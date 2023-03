Toñita se defenderá legalmente contra Myriam Montemayor tras medidas de protección

(Instagram @tonitamusic1//Twitter @MyriamMonteCruz)

Ya que el 10 de marzo Myriam Montemayor anunció que solicitó medidas de protección contra Toñita, quien la habría atacado verbalmente de forma pública en repetidas ocasiones, pero la Negra de Oro aseguró no tener miedo a esta situación y tiene forma de proceder legalmente en su contra.

La ex integrante de La Academia compartió en un encuentro con los medios que sí fue notificada acerca de las medidas legales que defienden a Myriam, pero lamentó esta situación ya que, según dijo, las declaraciones que ha hecho su ex compañera también han afectado su imagen, es por ello que no piensa quedarse con los brazos cruzados y se defenderá, posiblemente con una denuncia.

“Nos vemos en los tribunales, muchachos, yo estoy tranquila; cuando una persona tiene la mente tranquila, todo lo demás... sabe que no la debe ni la teme y yo, papelito habla, y con pruebas”

Con este comunicado, Myriam dio a conocer las medidas de protección que solicitó contra su ex compañera (Twitter/@MyriamMonteCruz)

Según explicó Antonia, está feliz de que finalmente las autoridades estén involucradas en los dimes y diretes que mantiene con la primera ganadora de La Academia, pues de ahora ninguna de las dos podrá mentir en sus acusaciones, esto podría beneficiarla ya que pretende exponer la otra cara de la moneda, acompañada de sus abogados.

“Creo que cuando tienes pruebas y cuando puedes mostrar todo lo contrario, ahí sí, legalmente, ya no puedes llamar mentiroso a un juez ni a un abogado porque, con pruebas, es más que suficiente”, explicó la cantante.

A pesar de esta situación, Toñita mostró que estaba feliz y tranquila, pues piensa enfrentar la situación con las herramientas y pruebas que tiene en contra de Montemayor, inclusive le agradeció por haber solicitado las medidas de protección.

Desde su salida de La Academia, tanto Toñita como Myriam se han acusado mutuamente por el comportamiento y las declaraciones de la otra (Instagram/@myriammontecruz_)

“Nada más le digo ‘gracias’ porque, con esto, con pruebas, todo se va a aclarar y yo por fin voy a tener la paz que merezco después de tantas burlas, de tener ansiedad, de llamarme loca, de decirme que tengo que estar en un psiquiátrico”

Cabe recordar que, según el comunicado que emitió la intérprete de Hasta el límite acerca de esta situación, solicitó medidas de protección en contra de Toñita ya que la habría violentado a través de ataques, esto después de que la acusara en redes de supuestamente haber recibido amenazas y ser acosada por parte de los fans de la Negra de Oro.

En este sentido, durante el encuentro con la prensa, Antonia recalcó que ella también cuenta con pruebas de que los seguidores de Myriam acosan y amenazan a su familia y a ella.

Anteriormente, la cantante dijo que había solicitado una orden de restricción, pero no se la habrían dado, pues Toñita continúo hablando de ella (Instagram/@myriammontecruz_)

Asimismo, señaló que en sus 42 años de vida nunca ha atacado a una persona, aunque admitió que en varias ocasiones ha hablado en contra de Myriam.

Por el momento, Antonia no quiso profundizar en la forma en que procederá legalmente en contra de su ex compañera, pero dijo estar segura de que la próxima vez en que hable del tema, será acompañada de sus abogados, quienes ahondarán en el tema.

¿Qué pasó entre Toñita y Myriam Montemayor?

La pelea entre las cantantes inició hace más de cuatro años, cuando Toñita llamó “hipócrita” a Myriam en su cuenta de Twitter, la respuesta de la ganadora de la primera generación de La Academia fue exponer esta situación con sus seguidores.

Toñita afirmó que su pelea comenzó desde que estaban en La Academia, pero Myriam señaló que fue desde hace seis años (Cuartoscuro)

A partir de entonces, ambas han lanzado comentarios en en contra de la otra, uno de los puntos más graves de estas interacciones fue el pasado noviembre, cuando la hija de Antonia intentó quitarse la vida. Según la Negra de Oro, la niña se vio afectada por el acoso de los fans de Montemayor y tomó la decisión de acabar con su vida.

Finalmente, el 11 de marzo, Montemayor pidió medidas de protección para evitar que su colega la intimide o moleste a partir de sus declaraciones públicas.