El renacimiento personal de Kelly Clarkson: la cantante habló sobre su divorcio y depresión

Tras el avasallador éxito de su programa “The Kelly Clarkson Show”, la cantante reveló cómo trabajar en su último álbum musical fue una “terapia” para enfrentar su dura separación (REUTERS/ARCHIVO)

La cantante Kelly Clarkson inició el 2024 haciendo una reflexiva retrospectiva sobre lo que han sido sus últimos meses y años. En definitiva, Clarkson ha podido experimentar el agridulce sabor de la vida con un proceso duro a nivel personal y un éxito abrumador a nivel profesional. En una entrevista para la portada de la última edición de People, la también presentadora compartió detalles íntimos sobre cómo ha enfrentado la depresión y un difícil proceso de divorcio.

Con una carrera que se consolidó tras ganar la primera temporada de “American Idol” en 2002, la cantante, a sus 41 años, ha encontrado en la música y su galardonado programa de entrevistas “The Kelly Clarkson Show” los canales ideales para transformar su dolor en arte y esperanza. La quinta temporada del show televisivo ha sido todo un éxito, consolidándose con seis premios Emmy diurnos, incluyendo Mejor Serie Diurna de Entrevistas y Mejor Presentadora para Kelly.

La intérprete de “Stronger” ha logrado trascender en su carrera musical, pero su último álbum, “Chemistry” representa el resultado artístico de las complejidades de su ruptura matrimonial con Brandon Blackstock, su antiguo representante. Clarkson reveló a People que “no lo veía de otra manera: Esta es mi salida. Soy una persona que no guarda rencor. Así que me puse a investigar qué me había pasado en la vida y por qué, y qué iba a hacer al respecto”.

Clarkson ha encontrado en la música y su galardonado programa de entrevistas “The Kelly Clarkson Show” los canales ideales para transformar su dolor en arte y esperanza (Foto: kellyclarksonshow)

En consecuencia, este último proyecto musical, que ha sido nominado al Grammy al mejor álbum vocal pop, narra la historia de su separación de Blackstock, de quien se separó en 2020 y finalizó en un divorcio en 2022. Ambos comparten dos pequeños niños.

Sin guardarse nada, Clarkson enfatizó en que la música es su válvula de escape hacia la sanación: “No puedo expresar lo agradecida que me siento por tener ese tipo de salida saludable. Porque el nivel de depresión y las cosas que vienen con el divorcio o el duelo son extraordinariamente duras. Te sientes solo, y es una bendición poder tener esa salida para esas emociones que son abrumadoras.”

Para la compositora, liberarse a través de sus canciones finalmente fue recuperar su poder. “Eso suena muy a terapia, pero es porque me encanta la terapia, y creo que es importante tener esas herramientas para navegar por tu vida y tus relaciones”, agregó con convicción.

Su último álbum musical "Chemistry", que ha sido nominado al Grammy al mejor álbum vocal pop, narra la historia de su separación de Brandon Blackstock, su ex mánager con quien estuvo casada siete años (USA TODAY SPORTS)

A pesar de la turbulencia emocional, Clarkson ha disfrutado de momentos memorables, como cuando sus hijos, River Rose y Remington Alexander, compartieron escenario con ella en su residencia de Las Vegas. Allí, River se unió en un dúo cantando “Heartbeat Song” con su madre, mientras que Remington acompañaba los coros con bailes durante la interpretación de “Whole Lotta Woman”. “Estaban un poco nerviosos, pero fue idea suya, no mía”, confesó.

A sus cuatro décadas de vida, la artista también ha abrazado la soltería y su rol de madre con un enfoque positivo, viendo cada nuevo comienzo como una oportunidad llena de belleza. Como embajadora de Wayfair, la también presentadora de televisión expresó gratitud y una filosofía de vida abierta a lo inesperado, donde el curso alterado de su vida no es una limitante sino un horizonte de posibilidades.

“A veces no sabes lo que la vida te tiene reservado, y piensas que tu vida va a ir en una dirección, y no pasa nada si no es así”, comentó a People. “Nunca sabes lo hermoso que puede ser”.