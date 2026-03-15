La Nuit Blanche San Salvador celebra diez años iluminando la cultura urbana con música, arte y diplomacia

La décima edición de la Nuit Blanche San Salvador refuerza los lazos culturales entre Francia y El Salvador a través de un circuito artístico nocturno único. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Una noche espectacular donde el arte, la música y la cultura llenaron cada espacio, reuniendo a miles de personas para celebrar 10 años de este evento. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

La décima edición de la Nuit Blanche San Salvador consolidó su carácter como circuito cultural nocturno, replicando el modelo de la Nuit Blanche parisina y extendiendo la oferta artística en distintos puntos de la ciudad. Durante esta edición conmemorativa, la Embajada de Francia y la Alcaldía impulsaron el evento como motor de visibilidad internacional y de diplomacia cultural. El acto clave de la jornada incluyó la entrega a la Embajadora francesa de una copia del acta del Concejo Municipal del 13 de septiembre de 1944, que oficializó la Plaza 14 de Julio como símbolo de los lazos entre ambos países.

El cuarteto europeo Minor Sing lidera la programación internacional de la Nuit Blanche con una propuesta musical de jazz manouche en la capital salvadoreña. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Por primera vez, la Nuit Blanche descentraliza actividades en San Salvador, permitiendo mayor acceso y diversidad en la experiencia cultural nocturna. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Por primera vez en la década de historia de la Nuit Blanche local, la organización segmentó las actividades simultáneas para descentralizar la experiencia y facilitar el acceso a públicos diversos. Esta estrategia permitió que museos, galerías, embajadas, restaurantes y centros culturales funcionaran como estaciones interconectadas, favoreciendo la circulación de miles de asistentes y estimulando la participación de visitantes extranjeros y residentes interesados en la cultura urbana.

La entrega del acta histórica de 1944 revaloriza la Plaza 14 de Julio como símbolo de la amistad franco-salvadoreña y la memoria urbana capitalina. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

La décima edición de la Nuit Blanche San Salvador refuerza los lazos culturales entre Francia y El Salvador a través de un circuito artístico nocturno único. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

La Embajada de Francia programó al menos 10 actividades confirmadas para esta edición, destacando la actuación central del cuarteto Minor Sing, con Yannick Alcocer a la cabeza. Reconocido como referente del jazz manouche en Europa, el grupo aportó a la Nuit Blanche una propuesta musical que combina tradición e improvisación, resultado de más de diez años de presencia continua en festivales y escenarios europeos.

La sección institucional francesa se articuló con la oferta artística local mediante la colaboración de embajadas, museos y organizaciones civiles. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Una noche espectacular donde el arte, la música y la cultura llenaron cada espacio. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Entre las instalaciones más visitadas destacó la muestra “Una máscara, una historia”, desarrollada por la Secretaría de Cultura de San Salvador Centro. A través de máscaras y elementos visuales, la exposición reconstruyó relatos del folklore nacional y recreó personajes emblemáticos de leyendas que llegan desde la época precolombina hasta la actualidad.

La muestra 'Una máscara, una historia' revive personajes del folclore nacional y promueve el valor patrimonial de las leyendas salvadoreñas. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

El espacio para emprendedores en la Nuit Blanche integra arte, bisutería y gastronomía tradicional, apoyando la economía creativa local durante el evento. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Por su parte, la Fundación Atlántida patrocinador especial del event, presentó dos videoinstalaciones: “Huellas de grandeza” y “Fauna del Ecoparque El Espino”. El primer proyecto celebró las trayectorias de figuras como Fernando Llort y José Arturo Castellanos, entre otros, enfatizando su influencia en el desarrollo social y artístico del país.

La Capital celebra una noche especial dedicada al arte, la cultura y el encuentro entre ciudades y culturas. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

Diferentes presentaciones artísticas acompañaron el inicio de la Nuit Blanche 2026. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)