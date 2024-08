Se disparó más de 40% el valor internacional del café: qué va a pasar con los precios en la Argentina

Brasil exportó 3,7 millones de sacos de café (de 60 kilos) en julio. REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

El café aumentó casi 40% en lo que va del año en el país y las condiciones climáticas de Brasil, el principal proveedor a nivel mundial, podrían darle un nuevo impulso.

En detalle, en lo que es el sector gastronómico el café aumentó alrededor del 24% y en supermercados y almacenes, 38%. Estas cifras son los aumentos que trasladaron las industrias a los comercios. Por diferentes factores, éstos podrían haber aumentado aún más.

Ahora bien, el café arábica subió un 5,5%, hasta USD 2.428 la libra en Nueva York, mientras que el robusta subió un 5,7% debido a la preocupación del mercado por la oferta luego de algunas leves heladas en Brasil y a la espera de una nueva ola de frío los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. “El contrato más activo subió hasta un 7%, el máximo desde el 9 de julio. Se produjeron focos de heladas en el sur de Brasil durante el fin de semana, pero las temperaturas no descendieron lo suficiente como para dañar las cosechas de caña de azúcar, café o pequeños cereales, según dijo Michael McDougall, director gerente de Paragon Global Markets, a Bloomberg.

“La mínima ocurrencia de heladas en partes de Cerrado/Alta Mogiana fue suficiente para despertar nuevos temores sobre la oferta”, dijo Thiago Cazarini, presidente de Cazarini Trading Co. “Ya estamos en un ambiente que no puede ver errores en la producción”.

Según Judith Ganes, presidenta de J. Ganes Consulting, con sede en Nueva York, las heladas se sumarían al estrés de los cultivos causado por el tiempo seco en Brasil, que ya amenaza con perjudicar la producción del próximo año. Además, cualquier lluvia antes de la helada podría desencadenar una floración prematura que podría no sobrevivir si no hay lluvias posteriores. “Eso sería un golpe contra el potencial de la cosecha brasileña de 2025/2026″, dijo en una nota de investigación.

En el sector gastronómico el café aumentó alrededor del 24% (Shutterstock España)

Por el momento, el país vecino exportó 3,7 millones de sacos de café (de 60 kilos) en julio, un 26% más que en el mismo mes del año pasado. La facturación por las exportaciones alcanzó los USD 932 millones, un 48% más que en julio de 2023, según el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé). En el acumulado de enero a julio, vendió al exterior una cifra récord que superó los 28 millones de sacos, un aumento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, el crecimiento de los envíos se debe principalmente a la menor oferta de países competidores como Indonesia y Vietnam, también importantes productores cafeteros. A su vez, la producción de café colombiano aumentó un 22% en los primeros seis meses del 2024, según la Federación Nacional de Cafeteros del país.

La producción de café colombiano aumentó un 22% en los primeros seis meses del 2024 (REUTERS/Amanda Perobelli)

De todos modos, los industriales argentinos miran con atención lo que sucede a nivel internacional, ya que el mercado local no está preparado para sufrir nuevos incrementos de precios, aseguran en el sector privado. Diversas fuentes del mercado de café en la Argentina afirmaron a Infobae que en los últimos dos años el commodity de café viene a la alza y que ha habido traslados en los productos que se comercializan localmente. Lo mismo sucedió con el chocolate, que registró enormes subas en el mercado internacional.

Pero también remarcaron que los recientes problemas climáticos en Brasil no tendrían un impacto en el país en el corto plazo. “Hoy están alineados el valor del crudo con los precios en el mercado local. Son cosas que en el tiempo tienden a coincidir. En el lapso de un año, si el crudo aumenta, el café aumenta, pero no de manera brusca o intempestiva. El precio local no se mueve con la misma voracidad que se mueve el commodity”, dijo un empresario del sector. Y agregó que si bien se encarece el costo de importación, todas las empresas tienen una estrategia de compra para asegurar los costos futuros y tratando de ser competitivo a la hora de pasarlo al cliente.

¿Café argentino?

Argentina no es productora de granos de café por lo que importa el 100% del crudo y luego lo industrializa. Pero el IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo) impulsa la expansión del cultivo de café en la provincia de Tucumán, en el marco de una estrategia para potenciar la diversificación productiva.

En este sentido, en la plantación de café, ubicada en Lomas de Imbaud -en Las Yungas de Yerba Buena- el productor, Oscar Velasco Imbaud, cosechó cerezas de café que, luego de un proceso artesanal de separación de la pulpa y de secado, se convertirán en granos para elaborar café 100% tucumano.

Velasco Imbaud explicó que la plantación, en la cual trabajaron para cosechar las cerezas de café, lleva ochos de producción. Remarcó que este tiempo no hubo necesidad de aplicar plaguicidas ni fertilizantes. “El valor que tiene esta plantación que está totalmente adaptada a las condiciones de climáticas y agronómicas de Tucumán”, observó.

El productor comentó que las primeras plantas fueron traídas hace ocho años a Tucumán. “De esas plantas se extrajeron semillas que luego produjeron nuevos cafetales. Ahora estamos cosechando la tercera generación de frutos. Es un material que está totalmente adaptado. Han pasado las fuertes heladas del invierno y no han tenido mayormente daños”, contó.