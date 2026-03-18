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Miss Universo 2025, Fátima Bosch, participa en el el lanzamiento de nueva casa comunal en El Salvador

La iniciativa, que involucra a patrocinadores privados y aportes municipales, responde a una solicitud planteada por residentes buscando un sitio adecuado para actividades sociales y reuniones, con un beneficio estimado para más de 300 hogares salvadoreños

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Fátima Bosch, actual Miss Universo,
Fátima Bosch, actual Miss Universo, presentan el proyecto de nueva casa comunal en Las Palmeras, La Libertad Sur, con una inversión de USD 20,000.(Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
La encantadora Fátima Bosch, Miss
La encantadora Fátima Bosch, Miss Universo 2025, originaria de México, llenó de sonrisas a los niños de la comunidad Las Palmeras durante el evento. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
Según el edil tecleño, Henry
Según el edil tecleño, Henry Flores, la casa comunal beneficiará a más de 300 familias salvadoreñas. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
La Miss Universo Fátima Bosch
La Miss Universo Fátima Bosch no solo posó para la foto también activamente colaboró en el inicio de la construcción de la casa comunal en Las Palmeras. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
El alcalde de La Libertad
El alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, y la Miss Universo, Fátima Bosch, cortan el listón para dar inicio a la construcción de la casa comunal. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
Con palabras de esperanza y
Con palabras de esperanza y unión, la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, destacó la importancia del proyecto de la casa comunal. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
Según el alcalde de La
Según el alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, el proyecto tiene una inversión de USD 20,000 dólares, de los cuales USD 10,000 son de la alcaldía y otros USD 10,000 de patrocinadores. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
La Miss Universo mexicana Fátima
La Miss Universo mexicana Fátima Bosch recibe el cariño de la comunidad salvadoreña. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
La calidez de Fátima Bosch,
La calidez de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llenó de alegría el evento. La nueva casa comunal no solo será un edificio, sino un lugar seguro y digno donde los niños de la comunidad Las Palmeras. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
Bosch recibió muestras de afecto
Bosch recibió muestras de afecto durante la actividad e incluso recibió una bendición.(Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
La Miss Universo compartió de
La Miss Universo compartió de manera amena con lo habitantes de comunidad Las Palmeras. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
El alcalde Henry Flores anunció
El alcalde Henry Flores anunció un mega proyecto de 10 nuevas casas comunales en Santa Tecla, con una inversión de $20 mil cada una. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
El Salvador recibe con los
El Salvador recibe con los brazos abiertos a la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, en su gira oficial que dio inicio el pasado 16 de marzo y concluirá este 22 de marzo. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)

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