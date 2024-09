El Gobierno cree que las importaciones no serán un problema este año: el impacto de la recesión y el fin del Impuesto PAIS

El Indec informó que la balanza comercial registró una mejora de casi USD 3.000 millones en agosto respecto de un año antes (Foto: EFE)

Pese al temor que tienen algunos industriales sobre un fuerte aumento de las importaciones a partir de las menores restricciones que aplica el Gobierno, deben quedarse tranquilos de que ello no ocurrirá durante el 2024, por dos factores relevantes.

Es que en el equipo económico se respira tranquilidad con respecto a la disponibilidad de divisas: sabe que más allá del atraso cambiario -la devaluación del peso se mantiene al 2%, con una inflación que duplica ese número-, que en otro momento estaría impulsando las compras al exterior, hoy no están dadas las condiciones para que crezcan fuerte las importaciones. Por varios motivos, pero la lenta salida de la recesión y el anuncio de próxima eliminación del Impuesto PAIS, son los fundamentales.

Los números de la balanza comercial de agosto, dados a conocer el último jueves, arrojaron una mejora en el resultado de casi USD 3.000 millones, ya que de un déficit de USD 974 millones registrado en agosto del 2023 se pasó a un superávit este año de USD 1.963 millones. Pero el número estuvo impulsado por una suba de 14,8% de las exportaciones (treparon a USD 6.793 millones) y una contracción de las importaciones de casi 30%. De haber llegado, en julio, a USD 5.720 millones, en agosto bajaron a USD 4.830 millones.

Pero ese dato tiene una explicación muy concreta: los importadores ya sabían, de antemano, que el Gobierno bajaría 10 puntos el Impuesto PAIS en septiembre. Aunque en un momento había ciertas dudas, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo reafirmó cada vez que pudo. ¿Qué pasó? Los operadores que tenían algo de stock y podían esperar para importar, lo hicieron. Desde comienzos de septiembre, ingresar bienes del exterior es más barato.

En contraposición, para septiembre se espera cifras mejores de importaciones, ya que mostrarán las operaciones postergadas en agosto y que se concretaron una vez reducido el impuesto.

Pero en el Gobierno creen que, más allá de este salto que nuevamente darían este mes, de octubre a noviembre se ubicarán en un promedio de USD 5.500 millones. La lenta recuperación de la actividad sumado al hecho de que todavía resta quitar el 7,5% del Impuesto PAIS en diciembre harán que las compras estén contenidas.

Ya para 2025 el mercado y el Gobierno prevén una presión importadora más fuerte, impulsada por el proyectado aumento de la actividad general, la cada vez mayor flexibilización de las trabas aduaneras y la persistencia del atraso cambiario.

“En septiembre vamos a tener la revancha de agosto, es decir, todo lo que se frenó el mes pasado lo vas a tener este mes y lo van a pagar entre octubre y noviembre. Hacia adelante, lo que queda de Impuesto PAIS es 7,5% y seguramente haya un nuevo diferimiento hacia diciembre y enero, pero pensando en 2025, creo que vamos a un esquema en el que las importaciones van a crecer fuerte”, consideró Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra.

El economista dio varios motivos:

la baja del Impuesto PAIS que ya se dio y la eliminación prevista para diciembre;

la decisión del Gobierno de bajar la inflación como primer objetivo, por lo que “se usa el tipo de cambio como ancla y eso hace que se aprecie más el tipo de cambio”; y

no hay restricciones, se van acortando los plazos de pago, y también se está empezando a ver algo de reactivación.

Ricardo Delgado, de Analytica, dijo a Infobae que no imagina un “salto importador violento” en lo que resta de este año y que las compras al exterior podrían ubicarse en torno a los USD 5.000 millones mensuales.

“Va a subir algo en septiembre, pero no veo un gran crecimiento este año. La dinámica de las importaciones depende del nivel de actividad, pero con cepo, durante la gestión del gobierno anterior, importar fue parte del esquema de dolarización indirecta que tenían las empresas. Estamos viendo que eso se mantiene, no hay perspectivas en el corto plazo para salir del cepo, pero cuando uno mira los números no parece estar ocurriendo eso masivamente, como fue el año pasado”, sostuvo el economista.

Delgado destacó que mientras que en julio de 2023 se pagaron en concepto de importaciones USD 7.400 millones, en el mismo mes de este año el número se redujo a USD 5.400 millones.