El Banco Central compró USD 83 millones en un mercado de cambios que recuperó el volumen

Las compras oficiales y los dólares del blanqueo refuerzan las reservas.

El monto operado en el mercado de cambios alcanzó este martes los USD 332,1 millones en el segmento de contado, unos USD 158 millones más que el lunes, cuando mermó el volumen debido a un feriado en EEUU.

El Banco Central se alzó con compras por USD 83 millones, para sumar en el transcurso de noviembre un saldo positivo de USD 559 millones por la intervención cambiaria.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 101 millones, a 29.961 millones de dólares.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 19.860 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcan un ascenso de USD 8.753 millones o un 41,3%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

“El viernes el ministro Caputo anunció en su cuenta de ‘X’ que ingresaron USD 20.085 millones en la primera etapa del blanqueo al jueves 7 de noviembre, día previo a su finalización. Es decir, entraron USD 1.062 millones adicionales en la semana de extensión de la primera fase debido a problemas administrativos e informáticos. El blanqueo aún sigue en pie, ya que hasta el 7 de febrero de 2025 rige la segunda etapa y hasta el 7 de mayo de 2025 la tercera”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

“Sin embargo, no esperamos que haya semejante adhesión de ahora en más, dado que la multa por regularizar más de USD 100.000 se duplica en la segunda fase y se triplica en la tercera. Lo lógico sería que quienes hayan querido adherirse al blanqueo ya lo hayan hecho. Por ende, consideramos que los resultados definitivos no diferirán demasiado de los de la primera etapa”, consideraron desde Portfolio Personal.

Los depósitos en dólares de sector privado en efectivo crecieron en USD 108 millones el pasado jueves 7, a USD 34.126 millones, según el último dato actualizado por el Banco Central. De esta forma -y en el marco del blanqueo de capitales que fue extendido hasta el viernes 8 de noviembre- el stock creció después de tres ruedas operativas en baja.

Con el impulso del blanqueo estas colocaciones aumentaron a lo largo de octubre en USD 3.185 millones (+10,1%), mientras que el aumento en el bimestre septiembre-octubre fue de USD 15.238 millones o 78,8 por ciento. Así alcanzaron un nuevo máximo desde la salida de la Convertibilidad (USD 34.578 millones el 31 de octubre). Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de USD 19.892 millones o un 141,6% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.

Desde un banco privado líder explicaron a Infobae que “los depósitos en dólares post blanqueo se duplicaron -el blanqueo en pesos no fue significativo-. Finalizado el blanqueo los depósitos en dólares disminuyeron sólo un 2,5%; es decir no están disminuyendo. Un dato a tener en cuenta podría ser el impacto en Bienes Personales; es decir que puede haber clientes que no saquen sus fondos para luego traerlos para fin de año, ya que los saldos en dólares en cuentas bancarias están exentos”.

“Los sostenidos progresos en la ‘macro’, sumados a la agenda de desregulaciones en marcha, continúan sosteniendo las apuestas de los inversores y así es que los dólares financieros reanudan el descenso -y la contracción de la ‘brecha’- camino a la unificación, toda vez que la desinflación contribuiría a morigerar el proceso de apreciación cambiaria acumulado”, señaló el economista Gustavo Ber.

“El resultado electoral de EEUU también ayuda a reforzar el optimismo, aún con los potenciales desafíos que ello implica para los emergentes. Esto se debe a que el alineamiento político del gobierno podría ayudar no sólo a alcanzar un nuevo programa con el FMI sino también a que el mismo llegue junto a fondos frescos, importantes para acelerar los tiempos de la salida del cepo dentro de una estrategia oficial que busca minimizar los riesgos asociados a dicho evento”, evaluó e titular del Estudio Ber.