Un senador chileno dijo haber sido abducido por extraterrestres: el animal que comenzó a ver “en todas partes”

El senador Karim Bianchi, representante de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, ha sorprendido con una revelación extraordinaria. En una entrevista con Not News, el parlamentario afirmó que en 2012 fue abducido por extraterrestres mientras conducía de Puerto Natales a Punta Arenas.

Bianchi narró que durante el trayecto, una luz giratoria en forma de platillo se le acercó, y su vehículo se apagó misteriosamente: “Era una luz muy grande, de forma circular, de distintos colores”, dijo al medio Chilevisión.

Según su relato, inmediatamente después apareció 200 kilómetros más adelante: “Se me apaga el vehículo, venía hablando por teléfono con alguien, se apagó todo y aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué’”.

“El temor de llegar rápido para que no me pase algo más, porque además venía solo y era de noche”.

Pero el evento no terminó ahí, sino que el senador asegura que empezó a ver varias señales relacionadas con el momento.

Tras este incidente, el senador empezó a observar señales inusuales, especialmente la presencia recurrente de búhos y lechuzas. “Después de ese evento, veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar su significado y me explicaron que estaba relacionado con los extraterrestres por el giro del cuello y los ojos de estos animales”, comentó Bianchi.

“Una persona me regaló un búho, vi a una amiga con una polera de búho”, aseguró, luego de ahondar más en detalle sobre el recurrente símbolo en otra entrevista: “Veía lechuzas, pero ya las notaba, me fui a Argentina acompañado de una persona, vimos un búho muy grande en mitad del camino; llegué a comer a un local que se llamaba ‘Las lechuzas’; mi mamá me regaló un cobertor de cama que era como de ojos de búho. Eso me parecía como extraño... me pasó durante un mes que todo tenía relación con eso”.

Además, dijo que él mismo producía un efecto extraño en otras personas. Al acercarse o al estrecharles la mano, “daba como golpes eléctricos durante hartos meses, casi un año diría yo”.

El evento culminante llegó cuando un hombre calvo y bajo apareció en su oficina, tres días después del supuesto episodio, alegando ser de otro planeta. Este individuo le entregó documentos e instó a que difunda su contenido: “Llegó un viejo pelado, chico, a la oficina y me trajo unos papeles, y me dijo ‘usted tiene que difundir el mensaje’ y me trae papeles que eran secretos de la NASA. Me dijo que era una persona de otro planeta y dado que yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que aún tengo”.

“Lo había visto en Punta Arenas un par de veces, me dijo que él era un extraterrestre (...) la secretaria de la radio me dijo que era insistente la persona y que tenía que darme un mensaje, entonces el tipo me dijo que (yo) trabajaba en medios de comunicación y que en algún momento iba a tener la posibilidad de decir que había seres de otro planeta”, explicó.

Sobre por qué no habló al respecto públicamente en más de una década aclaró: “La verdad es que no quería hablar mucho de esto porque ha sido harta crítica, ha sido como que uno está loco o se fumó algo o poco apto... pero es lo que viví, no es la única que vez que he visto, pero es la única vez que he tenido un efecto”.