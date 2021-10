Carne: según los expertos, la cuota oficial para exportar vaca conserva a China hará que muchas mueran en el campo

Surgen críticas del campo a la normativa oficial sobre la exportación de carne de vaca a China.

El gobierno anunció, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 219, la liberación parcial de la exportación de carne de vaca conserva de las categorías D y E con destino a China. La medida adopta la forma de un nuevo cupo de exportación que regirá hasta el 31 de diciembre de 2021 y permitirá la faena de unos 140 mil vacas viejas para vender carne al país asiático.

Analistas del sector agropecuario consideraron que el volumen habilitado hasta fin de año, las 140.00 vacas, no guarda relación con las existencias que hay en el campo ni con la demanda china, atizada porque Beijing, debido a dos casos de “vaca loca atípica”, suspendió las compras a Brasil, que colocaba allí nada menos que USD 4.000 millones anuales de carne vacuna. Los expertos indicaron además que si bien la resolución 219 posibilita la reactivación de muchos frigoríficos exportadores pequeños, impone limitaciones a los que cuentan con mayor volumen y escala.

“Si bien nadie prometió nada desde el Gobierno, si comparamos con lo que se pidió (desde la Mesa de Enlace), esto se quedó a medio camino”, dijo Matías Lestani, Director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “La resolución (promovida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) habla de 140.000 vacas para faenar (en 3 meses). Son datos del Senasa, pero la verdad es que no se sabe si son 160.000 o 180.000. Esta categoría de vaca se debería dejar exportar más allá del número que sea. Al establecer un número se logra fijar un cupo para el tonelaje, si no, no se podría imponer la cuotificación”, explicó.

Creo que desde Agricultura hacen una previsión con un número menor de stock del que realmente hay en el país. No tiene sentido, ya que la llamada ‘vaca china’ no se vende en el mercado interno, y así muere en el campo (Lestani)

El especialista de CRA comentó que el monto establecido “habilita un cupo de 22.000 a 23.000 toneladas a repartir de aquí a diciembre, de manera paulatina. Se habla de 140 mil cabezas pero el número final (posible de exportar) se sabrá a fin de año con el registro de vacunación: creo que desde Agricultura hacen una previsión con un número menor de stock del que realmente hay en el país. No tiene sentido, ya que la llamada ‘vaca china’ no se vende en el mercado interno, y así muere en el campo”.

La disposición oficial contempla que los cupos mensuales para exportar serán repartidos entre los frigoríficos que se encuentren autorizados para exportar a China, que actualmente son unos 59, de los cuales 17 contarían con un cupo mensual de 50 toneladas, y el resto podrían acceder a un cupo de 100 toneladas, tal como lo plantea la resolución. Así, según estimaciones privadas, se lograría acercarse a un 90% de las exportaciones realizadas durante el 2020.

“Esto solo representa un 20% de lo que resultaría la realidad en materia de la operatoria de los envíos que se lograrían concretar a China” (Tonelli)

Más opiniones

Por su parte, el consultor ganadero Víctor Tonelli puso en duda la veracidad del cupo propuesto por la cartera agropecuaria para cuotificar la exportación de carne vacuna proveniente de animales de la categoría vaca, cuya conformación sean de tipo D o E. “Las 140 mil cabezas que se estima que serían el cupo disponible para la categoría vacuna hasta fin de año resulta ser una mentira muy grande. Esto se debe a que en los primeros ocho meses del año, esta tipificación indica unas 212 mil vacas mensuales, no 140.000 en tres meses. Por lo tanto esto solo representa un 20% de los envíos que se pueden exportar a China”, aseguró.

Por ello, Tonelli consideró que los números oficiales “son solamente estimaciones, ya que se puso en la norma una cifra ridículamente baja a cumplir”, e indicó también que “las toneladas que se distribuyeron son unas 5.000 mensuales, cifra que corresponde ser mucho menor al cupo propuesto de 140 mil vacas”.

“Si hoy se faenaran, deberían ser aproximadamente 20 mil a 25 mil toneladas de producto a exportar. Y si esto se dividiera en tres meses esto daría unas 8.000 toneladas mensuales. Ni así se llega a 140 mil en el trimestre, sólo se utilizaría unas 100 mil cabezas del total propuesto. Lo que han hecho desde el gobierno es ir reduciendo el volumen con habilitación para su exportación”, concluyó Tonelli.

