”.

Ben y Jennifer salieron por primera vez a principios de los años 2000 y estuvieron a pocos días de casarse cuando cancelaron su boda en 2003. Permanecieron juntos hasta enero de 2004 antes de poner fin a la relación. No fue hasta 2021 cuando se reconciliaron, lo que les llevó a finalmente casarse en julio de 2022.

Jennifer Lopez visitará México por su nueva cinta “Atlas”

La cantante visitará CDMX para promocionar su nueva película. TikTok: @terejsanz

Mientras la relación entre JLo y Ben parece estar en un punto de mucha tensión, la multifacética artista se encuentra en plena promoción de su nueva cinta “Atlas”. Para ello, Lopez ha decidido visitar México, y aunque no ha dado detalles de las actividades en las que se involucrará en el país latino, compartió un particular video con un famoso libro de texto mexicano revelando la noticia.

“Hola, estaba leyendo este Atlas pensando en todos los lugares hermosos en mi querido México porque adivinen qué, estaré en su maravilloso país el 21 de mayo para celebrar mi nueva película Atlas con todos ustedes. No puedo esperar a verlos. A todo los increíbles fans, muchas gracias. Nos vemos pronto”, declaró JLo en este video.