Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer hace algunas horas cuánto deben ganar los habitantes de Capital Federal para pertenecer a los diferentes estratos sociales, con información actualizada al mes de octubre. En ese marco, lo primero que se debe tener en cuenta es que de $0 a $550.349, los habitantes son considerados “indigentes”, debido a que no ganan lo suficiente como para acceder a una Canasta Básica Alimentaria (CBA). No necesariamente se trata de gente en situación de calle, pero sí de personas que no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias.

En un escalón más arriba aparecen quienes se encuentran en una situación de “pobreza no indigente”. Eso quiere decir que ganan más de $550.349, pero no perciben lo suficiente como para acceder a una Canasta Básica Total (CBT). Dentro de ese rango se encuentran quienes tienen ingresos de hasta $1.015.901.53.

Lejos de lo que se podría pensar, no ser “pobre” no significa ser de “clase media”. En el medio existen otros dos estratos sociales que deben ser tenidos en cuenta. De $1.015.901,54 a $1.270.600,34 aparecen quienes pertenecen a la clase “no pobres vulnerable”. En otras palabras, son quienes tienen ganancia mensuales por encima de una CBT, pero no tienen capacidad de ahorro y no pueden darse ciertos lujos que sí están al alcance de otros estratos sociales.

El siguiente nivel es el “sector medio frágil”, que va de $1.270.600,35 a $1.588.250,43. Recién entonces se puede encontrar el escalón de “clase media”. Para llegar a ese punto se deben ganar más de $1.588.250,44 y hasta $5.082.401,39; por encima de ese monto, ya se pasa a pertenecer al “sector acomodado”.

En todos los casos se registró un aumento del 2,15% en relación a los valores publicados por el organismo en septiembre.

El costo de vida real

Los números mencionados hasta el momento dan cuenta de la situación general para una familia tipo, pero lo cierto es que el costo de vida es muy diferente de acuerdo a la composición de cada hogar. Repasando, una familia compuesta por cuatro personas (una mujer y un varón de 35 años de edad ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años). debe ganar $550.350 por mes para llegar a una Canasta Básica Alimentaria y $1.015.902 para cubrir el valor de una Canasta Básica Total y no caer bajo la línea de la pobreza.

Por su parte, un hogar conformado por una pareja de adultos mayores, mujer y varón, ambos económicamente inactivos, propietarios de la vivienda, tienen un costo de vida sustancialmente más bajo. Para cubrir sus necesidades alimenticias requieren de $277.881 y para acceder a una CBT necesitan $505.635, según la información publicada por el organismo.

El costo de vida más bajo lo tiene un hogar unipersonal, de un adulto varón de 25 años, económicamente activo y propietario de la vivienda. En ese caso, para no caer bajo la línea de la indigencia debe percibir un ingreso de $180.442. En tanto, debe ganar $351.868 para superar la línea de la pobreza.

El escenario es diferente para una pareja joven (hombre y mujer de 25 años de edad). En ese caso, el Instituto presenta dos escenarios posibles, uno en el que son dueños de su propia vivienda y uno en el que no son propietarios y deben alquilar. Si son dueños, la CBA es de $333.819 y la CBT es de 586.980. Ahora bien, si no son propietarios, la CBA sigue siendo de $333.819, pero la Canasta Básica Total asciende a $684.628. Eso quiere decir que se considera un mínimo de $97.648 para pagar el alquiler.