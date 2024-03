De la primera directora general a un equipo de niñas en robótica, ellas son las 18 mujeres ganadoras del Premio Mujer Tec

Ellas son las 27 ganadoras del Premio Mujer Tec 2024 (Tec de Monterrey)

Más allá de los discursos inspiradores, las mujeres ganadoras del Premio Mujer Tec 2024 tienen un paso innegable por la historia. Desde las artes y la ciencia hasta el liderazgo educativo, las 17 mujeres galardonadas y un equipo de jóvenes --conformado por 20 estudiantes más-- han abierto el camino en sus distintas áreas rompiendo estereotipos y demostrando que el poder femenino es más que una frase.

Te puede interesar: De medicina a la astrofísica, estos son algunos de los aportes más importantes de las mujeres científicas de Latinoamérica

En la edición de este año, el Tec de Monterrey resaltó la frase “Reconócete, despertar lo cambia todo”, con la cual reconoció el legado de las mujeres de su comunidad en esta doceava entrega. Asimismo, este año la ceremonia del galardón estuvo dedicada a su fundadora Lumi Velázquez, quien fue directora del Centro Mujer y Empresa y que dejó un legado en la lucha por la equidad de género y la visibilidad de las mujeres.

Las galardonadas --que forman parte del Tec de Monterrey, Tecmilenio y TecSalud-- recibieron la presea por sus destacados aportes en la artes, ciencias, ciudadanía con perspectiva de género, deportes, emprendimiento, medio ambiente, poder transformador, salud y bienestar, entre otras.

El Tec de Monterrey premió a 17 mujeres y un grupo de 20 chicas en la robótica debido a sus trayectorias en diversas áreas del saber. (Tec de Monterrey)

El evento estuvo en manos de Zinia Padilla, directora de Cultura Institucional, quien abrió la ceremonia recalcando que al igual que en años anteriores, las ganadoras de las 11 categorías son mujeres que eligieron transformar el presente hacia un futuro más próspero y cerrar las brechas presentes en la sociedad. De las mujeres premiadas, siete tienen estudios de ingeniería y nueve cuentan con estudios de posgrado.

Quiénes son las ganadoras del Premio Mujer Tec 2024

Aquí nombramos, categoría por categoría, a las 17 ganadoras y al equipo de 20 jóvenes que fueron galardonadas este año en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León.

Te puede interesar: La violencia estética aleja a las mujeres de su éxito profesional

Las ganadoras del Premio Mujer Tec 2024 son:

#She4She

Natalia Rodríguez Payan

Estudiante de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) del Tec de Monterrey. Actualmente es presidenta del grupo estudiantil Women Interested in Surgical Education (WISE). En las palabras de agradecimiento invitó a reflexionar cómo se puede facilitar el trayecto de las nuevas generaciones de mujeres en la cirugía.

Pink Hawks 6606

El primer y único equipo mexicano integrado completamente por mujeres en la competencia internacional de FIRST Robotics Competition en la categoría FRC. El equipo de 20 jóvenes de nivel preparatoria, liderado por Ana Isabel Zamora, busca hacer la ciencia y la tecnología más accesible para todas y todos; en ese sentido, ya cuentan con talleres abiertos para integrar a más niñas y jóvenes a la robótica.

Pink Hawks es el único equipo de robótica integrado al 100% por mujeres. Las jóvenes cursan el nivel preparatoria en el Tec de Monterrey. (Tec de Monterrey)

“Creemos en el potencial de nuestras juventudes y estamos trabajando para cerrar la brecha de género en STEM. (...) Queremos involucrar a más niñas y mujeres vulnerables para que se conviertan en líderes de su comunidad. La verdadera recompensa se encuentra en las semillas que plantamos a través del conocimiento que compartimos, creando espacios seguros para cada una de ellas porque STEM”, dijo la representante del equipo cuando recogieron el galardón.

María Yolanda Burgos López

Se trata de la actual directora del programa de Ingeniería en Innovación y Desarrollo del Tec. Bajo su dirección ha revitalizado programas como Women Mentoring in STEM (WMS) y Sacbé STEM Servicio Social.

