La historia de GG Allin, el músico más brutal del punk que se revolcaba en sangre y lanzaba excremento al público

GG Allin es considerado el músico más controversial de la historia Foto: Facebook/GG Allin

Pocos músicos han sido tan subversivos y controversiales como GG Allin. Considerado el mayor estandarte del punk en toda la historia del género, GG Allin fue un personaje que ha causado tanto repudio como fascinación debido a sus escandalosas presentaciones cargadas de una particular adrenalina en la que nadie, ni siquiera los mismos músicos, sabían lo que iba a pasar.

Ideales antisistema, letras llenas de violencia, un completo odio por la gente que lo rodeaba, coprofagia, peleas constantes contra sus propios fanáticos y una extraordinaria amistad con nada menos que John Wayne Gacy, fueron algunas de las situaciones que inmortalizaron a Allin dentro de la cultura popular.

Una infancia que pareció una cárcel

"Yo estaba muy enfermo de asma, siempre luchando por respirar en medio de condiciones emocionalmente incómodas dentro de una cabaña donde los colores de las paredes eran los de las tiras de pintura siempre desconchadas", declaró GG Allin en un ensayo

GG Allin no siempre fue el excéntrico músico que escandalizó a toda una generación, pero siempre estuvo rodeado de un ambiente que propiciaba las conductas negativas. GG nació como Jesus Christ Allin el 29 de agosto de 1956 en New Hampshire. Su familia, como lo revela su nombre de nacimiento, era profundamente cristiana. El padre de Jesus Christ, Merle Allin, auguraba en su peligroso fanatismo que su hijo se convertiría en la reencarnación del mesías, en una figura que cambiaría para siempre la forma en que entendemos al mundo, y por más surreal que parezca, para muchos eso fue una realidad.

A pesar de su obsesión por la biblia, el padre de GG estuvo lejos de repartir amor en su hogar. Por el contrario, se convirtió en un padre y esposo abusivo, a tal punto que la familia vivía en una cabaña sin electricidad ni agua corriente. La violencia de Merle llegó a tal extremo que cavó tumbas para sus hijos y su esposa, amenazando constantemente con matarlos.

"Vivíamos en la oscuridad. Mi padre odiaba la luz. Tampoco le gustaba mucho la compañía de otras personas. El aire que nos rodeaba estaba asfixiado por tensiones espeluznantes, lleno de violencia, desesperación y destrucción sin fin"

Jesus Christ tenía un hermano mayor que también se llamaba Merle y que con los años se volvería bajista del proyecto musical de GG, pero en sus primeros inicios sería quien le pondría su particular apodo dado que no podía pronunciar “Jesus Christ”.

En un ensayo titulado Mis primeros 10 años, GG compartió varios detalles de su traumática infancia, describiéndola como “una prisión más que una familia”.

“Yo estaba muy enfermo de asma, siempre luchando por respirar en medio de condiciones emocionalmente incómodas dentro de una cabaña donde los colores de las paredes eran los de las tiras de pintura siempre desconchadas. Vivíamos en la oscuridad. Mi padre odiaba la luz. Tampoco le gustaba mucho la compañía de otras personas. El aire que nos rodeaba estaba asfixiado por tensiones espeluznantes, lleno de violencia, desesperación y destrucción sin fin. Éramos más prisioneros que una familia”.

En este ensayo, GG explicó que después de cinco años viviendo prácticamente un infierno, su madre tomó todas las pertenencias que podía cargar en brazos y emprendió la huida con sus hijos, además de cambiarle el nombre a su hijo menor de Jesus Christ a Kevin Michael Allin, algo que ayudaría al pequeño a encajar mejor en la sociedad, o al menos, eso esperaba.

Adolescencia marcada por “anomalías sexuales”

Los años siguientes no fueron del todo mejores. La madre de Kevin comenzó a salir con otros hombres violentos que llegaron a apuntar a los pequeños con un arma. Estas circunstancias se convirtieron en una especie de bola de nieve que convirtieron a Kevin en un sociópata en potencia.

“Empecé a odiar, a no confiar, a luchar y a sentirme muy distante de todos y de todo. A una edad muy temprana. Observaba el mundo que me rodeaba como una película. Una película llena de culpables y farsantes. Yo era el protagonista fuera de la pantalla con un martillo esperando mi oportunidad para destrozarlo todo”, explica GG en Mis primeros 10 años.

