Las ventas de 0 km subieron un 20% en septiembre por la baja del impuesto PAIS que contuvo los precios

Septiembre ya corre un 22% arriba del mismo mes en venta de autos cero kilómetro. Podría ser récord estacional en los últimos cinco años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la reducción de la alícuota del impuesto PAIS y la consecuente decisión de la mayoría de los fabricantes argentinos de bajar sus precios entre un 2% y un 5% dependiendo del origen de los modelos, las ventas de autos 0 kilómetro de septiembre van respondiendo positivamente y parecen encaminarse a sostener el nivel de alza de julio y agosto. Si bien el dólar libre bajó en las últimas semanas, el movimiento de ventas no parece haberlo sentido.

El mes tendrá sólo un día hábil menos que agosto, 21 contra 22, y dos menos que julio. Al momento de registrar operaciones de compra de autos en los Registros del Automotor, lugar del que se emiten las cifras oficiales de cada mes, habrá que tomar esa situación como una componente para considerar en el resultado, además de la estacionalidad, ya que septiembre suele ser un mes con menores ventas que julio y agosto en los últimos años.

Los datos que publica el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), reflejan que en 2022 las ventas cayeron un 10% entre agosto y septiembre, y que en 2023 la baja fue mayor y alcanzó el 15,6%. Con un mes de agosto que tuvo 41.378 unidades en total contando automóviles de pasajeros, utilitarios livianos y pesados, pero con un mercado en recuperación, una cifra de 38.000 operaciones en total sería un resultado alentador que permita seguir bajando el déficit del acumulado anual.

Sin embargo, los empresarios del sector miran con mucho detenimiento y atención las ventas de autos y camionetas, que en agosto fueron 38.823 unidades, y que por primera vez en 2024 representaron una suba en la comparación interanual, con una mejora del 4,9%. Es en este subsegmento donde las marcas “juegan el partido” más importante por el volumen de unidades que se comercializan.

Posiblemente a fin de mes el Peugeot 208 desplace del primer puesto en autos de pasajeros al dominador de los últimos cuatro años, el Fiat Cronos

Septiembre, sin embargo tiene dos situaciones que viajan en paralelo pero en dirección opuesta. Por un lado está el hecho de la recuperación genuina del mercado que se complementa con la baja de precios de este primer mes pagando un 7,5% de impuesto PAIS, pero por el otro, no se puede desconocer que agosto y septiembre de 2023, fueron los dos meses en los que el gobierno no emitió SIRA, permisos de importación, por la falta de dólares que había en las reservas del Banco Central. Esto hizo que esa referencia para la comparación del comportamiento del mercado en 2024, sea algo relativa y quizás no tan adecuada.

“Hoy estamos calculando que entre automóviles y pick-ups estaremos entre los 38.500 y los 39.000 autos en septiembre, porque aunque siempre es un poco más bajo que agosto, las ventas en estos primeros días nos dan una proyección muy buena. Podríamos terminar el mes un 23% arriba de agosto del año pasado”, le confió un alto directivo de la industria a Infobae. Los números lo confirman, con 13 días hábiles computados, se han realizado ya 20.720 patentamientos de unidades 0 km.

Sin embargo, lo que está cambiando es la tendencia de los usuarios hacia determinados modelos. En septiembre se pueden comprobar algunas teorías y confirmar el movimiento de nuevas ofertas que tendrán su “bautismo” en los concesionarios como son el Peugeot 2008 y el Renault Kardian, dos modelos que llegaron para competir en el disputado segmento de los B-SUV e incluso C-SUV.

La tendencia más clara es la que muestra como el liderazgo que tuvo el Fiat Cronos en los últimos cuatro años ya no existe, especialmente por el crecimiento de su primo de Stellantis, el Peugeot 208, y de otros dos modelos del segmento B-Hatch, el Volkswagen Polo y el Toyota Yaris.

Aunque está lejos en el acumulado del año 2024, el Volkswagen Polo es por el momento el automóvil más vendido de septiembre superando al Peugeot 208 y al Toyota Yaris

En efecto, en el parcial del mes es el Polo el modelo que lidera entre los autos con 1.259 unidades, superando mínimamente al 208 que registró 1.169 y al Yaris que por el momento lleva vendidos 1.028 autos. Los tres modelos superan al Cronos que está justo en la puerta de las cuatro cifras con 999 unidades hasta el 18 de septiembre. Con este resultado, en el acumulado del año, la diferencia entre el Cronos y el 208 es mínima, con 21.696 unidades del Fiat y 21.365 del Peugeot. El escenario es el de una posible bisagra, y desde este mes el hatchback de Stellantis podría desplazar de la punta en el total del año al sedán que dominó el mercado.

En el segmento de los SUV, el Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos siguen luchando por ser el número uno entre los que ocupan el segmento C. Mientras el auto importado de Brasil vendió 818 unidades, su rival argentino fabricado en Pacheco registra 617 vehículos. Pero las miradas del sector apuntan al segmento B, donde también se presenta un escenario complejo para el modelo que era referencia absoluta en 2023, el Chevrolet Tracker, frente a nuevos y revitalizados competidores. El Tracker, de producción nacional, sigue liderando a mitad de mes con 492 patentamientos, pero el Peugeot 2008 está segundo muy cerca, con 486, y el Renault Kardian, la nueva propuesta de Renault en el segmento, está tercero con 344, delante del Volkswagen Nivus con 342 y del Jeep Renegade que vendió 267 autos.

Finalmente, la otra gran incógnita del mercado automotor para verificar en septiembre está en el segmento de las camionetas: cómo recibirían los usuarios de Volkswagen a la nueva Amarok con rediseño estético como gran cambio. La pick-up que lidera sigue siendo la Toyota Hilux con 2.033 unidades, pero en segundo lugar no aparece la Ford Ranger como se esperaba, sino nuevamente es la Amarok la escolta de Hilux. Si bien la diferencia es muy grande con el primer puesto, Volkswagen vendió por el momento 1.092 camionetas y Ford 919.