Te puede interesar: Rompiendo estereotipos: el desafío de las mujeres en la programación y desarrollo de software

Arte y Gestión Cultural

Xi Chen

Estudiante de maestría en el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Publicó su portafolio de arte llamado “That’s How I Talk to Myself”, mismo que puso en circulación a través de la plataforma de e-commerce china Alibaba. Además, fue nominada como artista invitada en el Chinese Artist In America Network (CANN).

“Mi aspiración es ser intermediaria para comunicar la cultura. Publiqué mi libro de arte en español y chino, donde relato la historia del crecimiento laboral de una mujer en un mundo de hombres”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Xi Chen, ganadora del Premio Mujer Tec en la categoría Arte y Gestión Cultural (Tec de Monterrey)

Janeth Aguirre Elizondo

Graduada de maestría en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Ha destacado en la producción y gestión de proyectos cinematográficos. Sus obras “Souvenir d´un amor” y “El amor es una banda de Möbius”, junto con el documental “Al olvido”, reflejan su compromiso con el cine de Nuevo León.

Ciudadanía con Perspectiva de Género

Dorely Medina Leal

Estudiante de nivel profesional en el Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Su trabajo en medicina aeroespacial con “AstroCare” la llevó a ser seleccionada entre 60 jóvenes globales por el International Air and Space Program de la NASA.

“Este premio no es solo para mí, es para mi madre, mi abuela, mi bisabuela y linaje, mujeres poderosas que se atrevieron hacer historia, soy mujer y es mi deber continuar con la lucha que demuestra que las mujeres somos valientes, capaces y valiosas”, destacó con orgullo la joven de 19 años.

La joven Dorely Medina fue premiada por su proyecto "Infancias con Raíces" (Tec de Monterrey)

Karina González Carrillo

Ha liderado iniciativas para apoyar a niñas y adolescentes con desafíos educativos, incluyendo estrategias socioemocionales y actividades físicas. Estas acciones beneficiaron a más de 3 mil estudiantes.

“Me siento inspirada y comprometida con las niñas y mujeres que representan más de la mitad de la población con discapacidad en México. Sin las mujeres y las niñas, nuestra sociedad no va. (...) El mensaje también es para aquellos hombres que puedan ser compañeros, desafiando estereotipos para vivir en paz”, dijo al pasar al podio por la presea.

Deporte y Gestión Deportiva

Arely Montserrat Pérez García

Profesora de cátedra del Tec de Monterrey, en su campus del Estado de México. La también conocida como “coach Kelly” es la primera mujer en formar parte del grupo de coacheo de futbol americano Liga Mayor y Juvenil en Borregos CEM con el título de Assistant H.C.

“Estoy aquí dedicando como siempre mis logros a mi papá, quien a los 12 años me tomó de la mano y me llevó a conocer al amor de mi vida, el futbol americano. (...) Estoy aquí por dedicarme en mente, espíritu y alma a mi más grande pasión: el futbol americano. Estoy pisando el campo que no estaba diseñado para que las mujeres y niñas lo pudieran pisar”, destacó conmocionada Pérez García.

Arely Pérez García es la primera coach mexicana en ser parte de la American Football Coaches Association (A.F.C.A), además de speaker en pro del empoderamiento de la mujer en el deporte. Crédito: @ConectaTECmx, Twitter

Laura Patricia Garza Rendón

Durante su trayectoria ha promovido el entrenamiento acuático como un espacio de aprendizaje y rehabilitación con enfoque social. Como parte del Instituto de Psicología Endocéntrica lleva a cabo diferentes estudios e investigaciones sobre la percepción y la experiencia.

Emprendimiento

Gabriela Angelina Bernal Ibáñez

La joven estudiante de nivel profesional en el campus Toluca es la fundadora y CEO de Gama Construction, empresa líder mundial en la transición sostenible e innovación en la construcción. Su emprendimiento fue seleccionado como uno de los 25 con mayor impacto a nivel mundial por The World Around 2022; además fue finalista nacional en Hult Prize por su proyecto Fashion Bricks con el que se transforman los residuos de la industria textil en materiales de construcción sostenibles.

