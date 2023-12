Matthew Perry murió por “efectos agudos de ketamina”

Matthew Perry murió a los 54 años el pasado 28 de octubre (REUTERS)

El actor Matthew Perry, protagonista de la serie de televisión “Friends”, murió debido a “efectos agudos de ketamina”, informó en un comunicado este viernes el departamento médico forense del condado de Los Ángeles.

La muerte fue considerada “accidental”, concluyeron las autoridades.

“Entre los factores que contribuyeron a la muerte del señor Perry figuran el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opiáceos)”, agregó el comunicado.

Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación de Chandler Bing en “Friends”, la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004.

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre y no pudieron reanimarlo, informaron las autoridades. Los investigadores realizaron la autopsia al día siguiente.

Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con varias adicciones y graves problemas de salud durante años. Pero su sorpresiva muerte causó conmoción.

La ketamina es una droga utilizada en algunos casos para tratar la depresión. El informe toxicológico no reportó rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína ni fentanilo.

Según confesó el propio actor en su libro “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” (2022), mientras formó parte del elenco de “Friends” sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol. “Me encantaba todo lo relacionado con la serie, pero luchaba contra mis adicciones, lo que aumentaba mi sensación de vergüenza”, escribió en sus memorias. “Tenía un secreto y nadie podía saberlo”.

El elenco de la exitosa serie televisiva "Friends"

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse. Esta misma semana, en una entrevista con Variety, la actriz Jennifer Aniston se había referido a su amigo: “Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”.

La autopsia de Perry señaló que “con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre ‘post mortem’, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, según informó la CNN.

El actor “estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad”, detallaron los forenses, y añadieron que su último tratamiento fue una semana y media antes de su muerte.

La investigación de la muerte de Perry remarcó que había jugado al pickleball ese mismo día y su asistente, que vive con él, lo encontró boca abajo en el jacuzzi tras volver de hacer unos recados. La asistente dijo a los investigadores que Perry no había estado enfermo, no había presentado ninguna queja de salud y no había mostrado indicios de haber consumido alcohol o drogas recientemente. Según el informe, el actor había consumido drogas en el pasado pero llevaba “19 meses sin consumir”.

