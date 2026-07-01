Autos 0 km: en qué zonas se venden más y dónde las transacciones están frenadas y son más bajas que a comienzos de la década

La provincia de Buenos Aires y CABA son los principales distritos de comercialización de autos nuevos en Argentina. Entre ambos quedan muy cerca del 50% del total del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Argentina es un país federal, con regiones de muy baja densidad de población pero muchos recursos naturales, y la zona núcleo, principalmente agrícola ganadera, que concentra un alto porcentaje de habitantes por metro cuadrado, la provincia de Buenos Aires, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba son los tres principales distritos compradores de automóviles nuevos.

Entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires se concentran actualmente el 48,1% del total de patentamientos, mientras que si se suma Córdoba también, ese valor sube al 58,5%. Pero desde 2020 a la actualidad, hubo ciclos de altas y bajas leves en estas jurisdicciones, mientras en el resto del país cambió la situación en regiones claves gracias a desarrollos mineros como la explotación de petróleo en Vaca Muerta y del litio en Jujuy.

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En junio de 2020, sobre un total de 36.991 automóviles 0 km vendidos en todo el país, el 27% de los patentamientos correspondían a la provincia de Buenos Aires, el 17,8% eran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el mejor distrito del interior era la provincia de Córdoba, que sumaba un 11,8%, apenas unas décimas por delante de Santa Fe, que tenía un 11 por ciento.

De ahí en adelante, la diferencia era muy significativa, porque la quinta provincia era Mendoza, apenas con el 4,2% de los patentamientos. Los distritos con menor cantidad de patentamientos eran entonces Santa Cruz con 0,9%, Catamarca y Formosa con 0,8%, La Rioja 6% y Jujuy con el 0,4 por ciento.

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Córdoba tiene tres fábricas de automóviles y es la principal ciudad del interior en volumen de ventas de autos 0 km

En junio de 2023, con un total de patentamientos de a mitad de camino entre la primera referencia y el tiempo actual, la provincia de Buenos Aires registró el 28,5%, en CABA se patentaron el 20,5% y en Córdoba el 10,3%, marcando un crecimiento en los dos principales distritos y una retracción en el más importante del interior. Pero especialmente, una baja en la provincia de Santa Fe, que descendió al 8,8% del total del país, y Mendoza que bajó al 3,4 por ciento.

Las provincias con menor cuota de ventas de autos 0 km fueron Santiago del Estero, Catamarca, San Luís y Santa Cruz con el 0,9%, Formosa con el 0,7% y La Rioja con el 0,4% del total.

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Los números actuales

Este año, con 41.921 unidades patentadas en junio, nuevamente la provincia de Buenos Aires fue el distrito con mayoría de patentamientos, aunque volviendo a la proporción de comienzos de la década, con un 27,3% del total. En segundo lugar sigue estando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo el mismo nivel de 2023 con el 20,2%, y Córdoba, nuevamente el tercer distrito en la lista, subió levemente hasta un 10,8%.

Santa Fe recuperó mercado alcanzando el 9,4%, aunque más cerca de 2023 que del 11% de 2020, mientras que en quinto lugar volvió a ubicarse Mendoza con el 4,3%, volviendo a su cuota de seis años atrás. En la parte inferior de la lista, con menos del 1% del mercado total de autos nuevos que se venden en Argentina, están Misiones con el 0,9%, Catamarca y San Luis con el 0,8%, Santa Cruz con el 0,7%, Formosa 0,6% y La Rioja con 4,4%.

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La explotación petrolera en Vaca Muerta impulsó la actividad económica en Neuquén, donde la cuota de autos 0 km subió del 2,5% al 3,3% en seis años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De 2020 a 2026, las dos provincias que más crecieron fueron Neuquén y Jujuy. En el caso de la provincia patagónica, fuertemente influenciada por el crecimiento de la actividad económica derivada de la explotación petrolífera, ya que pasó de un 2,5% cuando empezaba esta década al actual 3,3% de cuota total del mercado; mientras que Jujuy, también marcada por un escenario de inversiones para explotación minera, pasó de tener sólo el 0,4% del total del mercado, al actual 1,2%.

En cambio, el mayor retroceso en patentamientos se apreció en Tucumán, que pasó del 3,4% de cuota total al 2,4% actual, y Misiones que pasó del 1,4% en 2020 al 0,9% en 2026.

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