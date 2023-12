La extraña ausencia de Kim Kardashian en el video navideño de su familia, explicada por ella misma

En un giro inusual, la empresaria y socialité perdió protagonismo en el divertido clip musical junto a sus cuatro hermanas y su madre Kris Jenner (Star+)

Durante estas fiestas, Kim Kardashian brilló, pero por su ausencia. Este año, el clan Kardashian-Jenner no decepcionó a sus seguidores con su tradicional celebración de Navidad, que generalmente incluye momentos divertidos, actividades inusuales y decoraciones extravagantes. Sin embargo, para el mundo de las redes sociales, lo extraño fue no ver a la principal celebridad de la familia participar del principal video navideño. Aunque se pudo ver a Kylie, Kendall, Khloé y Kourtney Jenner, así como a su madre, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿Dónde estaba Kim Kardashian?

El mundo de las redes sociales estuvo recientemente alborotado con la divulgación de un vídeo navideño protagonizado por las KarJenners, en el que Kris Jenner y las reconocidas hermanas y se adueñaron de la melodía “Santa Tell Me” de Ariana Grande para crear un divertido momento de lip sync y glamour navideño. El misterio en torno a la ausencia de Kim en el clip fue abordado por Kylie Jenner en el pie de foto: “No encontramos a Kimberly”, escribió escuetamente. Khloé, por su parte, compartió la misma pieza pero omitió cualquier comentario sobre su hermana mayor.

¿Se trataría de una nueva riña entre hermanas? La respuesta de Kim no se hizo esperar. En un gesto de buen humor y franqueza, la fundadora de SKIMS comentó el post de Kylie para aclarar que se había estado encargando de liderar el día navideño: “Ummmm ser anfitriona es mucho trabajo y ¡esta es mi canción favorita!”. Al finalizar su mensaje con un “Odiosas”, la empresaria mostró su característico desenfado, cerrando cualquier especulación de distanciamiento al evidenciar la unión entre todas.

El divertido clip estilo lipsync de la melodía "Santa Tell Me" de Ariana Grande tuvo como protagonista a la familia Kardashian-Jenner, excepto a Kim (Instagram: @kyliejenner)

Por otro lado, las celebraciones de las KarJenners no se limitaron al vídeo musical. Las festividades continuaron con más eventos familiares que incluyeron una actuación en vivo de Babyface durante la Nochebuena. Además, por la mañana, Kendall y Kylie Jenner se sumergieron en la cultura armenia de sus hermanas mayores al preparar beeshee, un típico panqueque de su herencia, que disfrutaron en pijamas a juego el día de Navidad.

Las redes sociales también fueron testigos de momentos cómicos entre Khloé y Kylie, quienes fingieron un altercado en un video que compartieron para el deleite de sus seguidores, en donde la hermana mayor le dio una bofetada y le lanzó un insultó, antes de estallar en carcajadas. Fue un pequeño drama interpretado, demostrando una vez más la cercanía y el buen humor que caracterizan a la famosa familia.

Mientras la diversión tomaba lugar en la celebración, otro evento significativo capturó la atención: el hijo recién nacido de Kourtney y Travis Barker, Rocky Thirteen, hizo su primera aparición en redes sociales. A pesar de que la pareja no ha mostrado aún el rostro de su bebé en Instagram, su felicidad está a flor de piel.

La mañana de Navidad, Kendall y Kylie se sumergieron en la cultura armenia al preparar beeshee, un típico panqueque de su herencia, que disfrutaron en pijamas a juego (Instagram @kyliejenner)

“Kourtney y Travis están en la luna y no podrían estar más eufóricos de compartir un hijo propio juntos”, declaró recientemente una fuente a Entertaintment Tonight. “Kourtney y Travis ya tenían un vínculo inquebrantable, pero tener un bebé juntos les ha unido aún más y ha hecho que se enamoren aún más. Esta experiencia ha solidificado sus sentimientos de que estaban destinados a estar juntos.”

Durante las celebraciones navideñas, no faltó la dosis de ironía y sarcasmo. Bethenny Frankel, conocida por su participación en The Real Housewives of New York City, generó revuelo en las redes al burlarse de las decoraciones navideñas de Kim Kardashian. A través de un video de Instagram, la empresaria mostró un paisaje nevado en Aspen comparándolo con la casa de Kardashian.

Este video fue una respuesta a las varias historias de la socialité mostrando cómo transformó su hogar para la fiesta anual de su familia, llenando de pinos y nieve artificial su residencia en Calabazas, California.