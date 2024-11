Juan Carlos de Pablo: “Este gobierno no tiene una tablita cambiaria como Martínez de Hoz ni una Convertibilidad como Cavallo”

Para de Pablo, es bueno que el gobierno no esté "desesperado" por bajar más rápido la inflación. Si lo estuviera, dijo, empezaría "a hacer macanas"

El profesor y economista Juan Carlos de Pablo subrayó hoy que a diferencia de la política económica de (José Alfredo) Martínez de Hoz y de la que aplicó (Domingo) Cavallo durante la vigencia del plan de Convertibilidad, si el gobierno quisiera cambiar la pauta cambiaria de depreciación mensual del peso de 2% para profundizar la reducción de la inflación, “no tendría que pedirle permiso a nadie”.

“No hay que tomar decisiones pensando que va a haber un salto devaluatorio. Si viene, te jodés. Pero si hacés al revés y no viene también te jodés. Este gobierno no tiene una tablita cambiaria como Martínez de Hoz ni una Convertibilidad como Cavallo. Si quisiera devaluar más rápido o más despacio no tiene que pedirle permiso a nadie. ¿Pero qué apuro puede tener (Santiago) Bausili (el presidente del BCRA)?: está comprando divisas. Cuando veas al Banco Central vendiendo reservas a lo pavote, USD 300 millones por día durante una semana, podes decir “oia”. No es lo que está ocurriendo”, dijo de Pablo, que mantiene una relación de amistad de larga data y regularmente se reúne con el presidente de la Nación, Javier Milei.

Entrevistado en La Nación +, de Pablo enfatizó que la clave de la gestión oficial y de la política económica, “sigue siendo la misma, la política fiscal”.

“Lo que ha mostrado 2024 es la fuerza que tiene la política fiscal. Si este gobierno estuviera basado en la política monetaria o en la política cambiaria yo estaría temblando. Acá la fortaleza, la decisión del presidente es la clave. El presupuesto del año que viene no es un documento numérico, es una convicción. Te lo reescribo: artículo 1, el déficit será cero. Artículo 2, ya veremos cómo lo logramos. A la luz de los antecedentes, es más que creíble”, explicó.

El mejor dato alrededor de la sostenida caída de los meses del nivel de riesgo país fue la declaración oficial de que el gobierno no va a aumentar la deuda neta

De Pablo recordó las recientes declaraciones de Milei respecto de la evolución reciente de la industria y la construcción y dijo que los datos “ratifican lo que vengo diciendo, que el nivel de actividad económico tocó fondo entre mayo y junio y desde entonces empezó a recuperar. Tenemos una estimación del PBI de agosto, septiembre, que ya está en el nivel de diciembre del año anterior”.

La macro y la realidad

Sin embargo, agregó, “la realidad es heterogénea. Los sectores no existen, las regiones no existen. Son todos inventos del Indec para que tratemos de hacer algún análisis. La realidad son las personas, las empresas, etc. Y ahí, como digo, esto de decir ‘el país está parado, la gente no llega a fin de mes’ y cosas por el estilo, no te ayuda a entender”.

Juan Carlos de Pablo se refirió a una posible devaluación

Según de Pablo, el mejor dato alrededor de la sostenida caída de los meses del nivel de riesgo país fue la declaración oficial de que el gobierno no va a aumentar la deuda neta. “Acá la gran tentación es endeudarse y en la historia argentina cuando el Estado se puede endeudar, sonamos, porque se endeuda para financiar gasto corriente”, subrayó.

Ver la mejoría de la situación económica, señaló de Pablo, “no es una cuestión física: hoy cualquier persona tiene menos incertidumbre que hace tres o seis meses, es evidente. Porque está viendo cómo funciona el gobierno, cómo baja la inflación, cómo se está recuperando la situación económica. No es algo que se pueda palpar como para decir “estoy 50% mejor”. Las cosas son paulatinas y heterogéneas. Con los anillos y la experiencia que tengo ni me sumo a los fuertes entusiasmos ni me sumo a esta una visión de cataclismo. La historia dice: ni una cosa ni la otra”.

No veo desesperación en el Poder Ejecutivo para dar una trompada a la inflación. Si estuvieran desesperados y empiezan a hacer macanas estaríamos en problemas. La manera de bajar a las trompadas la inflación sería dibujando el índice, congelando precios, bajando tarifas. No va a ocurrir

En cuanto a la evolución de la inflación dijo que en la economía “no hay barreras, ni picos ni techos”, buscando desalentar la ansiedad en torno del dato de inflación de octubre que informará el martes el Indec o sobre una baja inmediata o más abrupta del ritmo de los precios. Al respecto observó: “no veo desesperación en el Poder Ejecutivo para dar una trompada a la inflación. Si estuvieran desesperados y empiezan a hacer macanas estaríamos en problemas. La manera de bajar a las trompadas la inflación sería dibujando el índice, no va a ocurrir; congelando precios, no va a ocurrir; bajando tarifas, no va a ocurrir. Moraleja: si la inflación sigue bajando, fenómeno. Pero si la inflación de noviembre -ponele- da 4%, no me corto las venas”.

Canales de consumo

Y sobre los niveles de consumo, pidió que las estadísticas incluyan todos los canales de consumo, “Si no, los productores serían tarados, porque cada vez producen más y venden menos. Ahí hay algo que no anda”, observó.

Por último, al preguntársela si el fenómeno de que la gente que blanqueó dólares además los dejó depositado en los bancos se corresponde con la percepción de la macroeconomía, de Pablo dijo que a la gente que le cuenta eso en la calle les responde que hicieron bien. Algunos, observó, le replican”pero me la pueden afanar”.

“Yo no lo voy a descartar, pero la probabilidad es tan baja”, agregó de Pablo. “Y acá hay un tema muy importante: los chorros son un factor de estabilidad en el sistema financiero. Porque vos siempre decís, ‘me la llevo a mi casa, ¿y si me asaltan?’ Hoy la probabilidad de que te joda el BCRA es menor de la posibilidad de que te asalten”.