Con la edad, la conducta de Kevin empeoraba, dejando de entrar a clases, consumiendo drogas, robando y allanando casas. Sin embargo, lo que enciende las alarmas fue lo que reveló sobre las “anomalías sexuales”, como él mismo las define, que comenzó a desarrollar en su adolescencia. En primera instancia, GG disfrutaba de usar la ropa de su madre, dado que creía que la ropa de hombre “era aburrida”, pero además, aseguró que deseaba “parecer una niña escandalosa y brillante aunque estuviera llena de oscuridad interior”.

Durante su adolescencia, GG Allin disfrutaba de vestirse con la ropa de su madre Foto: Hated: GG Allin And The Murder Junkies

Vestirse de mujer sólo fue la punta del iceberg. Así narró GG Allin las perturbadoras conductas que terminó por abrazar:

“Asaltaba cestas, cubos de basura y retretes en busca de bragas, trapos de mocos, orina, mi*rda, trapos ensangrentados, etc. Si venían mujeres, siempre arreglaba el retrete para que no pudieran tirar la cadena. Así podía entrar después y darme un festín de fluidos corporales mientras me masturbaba. Más tarde, me pasaba el tiempo en bares de mala muerte y estaciones de autobús recogiendo tarros de orina y defecación para mis hábitos sexuales. Siempre me estaba masturbando”.

Allin también confiesa que la primera vez que estuvo en la cama con otra persona fue con su propio hermano, sólo para más tarde comenzar a tener encuentros con “las prostitutas más malolientes”, además de practicar la zoofilia en repetidas ocasiones.

GG Allin confesó que la primera vez que tuvo relaciones sexuales fue con su hermano Merle

¿Cómo es que una persona como GG Allin termina convirtiéndose en un ídolo de las masas? Es en este punto cuando el poder de la música se hace evidente.

La música entra en la vida de Allin

Tras graduarse del instituto Concord de Vermont en 1975, Kevin abandonó los estudios y comenzó a ser parte de varias bandas inspirado en agrupaciones como Alice Cooper y The Rolling Stones, que si bien, en su momento generaron escándalo por sus letras que hacían apología a seres demoníacos, estaban muy lejos de lo que Allin terminaría desarrollando.

Tras la preparatoria, GG llevó una vida llena de drogas y crímenes

En 1977, Allin graba su primer álbum con la banda The Jabbers, pero debido a su errática actitud terminaría saliendo de esta y varias bandas más, aunque poco a poco se haría de un renombre como “el loco de Manchester” dentro del circuito independiente de Nueva Hampshire. No obstante, sería ocho años después que Allin se transformaría en el personaje más controversial de la historia de la música.

Fue en esta época en la que GG contrajo matrimonio con una mujer de nombre Sandra Farrow, el 6 de octubre de 1978. El amor duró poco, separándose en 1985, fecha en la que Allin haría del escenario un lugar donde regía el caos.

En 1978, GG Allin se casó con Sandra Farrow

Era el año de 1985, GG tenía una presentación con la banda Bloody Mess & the Skabs en Peoria, Illinois, cuando en pleno show, decidió defecar ante los cientos de asistentes. Lo que el público no sabía es que Allin tenía bien premeditada su pequeña broma. Así lo narra el mismo Bloody Mess:

“Yo estaba con él cuando compró el Ex-Lax. Por desgracia, se lo comió horas antes del concierto, así que tenía que aguantarse constantemente o se habría cagado antes de subir al escenario. Después de que se cagara en el escenario, se desató el caos en la sala. Todos los viejos encargados de la sala se volvieron locos. Cientos de chicos punk confusos salían corriendo por la puerta porque el olor era increíble”.

En este punto, cuando GG tenía 29 años, se relacionó con una adolescente de Texas llamada Tracy Deneault. La chica quedó embarazada y nació el único hijo de GG: Nico Ann Deneault, quien vive una vida lejos del escándalo.

Nico Ann Deneault es la única hija de GG Allin

Allin alcanza la fama con The Murder Junkies

GG se vio fascinado por lo que había provocado en el público, por lo que decidió evolucionar su acto. Para 1990, había formado la banda The Murder Junkies, un conjunto que tuvo varios cambios pero que contaba con un mensaje constante: anarquismo. Los guitarristas fueron rotando constantemente, incluso, el mismísimo Dee Dee Ramone de The Ramones estuvo trabajando con GG Allin, pero nunca llegó a tocar en vivo con él.

Por el resto, GG estaba bien cubierto por otros dos freaks muy a su altura: su hermano mayor en el bajo y Donald “Dino Sex” Sachs, quien en todas las presentaciones de la banda tocaba completamente desnudo con la excusa de que en la euforia en la que se envolvía, la ropa terminaba lastimándolo.

