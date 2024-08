Impactado por las malas noticias políticas y la falta de reservas, el mercado financiero hizo una corrección

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Foto NA: MARIANO SANCHEZ

En un mercado que no tiene motivos para ir más allá y tomó ganancias en bonos soberanos y acciones, el Banco Central tuvo que intervenir para contener a los dólares financieros. A través de los bonos AL30D (dólar) y AL30C (cable o contado con liquidación) controló que no sobrepasaran los $300 y absorbió parte de los pesos que emitió en el último tiempo. El Central es comprador neto de dólares de las últimas 12 ruedas y eso hizo que emitiera pesos que ahora quiere absorber a cambio de bonos en dólares.

De esta manera, el dólar operó en la zona de entre $1.285 y $1.290. El cierre fue equilibrado y el MEP que cotizó a pesos 1.291,75 (+0,3%) superó el precio del contado con liquidación (CCL) que cerró a $1.286,47 (-0,3%). El “blue” quedó sin cambios.

Para Javier Timerman, managing partner de Adcap Grupo Financiero, “fue una corrección. Los inversores no sé si están nerviosos o apáticos y eso le quita mucha liquidez y con flujos muy pequeños están moviendo al mercado, pero no hay un tema específico. A veces se buscan excusas como que el Gobierno se metió en un problema parlamentario o que hay conflicto con Macri, pero sería dar demasiado crédito a esos temas. Lo que movió al mercado fue una corrección puntual después de haber subido mucho. El problema es que no tenemos reservas y a medida que pasa el tiempo si no las acumulás el mercado se pone más nervioso. Lo que yo noté hasta la semana pasada fue el optimismo de los inversores de afuera respecto al rumbo de la economía tras la llegada de Federico Sturzenegger que le dio cierto aire y estas primeras reformas estructurales, las tomaron como positivas. Estamos en una situación neutra. Hubo poca actividad, fue casi insignificante y eso para mí cancela todo tipo de especulación sobre la caída. Lo mismo pasó con las acciones que subieron y los fondos quieren invertir, pero está el tema de la restricción externa y eso a medida que pasa el tiempo crea cierto nerviosismo que impulsa una toma de ganancias, pero no más que eso”.

En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 214 millones y el Banco Central compró USD 82 millones elevando las compras del mes a USD 527 millones. Las reservas crecieron USD 13 millones por la nueva caída del dólar ante las seis principales divisas del mundo. Esto significa que el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina, que integran las reservas, se revaluaron. El oro siguió en el mismo precio récord del día anterior.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “la Reserva Federal comenzó a dar señales más claras de un eventual recorte de 25 puntos básicos de la tasa de referencia en setiembre. Mientras, el dólar se debilita y los futuros de soja en Chicago se sostienen. Pero el humor que se vivió en el plano internacional no estuvo en línea con el comportamiento de los activos locales”.

En el mercado de futuros hubo ajuste mixtos. Las bajas se concentraron en el primer trimestre de 2025.

Los bonos soberanos tuvieron una rueda de toma de ganancias y fueron a contramano de los bonos de la región que siguen subiendo por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los títulos más representativos con ley extranjera bajaron hasta 1,61% y el riesgo país `perforó el techo de los 1.500 puntos básicos al subir 32 unidades (+2,1%) a 1.525 puntos.

Entre los títulos en pesos, los bonos CER siguen ganándole a las LECAP al aumentar 0,50% con más negocios que el día anterior. El mercado apuesta a una suba de la inflación de agosto. Las LECAP fueron menos demandadas y su rendimiento en la parte más larga de la curva se mantiene entre 3,5% y 3,7%. Los inversores aguardan la licitación del Tesoro de la semana que viene. La incógnita es si pondrán precio mínimo a las LECAP. En la licitación anterior no hubo precio mínimo.

La Bolsa soportó una toma de ganancias que hizo que el Merval de las acciones líderes perdiera 2,3% en pesos y 2% en dólares. Se negociaron $37 mil millones que indican que la venta fue importante y dio consistencia a la baja. Salvo Mirgor que subió 1,83%, las demás acciones líderes estuvieron en rojo. Edenor (-4,03%) fue la de peor performance.

Los ADR -certificado de tenencia de acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos- tuvieron una rueda negativa donde los grandes perdedores fueron Edenor con 3,8% y Telecom con 3,2%.

La rueda de hoy servirá para saber si esto fue una corrección o una tendencia que puede continuar algunas ruedas hasta que aparezcan datos positivos de la política y la economía.