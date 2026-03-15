La Nuit Blanche San Salvador celebra diez años iluminando la cultura urbana con música, arte y diplomacia

La décima edición de la Nuit Blanche San Salvador consolidó su carácter como circuito cultural nocturno, replicando el modelo de la Nuit Blanche parisina y extendiendo la oferta artística en distintos puntos de la ciudad. Durante esta edición conmemorativa, la Embajada de Francia y la Alcaldía impulsaron el evento como motor de visibilidad internacional y de diplomacia cultural. El acto clave de la jornada incluyó la entrega a la Embajadora francesa de una copia del acta del Concejo Municipal del 13 de septiembre de 1944, que oficializó la Plaza 14 de Julio como símbolo de los lazos entre ambos países.
Por primera vez en la década de historia de la Nuit Blanche local, la organización segmentó las actividades simultáneas para descentralizar la experiencia y facilitar el acceso a públicos diversos. Esta estrategia permitió que museos, galerías, embajadas, restaurantes y centros culturales funcionaran como estaciones interconectadas, favoreciendo la circulación de miles de asistentes y estimulando la participación de visitantes extranjeros y residentes interesados en la cultura urbana.
La Embajada de Francia programó al menos 10 actividades confirmadas para esta edición, destacando la actuación central del cuarteto Minor Sing, con Yannick Alcocer a la cabeza. Reconocido como referente del jazz manouche en Europa, el grupo aportó a la Nuit Blanche una propuesta musical que combina tradición e improvisación, resultado de más de diez años de presencia continua en festivales y escenarios europeos.
Entre las instalaciones más visitadas destacó la muestra “Una máscara, una historia”, desarrollada por la Secretaría de Cultura de San Salvador Centro. A través de máscaras y elementos visuales, la exposición reconstruyó relatos del folklore nacional y recreó personajes emblemáticos de leyendas que llegan desde la época precolombina hasta la actualidad.
Por su parte, la Fundación Atlántida patrocinador especial del event, presentó dos videoinstalaciones: “Huellas de grandeza” y “Fauna del Ecoparque El Espino”. El primer proyecto celebró las trayectorias de figuras como Fernando Llort y José Arturo Castellanos, entre otros, enfatizando su influencia en el desarrollo social y artístico del país.