Por último, se refirió a la corriente terraplanista. "Llegamos al día de hoy que tenemos un montón de gente diciendo que la tierra es plana porque no le ven la curva. Hay que pensar cómo fue ese proceso del conocimiento, qué ideas se fueron cocinando a través de los siglos. Por qué el modelo de tierra plana no funciona. Por ejemplo, que las estrellas giren para un lado en un hemisferio y para el lado inverso en el otro. El modelo de tierra plana no puede explicar eso. Una teoría en el campo de ciencias no es lo mismo que en la cotidianidad".