Los 8 amores de Ariana Grande y una boda secreta sin final feliz

Ariana Grande se ha caracterizado por ser muy enamoradiza e intensa en cuanto al amor y esa es la razón por la que tiene una larga lista de parejas

Ariana Grande fue noticia esta semana tras conocerse el fin de su matrimonio con Dalton Gomez, luego de dos años de casados. Sin embargo, aparentemente, la cantante ya habría dado vuelta la página y se encontraría en una nueva relación con un actor de Broadway: Ethan Slater.

La intérprete de ‘Problem’, además de su talento, suele caracterizarse por vivir de manera muy intensa sus romances y de superar rápidamente sus rupturas amorosas. Aquí, el historial amoroso de la popular cantante estadounidense que incluyó relaciones muy expuestas, compromisos y hasta una boda secreta.

Graham Phillips

Ariana Grande inició su carrera musical en 2008, cuando le tocó su primer protagónico en el musical de Broadway “13″, interpretando a Charlotte. En esta obra conoció a Graham Phillips, quien también tenía un rol principal y le daba vida a Evan. Empezaron a salir ese mismo año.

En el 2009, hicieron pública su relación y frecuentaban eventos artísticos juntos. Los fans de Ariana adoptaron con cariño a Graham y celebraban cada vez que la pareja compartía sus románticos momentos en las redes sociales.

Dos años después, en 2011, la relación terminó. Según revelaron, la distancia y las demandas de sus crecientes carreras fueron algunas de las principales razones de su separación. Aunque finalizaron su romance, los actores han mantenido una amistad cercana y han elogiado públicamente el talento y los logros del otro.

Ariana Grande y Graham Phillips empezaron a salir en 2008 y en el 2011 finalizaron su romance.

Jai Brooks

La relación entre Ariana Grande y Jai Brooks, miembro de la popular banda australiana The Janoskians, fue bastante pública y algo complicada. La pareja se conoció en 2012 a través de las redes sociales y se hicieron amigos en línea. Poco después, comenzaron a salir oficialmente ese mismo año.

Su relación atrajo mucha atención de los medios y sus fans, ya que compartían frecuentemente mensajes románticos y fotos juntos en las redes sociales. Sin embargo, a finales de 2013, la pareja anunció que habían decidido separarse.

De acuerdo con algunos datos que revelaron personas cercanas a los artistas, la distancia y las ocupadas agendas de ambos contribuyeron a la ruptura. A pesar de la separación, Ariana y Jai mantuvieron una relación amistosa y no hubo indicios de mala voluntad entre ellos.

Ariana Grande y Jai Brooks salieron durante un año y terminaron por el crecimiento artístico de ambos.

Luego, en 2014, hubo rumores de que Ariana y Jai se habían reconciliado brevemente, pero esto nunca fue confirmado por ninguno de los dos. En los meses siguientes, Ariana comenzó una relación con el rapero Big Sean, mientras que Jai siguió con su carrera musical y actividades en línea con The Janoskians.

Nathan Sykes

La historia de amor entre Ariana Grande y Nathan Sykes, ex miembro de la boyband “The Wanted”, fue breve pero muy pública. Se conocieron en 2013 y rápidamente se convirtieron en amigos debido a sus intereses compartidos en la música.

La relación entre los cantantes se hizo oficial en septiembre de 2013, cuando confirmaron que estaban saliendo a través de las redes sociales. Sus fanáticos los shippearon rápidamente y apoyaron a la pareja.

Durante su tiempo juntos, colaboraron en una canción titulada “Almost Is Never Enough”, que formó parte de la banda sonora de la película “The Mortal Instruments: City of Bones”.

El exmiembro de la boyband "The Wanted" y Ariana Grande tuvieron una relación durante pocos meses en el 2013.

Sin embargo, su relación terminó a finales de 2013, después de unos meses de estar juntos. Ambos citaron sus apretadas agendas y la dificultad de mantener una relación a larga distancia como las razones detrás de la ruptura. A pesar de la separación, afirmaron que seguían siendo amigos y que se respetaban mutuamente.

Big Sean

La historia de amor del rapero y la intérprete de ‘Thank U, Next’ comenzó en 2014. Se conocieron a través de la música, ya que habían colaborado en el éxito de Ariana “Right There” en 2013. Sin embargo, su relación no se hizo oficial hasta mediados de 2014, cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones y comenzaron a compartir fotos juntos en las redes sociales.

A menudo asistían juntos a eventos públicos y mostraban su apoyo mutuo en sus respectivas carreras musicales.

A pesar de ser una pareja muy querida por sus fanáticos, la relación de Ariana y Big Sean tuvo sus altibajos que desencadenaron en varios distanciamientos y, en abril de 2015, anunciaron su separación, citando, nuevamente, que su apretada agenda y las demandas de sus carreras eran la razón detrás de la ruptura.

Ariana Grande y Big Sean salieron durante 2013 y 2015, pero sus apretadas agendas llevó a que su relación se termine.

Ricky Alvarez

Ariana Grande y su coreógrafo tuvieron una relación amorosa que comenzó en 2015. Su romance inició cuando Ricky trabajaba como uno de los bailarines de respaldo de Ariana en su gira “The Honeymoon Tour”.

La pareja mantuvo su relación relativamente en privado al principio, pero después de algunos meses, comenzaron a compartir más momentos juntos en las redes sociales. Se les podía ver en fotos y videos, y a menudo dejaban comentarios cariñosos el uno al otro en sus publicaciones.

Sin embargo, su relación sufrió un altibajo en julio de 2015, cuando Ricky fue involucrado en un escándalo junto con Ariana. En ese momento, fueron grabados por una cámara de seguridad besándose en una pastelería, y este video se filtró en internet. Aunque el incidente pudo haber sido incómodo para ellos, la pareja lo superó y continuó su relación.

