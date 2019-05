-No sé quién lo desprecia. Yo soy egresada de la UBA y he tenido profesores extraordinarios y otros muy malos, como en cualquier lugar. La presencialidad no da la calidad. Siempre ocurren estas cosas. Cada vez que aparece algo nuevo, se lo desmerece. Cuando aparecieron los MOOCS, donde participan las universidades más famosas del planeta, tomé algunos cursos y todos me parecieron extraordinarios. Jamás podría haber escuchado a esos profesores de otra manera. A mí me gusta tomar cursos presenciales cuando el docente es bueno. Si no, prefiero uno virtual.