Alex Kaffie aseguró que Maxine Woodside hablaba “bajezas” de Pati Chapoy y la tachó de hipócrita

El comunicador confesó que su exjefa hablaba "pestes" de Chapoy (Foto: Instagram)

Hace unos días, durante la visita de Paulina Rubio a la Ciudad de México, las periodistas Pati Chapoy y Maxine Woodside se dejaron ver juntas pues coincidieron en el evento donde distintos reporteros de medios de comunicación se congregaron para entrevistar a la llamada “chica dorada”.

El encuentro entre Chapoy y Woodside causó revuelo en las redes sociales, pues ambas periodistas de espectáculos se encargaron de compartir la fotografía de su reunión, la cual fue celebrada por muchos y un tanto criticada por otros tantos.

Pese a que la llamada “reina de la radio” y la titular de Ventaneando expresaron el gusto que les había dado coincidir y poder saludarse, hubo quienes no tardaron en poner en duda que entre las dos comunicadoras exista una verdadera cordialidad más allá de las pantallas.

El programa "El mundo del espectáculo" lanzó a Chapoy a la fama, pero según Woodside, el proyecto fue ideado por ella (Foto: Instagram)

“Siempre es un gusto encontrar a mi querida Maxine Woodside”, escribió Chapoy al pie de la fotografía en la que limitó los comentarios, por su parte, Woodside hizo lo propio y compartió en Instagram: “Un gusto volver a verte, mi adorada Pati Chapoy”, junto a un emoji de corazón.

Pero ahora ha sido un colega de ambas quien comentó que entre ambas figuras existe una enemistad, o al menos duras críticas por parte de Maxine Woodside contra la periodista emblema de TV Azteca.

Fue Alex Kaffie, quien trabajó durante dos décadas con Maxine en su programa Todo para la mujer, el que “echó de cabeza” a la comunicadora al asegurar que es “una hipócrita”. Esta información surge luego de que en octubre de 2019 Kaffie contó entre lágrimas que su exjefa no le permitió despedirse del público que había seguido su participación en el programa de Radio Fórmula.

Días atrás, Ana María Alvarado también dijo que entre Chapoy y Woodside no existe una buena relación (Foto: Instagram @anamariaalvarado/Twitter @chapoypati)

Tras tantos años de trabajo junto a la periodista que comenzó su carrera como modelo, Alex Kaffie aseguró que el aparentemente cordial encuentro entre ambas figuras de los medios de comunicación es realmente una farsa.

“Su foto junto a Patricia Chapoy Acevedo es hipocresía en su máxima expresión”, dijo, y además confesó que quien tambien fuera jefa de Ana María Alvarado solía hablar muy mal de Chapoy en incluso de una integrante de su familia.

“Pues frente a mí, ¡no una sino muchas veces! Maximina Rosa Woodside Sotomayor habló pestes, bajezas y cosas obscenas de la titular de Ventaneando y de la hermana de ésta, Lilian Chapoy”, expresó el comunicador de Sale el sol.

Kaffie laboró durante alrededor de 20 años junto a Maxine Woodside en su espacio radial (Foto: Facebook Alex Kaffie/Cuartoscuro)

Esta información surge luego de que la misma Pati Chapoy habló en su programa sobre el encuentro que sostuvo con su homóloga de la radio, y reveló que pronto la entrevistará, por lo que de existir alguna rencilla esto sería evidente a cuadro.

Según contó, todo sucedió en un set de grabación donde Paulina Rubio concedió entrevistas para diversos medios respecto a su nuevo lanzamiento musical: el tema No es mi culpa.

“Durante la entrevista de Paulina me encuentro con Maxine Woodside. Yo la abracé, le comenté que lamentaba mucho por lo que estaba pasando, en términos laborales, y obviamente por lo que pasó muy triste en su vida personal”

Chapoy descartó en 'Ventaneando' tener una enemistad con Woodside (Captura Instagram: @chapoypati)

“Le dije que me diera una entrevista y me dijo que sí, por supuesto”. Chapoy no compartió más detalles al respecto y aunque en todo momento se refirió con respeto sobre Maxine Woodside, no pudo evitar que Daniel Bisogno se burlara de la situación: “Pero Pati, es como ver a El Santo y a Blue Demon”.

Tras ello, la polémica conductora dio carpetazo al tema asegurando que: “Estas imágenes rompen con todos los comentarios que por ahí surgen de que tenemos (una enemistad), por supuesto que no”.