Gabriela Angelina Bernal Ibáñez fue reconocida en la categoría de Emprendimiento por su empresa Gama Construction que busca la construcción sostenible (Tec de Monterrey)

Rocío Garza Gutiérrez

Graduada de profesional en el Tec de Monterrey, Rocío Garza es cofundadora y directora de “Dilo en señas”, una asociación civil que busca facilitar la educación y la inclusión integral en personas sordas en México.

“Al vivir una experiencia de inclusión laboral, me di cuenta que las personas sordas viven exclusión, por ello creamos soluciones innovadoras y experiencias educativas divertidas e inclusivas”, destacó en su discurso.

Medio Ambiente

Juana Isabel Méndez Garduño

Investigadora PostDoc del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible del Tec de Monterrey. Su trabajo ha sido publicado en prestigiosas revistas como “Energy and Buildings” por su enfoque innovador, utilizando técnicas de juego y simulaciones energéticas con una vertiente educativa.

Fabiola Doracely Yépez Rincón

Profesora de cátedra del Tec de Monterrey. Desempeña un papel crucial como líder en EOTEC DevNet COP América, donde dirige y coordina actividades de desarrollo de capacitaciones centradas en herramientas geoespaciales y observación de la Tierra.

“El cambio climático es el mayor reto que tenemos, los desastres que provoca son un problema que debemos afrontar con la tecnología para generar el conocimiento que ayude a los gobiernos a encontrar soluciones”, recalcó.

Maestra Fabiola Doracely López, investigadora en cambio climático (Tec de Monterrey)

Ciencias

Marilena Antunes Ricardo

Profesora del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. En 2022 publicó 17 artículos científicos en revistas indexadas en Scopus Q1/Q2 de alto factor de impacto y, en 2023, se cuentan 12 artículos Q1/Q2.

Salud y Bienestar

Rosalinda Adriana Ballesteros Valdés

Es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y Felicidad de la Universidad Tecmilenio. Su posición como presidenta electa en la International Positive Psychology Association (IPPA) y representante global para América Latina del International Positive Education Network (IPEN) resaltan su influencia en el campo de la psicología positiva a nivel mundial.

Poder Transformador

Gabriela Gerón Piñón

Gabriela Gerón Piñón es graduada de maestría del campus Monterrey. En 2023 recibió el reconocimiento internacional “Mujer Líder 2023″ por la Fundación Ciencias de la Documentación y Mujeres Líderes América. Además, es miembro del Consejo Asesor Global de Educación Superior del G100, un distinguido grupo de las 100 mujeres líderes más influyentes del mundo.

En 2023 recibió el reconocimiento internacional "Mujer Líder 2023" por la Fundación Ciencias de la Documentación y Mujeres Líderes América (Tec de Monterrey)

“Quiero que esto sea de inspiración para otras instituciones, trabajo en proyectos donde apoyo a que mujeres emprendedoras en STEM tengan más oportunidades”, apuntó en su momento frente al podio.

Además de estas categorías, fueron premiadas dos mujeres más. En primer lugar, se galardonó a María Belén Mendé Fernández, con el premio a la trayectoria por su destacado paso en la educación

El broche de oro se dio con la presea para Irma de la Torre Lozano, en la categoría Pionera Lumi Velázquez, al destacar su historia como primera mujer directora general de un campus del Tec de Monterrey.

En su participación, Inés Sáenz Negrete, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, destacó que este premio está estrechamente vinculado al Plan de Igualdad de Género que conduce al Tec.

El campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey fue la sede para el evento anual. En esta ocasión, se entregaron dos premios especiales, el de Trayectoria y el de Pionera Lumi Velázquez.

“Sentimos un profundo orgullo por todas ustedes. Celebro la relevancia de que este reconocimiento, que nació en las aulas, hoy convoca a mujeres extraordinarias que construyen e imaginan espacios para que se cumpla nuestro tan necesario derecho a la igualdad”, culminó Sáenz Negrete.

Cada una de las ganadoras recibió la presea “Mulier Amet” (latín), que significa Mujer Retadora. La escultura fue diseñada por el estudio C37 y está inspirada en la escultura “Fearless Girl”, de Kristen Visbal, que simboliza el liderazgo de las mujeres de manera abstracta y atemporal.