“Un altar bajo las estrellas del Centro Histórico”: Celebran la boda colectiva más grande de El Salvador
Frente al imponente Palacio Nacional, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, presidió la unión de 150 parejas que, provenientes de diversos rincones del país, decidieron dar el “sí” definitivo
Este sábado, parejas de diferentes edades y regiones sellaron su compromiso matrimonial durante la boda colectiva más grande realizada en la historia de El Salvador. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, dirigió la ceremonia frente al Palacio Nacional, ofreciendo un mensaje de unión y esperanza para las 150 parejas participantes. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
"Hemos preparado una ceremonia mágica para que celebren su unión en un espacio digno, bajo la convicción de que la familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad y el matrimonio, su alianza más sólida”, dijo Durán. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
El tradicional beso sella el compromiso de las parejas, bajo la mirada de familiares y amigos en el emblemático Centro Histórico. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La alegría de los nuevos esposos se refleja en sonrisas y gestos de complicidad, en una jornada marcada por el compromiso y la celebración. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Parejas jóvenes expresan su emoción al intercambiar votos y anillos durante la histórica boda colectiva. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La ceremonia también contó con diversos puntos artísticos. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Los anillos y flores se convierten en símbolos del nuevo inicio para decenas de parejas que eligieron el Centro Histórico para unir sus vidas. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Diversidad generacional y cultural en la boda colectiva más grande realizada en El Salvador, destacando la participación de parejas de todas las edades y procedencias. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Parejas de distintas generaciones participan en la boda colectiva, reflejando la diversidad de historias presentes en el evento. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Un entorno renovado y seguro en el Centro Histórico se convirtió en testigo de historias de amor y nuevos comienzos. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Parte de lo nuevos esposos junto al edil capitalino, capturando recuerdos de una jornada muy especial. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
El cielo de San Salvador se iluminó con fuegos artificiales tras la declaración oficial de los matrimonios, marcando el cierre de la ceremonia. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)