La pareja asistió a la entrega de los MTV Video Music Awards en 2016, donde Ariana besó a Ricky en el escenario mientras recibía un premio.

La pareja se conoció cuando trabajaban en la gira "The Honeymoon Tour" de Ariana.

A pesar de que aparentemente todo iba bien, la relación de Ariana y Ricky llegó a su fin a mediados de 2016, citando diferencias en sus horarios y la dificultad de mantener una relación a larga distancia debido a sus ocupadas carreras. Ambos decidieron separarse en buenos términos.

Tres años después, en 2019, Ariana fue captada con Ricky paseando por Nueva York, luego de que se hiciera oficial la ruptura de su compromiso con Pete Davidson, y se habló de una posible reconciliación; sin embargo, solo se trató de una salida de amigos.

Mac Miller

En más de una oportunidad, Ariana Grande mencionó que con Mac Miller tuvo una de las relaciones más importantes. Los dos músicos se conocieron en 2012 cuando colaboraron en el exitoso sencillo de Ariana, “The Way”. En ese momento, ambos eran jóvenes artistas en ascenso y rápidamente se hicieron amigos cercanos.

Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando los rumores de una relación romántica entre Ariana y Mac comenzaron a circular. En agosto de ese año, la cantante confirmó públicamente su relación con una tierna foto de ambos en Instagram. A partir de ese momento, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público y sus fanáticos los apoyaban con entusiasmo.

La pareja a menudo compartía fotos y mensajes dulces el uno al otro y aprovecharon su talento colaborando en varias canciones juntos, incluyendo “My Favorite Part” y “Into You (Remix)”, lo que demostró lo bien que trabajaban juntos tanto en el amor como en la música.

Sin embargo, como en cualquier relación, también enfrentaron desafíos. Mac luchaba con problemas de adicción, y Ariana era una fuente de apoyo para él durante esos momentos difíciles. Aunque intentaron mantener su relación lo más privada posible, la atención mediática a menudo les perseguía.

Ariana Grande y Mac Miller se conocieron haciendo una colaboración y su química fluyó, que se enamoraron.

Después de casi dos años juntos, los cantantes anunciaron su separación en mayo de 2018. Ambos afirmaron que el fin de su romance fue amistoso y que seguían siendo amigos cercanos. Trágicamente, en septiembre de 2018, Mac Miller falleció debido a una sobredosis, lo que dejó a la industria musical y a los fanáticos conmocionados.

Ariana expresó su dolor por la pérdida de Mac en las redes sociales y le rindió homenaje en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

Pete Davidson

La relación entre Ariana Grande y Pete Davidson fue una de las más públicas y comentadas que tuvo en la cantante. El comediante y la ex chica de Nickelodeon comenzaron a salir en mayo de 2018.

Su relación se desarrolló rápidamente y, en junio de 2018, se comprometieron después de solo unas semanas de estar juntos. La noticia de su compromiso sorprendió a muchos, ya que parecía ser una decisión muy apresurada, pero ambos estaban claramente muy enamorados y expresaron su felicidad en las redes sociales.

Durante su relación, Ariana y Pete mostraban su amor al mundo y además se hicieron varios tatuajes a juego, lo que mostraba el grado de compromiso que tenían el uno al otro.

Ariana Grande y Pete Davidson tuvieron un intenso romance que duró cinco meses (AP)

Sin embargo, a pesar de su amor apasionado, ambos lidiaban con sus propios problemas personales, y la atención mediática intensa y las críticas afectaron su relación.

En octubre de 2018, anunciaron que habían decidido poner fin a su compromiso y separarse. Aunque fue una decisión difícil, ambos afirmaron que aún se tenían un profundo respeto y cariño el uno al otro. Ariana mencionó que la muerte de Mac Miller, su ex novio, había afectado significativamente su bienestar emocional y contribuyó a la ruptura.

Dalton Gomez

Luego de que Ariana pusiera fin a su compromiso con Pete Davidson y se le vinculara con diferentes personas, la cantante comenzó a salir con Dalton Gomez en 2020. La pareja se frecuentó durante la pandemia, por lo que mantuvo su relación bastante privada al principio. De acuerdo a lo que comentaron, el agente inmobiliario y Grande se conocieron a través de amigos en común.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Ariana y Dalton compartieron momentos especiales en las redes sociales de forma ocasional, pero en su mayoría prefirieron mantener su relación fuera del ojo público. Aunque no hablaron mucho sobre su romance en los medios, se podía ver que eran muy cercanos.

En diciembre de 2020, Ariana anunció su compromiso con Dalton mediante una serie de fotos en Instagram, mostrando su anillo. La noticia sorprendió a muchos fanáticos, ya que la pareja había mantenido su relación de manera discreta.

Ariana Grande y Dalton Gomez se divorcian luego de dos años de matrimonio.

Como era de esperarse, la boda fue secreta en mayo de 2021 y solo tuvo 20 invitados. Fue en la casa de la cantante en Montecito, Los Ángeles.

Sin embargo, según confirmó el portal TMZ, Ariana y el agente inmobiliario se separaron a inicios de año y ahora están en proceso de divorcio. Una de las razones que mencionaron es que Dalton se sentía incómodo porque los dos tenían que estar acompañados por un equipo de seguridad en público, por lo que alegó que las “diferencias” en sus estilos de vida los hacía incompatibles.

En la actualidad, se especula que Ariana Grande está saliendo con el actor Ethan Slater, a quien conoció durante las grabaciones de la película ‘Wicked’.

