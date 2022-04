Comenzaron a llegar a la Ciudad de Buenos Aires los tractores para la protesta de mañana en Plaza de Mayo

El primer tractor que llegó para la marcha del sábado en Plaza de Mayo (Foto: Maxi Luna)

Pasadas las 14, un tractor de un productor rural de la ciudad de Luján fue el primero en arribar a la Costanera Norte porteña, donde empezaron a estacionarse los vehículos rurales que participarán de la marcha hacia la Plaza de Mayo en la tarde del sábado. Se espera que hoy en esa zona se ubiquen alrededor de 30 tractores, que integrarán una caravana que en el mediodía de mañana circulará desde la esquina de avenida Libertador y Udaondo hasta la avenida 9 de Julio y desde allí hasta el microcentro porteño.

Según explicaron los productores a Infobae, los organizadores de la marcha acordaron con el área de seguridad del gobierno porteño que no haya más de 50 tractores en la protesta. La marcha, a la que adhieren ruralistas de todo el país pero no la Mesa de Enlace, que reúne a las 4 entidades tradicionales del campo, supone un desafío logístico, ya que los organizadores aseguran que llegarán manifestantes “desde Formosa hasta Río Gallegos”.

La presencia de los tractores sumó un condimento político a la protesta. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había lanzado una advertencia sobre la protesta del campo, al decir que “la van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera. ¿Qué van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen...”. También agregó que el gobierno nacional “se corrió” de la seguridad de la protesta. “No hay nada que tengamos que hacer nosotros. Si están autorizados, están autorizados”, señaló Fernández.

Los organizadores de la movilización, productores y rurales del interior, diseñaron un recorrido y los horarios en los que se dará ingreso a los manifestantes a la Ciudad y su llegada a la Plaza de Mayo. El esquema es el siguiente: habrá tres puntos de encuentro para unificar la marcha hacia Buenos Aires. Esos serán en el cruce de la ruta 7 y 5 a la altura de Luján; el otro será en el cruce de la ruta 8 y 193, en Solís; y el tercero se ubicará en la intersección de la ruta 9 y 193. En estos puntos, entre las 8 y las 10.30 se reunirán los productores en viaje para después tomar camino por la autopista Panamericana, para después pasar a la avenida General Paz, de allí a la Avenida del Libertador y llegar finalmente a Plaza de Mayo a las 15 horas. Si bien todavía la organización no decidió si habrá un orador en el acto, ni si se leerá un documento, si contarán con un acoplado que obrará como escenario.

“Esperamos que la marcha sea multitudinaria. En todas las provincias se están organizando para asistir, inclusive gente que no tiene nada que ver con el campo”, dijo entusiasmado a este medio el productor agropecuario y uno de los organizadores de la marcha, Román Gutiérrez. En este sentido, el productor de la localidad bonaerense de Pergamino estima que podrían marchar hacia Buenos Aires entre 10.000 y 12.000 productores, sin contar la gente que se puede sumar a la protesta.

La marcha, a la que adhieren un sinnúmero de rurales de todo el país y no así la Mesa de Enlace, supone un desafío logístico, ya que asistirán productores que vendrán tanto de Formosa como desde Río Gallegos, aseguraron los organizadores a este medio.

Hasta el momento la posición oficial de la Mesa de Enlace no se ha conocido de manera conjunta. A través de diferentes consultas que este medio ha realizado con los referentes de cada una de las entidades, se llegó a la conclusión que el espacio que representa a los productores “no convoca, no organiza y no adhiere a la movilización”, aunque algunas entidades, como es el caso de Federación Agraria, otorgaron libertad de acción a sus asociados para participar de la misma. Además, ayer el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, adelantó que su entidad “acompañará” la movilización, aunque no confirmó si él asistirá a la misma.

