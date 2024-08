TicmasTalks: Consejos prácticos y exitosos que potencian la educación con inteligencia artificial

La tecnología es un facilitador para el desarrollo de las habilidades necesarias en los estudiantes para su futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un reciente webinar organizado por Ticmas, tres expertos en educación y tecnología discutieron el impacto de la inteligencia artificial en la planificación de clases y la enseñanza. Ellos fueron Daniel Rebolledo, de Google for Education, que se ocupa de la IA como un método para facilitar la enseñanza y mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes; Walter Genoud, asesor pedagógico y docente de Ticmas; y Laura Cofré, profesora de Química Industrial y Robótica,con un enfoque en la integración de la IA y las STEM en sus clases.

La charla estuvo moderada por Patricio Zunini, quien guió a los panelistas a través de una serie de preguntas sobre sus experiencias y perspectivas en el uso de IA en el aula. Los expertos enfatizaron tomar la tecnología, no solo como una herramienta en sí misma, sino como un facilitador para el desarrollo de las habilidades necesarias en los estudiantes para su futuro.

Integración de la IA en la planificación de clases

Rebolledo comenzó la charla resaltando la capacidad de la IA para manejar datos y adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. “La inteligencia artificial permite una evaluación constante de nuestras prácticas docentes y nos ayuda a ajustar las clases para maximizar el aprendizaje”, afirmó. También mencionó cómo puede reducir la carga de trabajo administrativo de los docentes, permitiéndoles enfocarse en la interacción directa con los estudiantes.

Genoud comenzó confesando que la tecnología es fundamental en su práctica docente. Explicó que utiliza la IA para enriquecer sus clases y desarrollar así las habilidades en sus estudiantes que serán cruciales en su vida profesional. Genoud también destacó la importancia de una implementación institucional de la tecnología, sugiriendo que las decisiones sobre el uso de la IA deben ser adoptadas a nivel de toda la institución educativa.

Finalmente, Cofré señaló que toma la IA como copiloto en sus clases: le ayuda a generar materiales educativos de calidad y a planificar lecciones de manera eficiente. “La IA me permite reducir tiempos en la planificación y me ofrece nuevas ideas para abordar temas complejos”, comentó. Además, Cofré enfatizó la importancia de guiar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología.

Cómo superar los prejuicios y los miedos

Una de las preguntas de Zunini tuvo que ver con los miedos y fantasmas que suelen aparecer en torno a la adopción de la inteligencia artificial en la educación: ¿cómo se pueden vencer los prejuicios de los demás docentes en lo que respecta a preparar una clase con inteligencia artificial?

Laura Cofré sugirió comenzar con las IA más conocidas y explorar su documentación para entender cómo funcionan y sus medidas de seguridad. Recomendó a los docentes experimentar con la tecnología, mostrando sus beneficios prácticos en el aula.

Rebolledo, en tanto, comparó la adopción de la IA con la invención de la imprenta por Gutenberg, destacando que, aunque inicialmente hubo resistencia, esta tecnología revolucionó la difusión del conocimiento. “Es nuestra responsabilidad enseñar a los estudiantes a usar estas herramientas de manera constructiva”, dijo. Y Genoud abogó por la empatía y el acompañamiento en la capacitación de los docentes. La formación, dijo, debe comenzar con lo básico, explicando qué es la IA y cuáles son sus beneficios, y desde ahí ir avanzando hacia su integración en el aula de manera práctica y accesible.

“Es crucial aprender a comunicarse con la IA de manera eficiente”, dijo Rebolledo, donde los docentes jueguen con la tecnología para familiarizarse con ella y descubrir su potencial. Por eso, insistió Cofré, es importante comprender la documentación y practicar con la tecnología para mejorar la formación de prompts. También sugirió utilizar la IA para revisar y mejorar las planificaciones de clases existentes. Mientras tanto, Genoud destacó la necesidad de una alfabetización tecnológica básica para todos los docentes. Propuso capacitaciones iniciales sobre qué es la IA y cómo puede beneficiar la enseñanza, seguido de prácticas concretas para motivar a los docentes a adoptar estas herramientas.

Ejemplos concretos del uso de la inteligencia artificial en el aula

Llegando al final del encuentro, Zunini se interesó por algunos ejemplos que puedan ilustrar de manera concreta el uso de la inteligencia artificial en el aula y que hayan resultado satisfactorios. Preguntó: “¿Podrían compartir alguna experiencia concreta de uso de IA en el aula que haya resultado satisfactoria o haya tenido un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes?”

Cofré, entonces, compartió una experiencia en la que sus estudiantes desarrollaron un chatbot utilizando GPT para responder preguntas sobre agentes patógenos. Este proyecto no solo mejoró su comprensión del tema, sino que también les permitió aplicar conocimientos de IA de manera práctica y relevante. Genoud relató una experiencia donde sus estudiantes utilizaban un chatbot para resolver tareas de historia, lo que llevó a una discusión enriquecedora sobre el uso de la IA. También mencionó un taller con docentes donde utilizaron la IA para crear planificaciones y rúbricas, demostrando su potencial en la enseñanza.

Cerró Rebolledo, que compartió la experiencia de una profesora que utilizó la IA para crear un juego interactivo sobre el uso de tildes en español basado en un extenso prompt específico que gamificaba la tarea: “Juguemos a que corriges mi uso de tildes al escribir en español. Pídeme que escriba una frase haciendo una pregunta sobre mi fin de semana para que yo pueda responderla. Corrige mi ortografía evaluando estrictamente que haya utilizado tildes en todas las palabras que correspondan y cada vez que haya escrito una palabra con su tilde correctamente ganaré dos puntos y me felicitarás. La palabra que no lleve tildes no ganará puntos. Si me equivoco, perderé un punto por cada palabra que tenga un error en la tilde. En ese caso, dame una breve explicación sobre mi error antes de continuar y dame una nueva pregunta. El objetivo es llegar a los diez puntos donde me felicitarás grandemente. Cuando llegue a los diez puntos, avísame que la actividad ha terminado y que puedo avisarle a la seño.” Este juego no solo hizo el aprendizaje más divertido, sino que también permitió a los estudiantes mejorar su ortografía de manera significativa.

Desde la reducción de la carga administrativa de los docentes hasta la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas y divertidas para los estudiantes, la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta poderosa en el aula. Su adopción requiere capacitación, empatía y una mentalidad abierta para experimentar y aprender continuamente. Los expertos coincidieron en que la clave está en no tener miedo a la tecnología y aprovechar sus beneficios para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.