Video: Britney Spears se habría golpeado accidentalmente en la cara y la policía cerró la investigación por una supuesta agresión

El incidente entre Britney Spears y el guardaespaldas de Wembanyama (Twitter: @ClutchPointsApp)

La policía de Las Vegas, Estados Unidos, dio por finalizada la investigación por el incidente ocurrido este miércoles entre la estrella del pop Britney Spears y un guardaespaldas del joven basquetbolista Victor Wembanyama.

El Departamento de la Policía Metropolitana de la ciudad difundió un comunicado en el que señaló que “no se presentarán cargos contra la persona implicada” luego de que se definiera que el sujeto, acusado de “presunta agresión”, no hizo uso voluntario o ilegal de la fuerza o la violencia contra la cantante.

En el informe, la policía dijo que las imágenes de vigilancia del suceso “mostraban a Britney yendo a tocar al jugador de los Spurs en el hombro. Cuando tocó al jugador (un guardia de seguridad) empuja su mano del jugador sin mirar, lo que hace que la mano de Britney se golpee en la cara”.

El incidente en cuestión tuvo lugar este miércoles por la noche cuando Spears reconoció al pívot en un hotel del famoso Boulevard y, horas más tarde, volvió a verlo en el Aria Resort & Casino. Fue entonces que la celebridad decidió acercarse a él y felicitarlo por su carrera y su éxito.

Britney Spears intentó acercarse al basquetbolista y felicitarlo por su carrera y su éxito

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento exacto en el que Spears acelera el paso e intenta tocar por la espalda al deportista pero es detenida por uno de sus guardaespaldas, que levanta su brazo, alcanzado a tocarla.

“Su seguridad me dio un manotazo en la cara, sin mirar atrás, delante de una multitud”, denunció en sus redes sociales la estrella pop y agregó: “Casi me tira al suelo y me arrancó los anteojos de la cara”.

En su declaración, Spears también desmintió haber agarrado al basquetbolista -como decía la contraparte- y sostuvo que, por el contrario, sólo tocó su hombro y resaltó que “la gente me acosa todo el tiempo -incluso, esa noche se me acercaron al menos 20 fans- pero mi equipo de seguridad no agredió a ninguno de ellos”.

La cantante aseguró que el hombre casi la tira al piso y exigió una disculpa (@britneyspears)

Sin embargo, en el marco de la investigación iniciada a raíz de las acusaciones, la policía investigó a los guardias de seguridad implicados y ambos declararon que sacar la mano del hombro de su cliente es una respuesta estándar.

Asimismo, el informe final menciona que el seguridad se comunicó con la cantante para disculparse, al igual que lo hizo ella, una muestra de respeto mutuo, algo que ella había pedido en sus redes sociales.

“Creo que es importante compartir esta historia y alentar a las celebridades a dar el ejemplo y tratar a todos con respeto”, se leía en la historia de Instagram.

Wembanyama se mantuvo al margen de la polémica y aseguró que no llegó a estar al tanto de la magnitud del incidente y tampoco supo que había sido Spears la mujer que intentó acercarse a él hasta unas horas después de su cena, cuando comenzó a trascender lo ocurrido.

Wembanyama se mantuvo al margen de la polémica y aseguró que no llegó a estar al tanto de la magnitud del incidente (AP)

“Una persona me estaba gritando ‘señor, señor’ y me agarró por detrás pero no vi lo que pasó porque estaba caminando y habíamos acordado no detenernos” para evitar que se generara una aglomeración de fans que quisieran acercarse, comentó el jugador.

“Sólo sé que los guardias de seguridad la empujaron, no sé con cuánta fuerza”, concluyó.

Wembanyama, de 19 años, fue elegido en junio como el número uno del Draft por los San Antonio Spurs, por lo que viajó esta semana a Las Vegas para debutar con su nuevo equipo.

Su llegada ha generado gran expectativa, incluso, a un grado nunca antes visto desde el desembarco de LeBron James a la NBA, hace dos décadas.

(Con información de AFP y AP)