GG Allin en vivo

Como se mencionó anteriormente, GG quiso llevar su show con excremento a nuevos niveles, por lo que en cuanto tuvo la oportunidad, comenzó a lanzar sus heces al público, a embarrarlas en el escenario o en su propio cuerpo, lo que fuera necesario para generar escándalo. Allin también llegó a producirse heridas y con la sangre hacía el mismo ritual.

Bien dicen que no existe la mala publicidad, y es que este teatro de lo grotesco fue suficiente para llamar la atención de muchos chicos.

La música de Allin pasaba a segundo plano, pues en realidad, la gran mayoría de canciones eran una irreverente declaración antisistema donde todos terminaban insultados: homosexuales, afroamericanos, prostitutas, etc, nada que en el punk no se hubiera visto para entonces.

La música de Allin pasaba a segundo plano, era su espectáculo lleno de momentos grotescos lo que llamaba la atención del público

La novedad estaba en la nueva locura que “el loco de Manchester” estaba por hacer sobre el escenario.

Lo cierto es que el show de Allin terminó siendo contraproducente, pues muchos clubes lo vetaron después de ver el desastre que hacía, y es que, en realidad, The Murder Junkies nunca logró terminar una gira sin que su líder terminara en prisión, un lugar que visitó en varias ocasiones.

Los últimos años de Allin

La mayoría del tiempo, GG era escoltado por policías por la degeneración de sus shows: desnudos, coprofagia, golpes con el público, situaciones que para este punto ya no sorprende. Sin embargo, en 1989 las cosas se pusieron más feas después de que Allin confesara haber cortado y quemado a una mujer y haberse bebido su sangre. Pasó 15 meses en prisión debido al delito, lo que hizo que evitara cumplir una promesa que muchos esperaban presenciar.

Las drogas y los traumas de la infancia ya habían causado varios estragos en la mente de GG, quien declaró que el 31 de octubre de 1989, se quitaría la vida en pleno escenario. Tras salir de la cárcel, decenas de “fans” llenaban los clubs para ver en primera fila que GG cumpliera la promesa, pero el músico continúo tan vivo como siempre por varios años más.

Llego el año de 1993, The Murder Junkies continuaba siendo el paraíso del morbo de cientos de jóvenes. Para entonces, Allin se había presentado en una universidad (¿a qué sádico se le ocurrió esta idea?) y para no quedar mal ante su público, se desnudó y se metió un plátano en el trasero, el cual también comenzó a aventar a los asistentes. Volvió a ser arrestado y tuvo que firmar un documento donde declaraba que no volvería a esa universidad; básicamente todo seguía igual.

No obstante, el 27 junio todo cambió para Allin. Después de un show de rutina con heces, desnudos y golpes, las cosas se calentaron más de la cuenta, a tal grado que la situación escaló hasta las calles de Nueva York donde cientos de personas persiguieron a un completamente desnudo GG Allin. El músico logró escapar y fue a parar a la casa de un amigo suyo. Ahí decidió calmar sus nervios con heroína, la cual terminó por matarlo a los 36 años.

GG Allin murió el 27 de junio de 1993. Sus amigos, familia y seguidores llenaron el féretro de alcohol, cigarros y más sustancias

El funeral de GG trató de rendir homenaje a todo lo que el músico creía y representaba. Su cuerpo fue presentado con su chaqueta de cuero y calzoncillos, mientras que la gente iba dejando pequeños detalles en el féretro, tales como whiskey, cigarrillos etc. Muchos aseguran que otras personas directamente orinaron o defecaron en el féretro, lo cual, probablemente, fue una petición directa de Allin.

La tumba de Allin se encuentra en Saint Rose Cemetery, Littleton, Nuevo Hampshire, Estados Unidos y aún es vandalizada por sus fanáticos.

Mucha gente que conoció a Allin asegura que era muy diferente sobre el escenario y abajo de él. Algunos lo consideran un mero actor, otros un oportunista que buscaba la fama de todas las maneras posibles y otros más un visionario. Uno de los personajes que pertenecen a este último grupo fue John Wayne Gacy, famoso asesino serial con quien Allin tuvo una particular amistad que comenzó con correspondencia y terminó en varias visitas a la prisión donde Gacy fue ejecutado en 1994.

GG Allin tuvo una gran amistad con el asesino en serie John Wayne Gayce (Netflix)

Esto fue lo que el asesino dijo de GG Allin:

“GG Allin es un cantante con un mensaje qué comunicar hacia una sociedad enferma. Él nos hace ver lo que en realidad somos. El ser humano es sólo un animal más, capaz de hablar libremente para expresarse. No se equivoquen, detrás de lo que GG hace hay un cerebro”.

Seguir leyendo: