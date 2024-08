Salida del cepo, eliminación de retenciones y agenda productiva: las dudas de los empresarios ante el programa económico de Milei

El Gobierno busca acelerar las inversiones prometiendo salida del cepo y baja de impuestos. EFE/ANDRE PAIN

Salida del cepo al dólar, eliminación de las retenciones y una agenda productiva para paliar los efectos de la recesión. Esos son los principales puntos de reclamo para el Gobierno de Javier Milei, tras ocho meses de mandato, por parte de los empresarios y gobernadores que participaron del evento Experiencia IDEA que se celebró este martes en Rosario, Santa Fe.

Los hombres de negocios no desconocen la herencia recibida por la gestión de Milei, resaltan las señales que esperan para decidirse a invertir y resaltan que para algunos sectores el clima inversores se volvió más favorable. La visión oficial es que “es el momento” para que los inversores tomen acción.

El presidente de IDEA, Santiago Mignone, en diálogo con Infobae, destacó: “El panorama de las inversiones es favorable en el campo, donde la inversión es permanente, y para grandes proyectos avalados con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no hace otra cosa que aportar la normalidad y previsibilidad que querríamos para todas las inversiones, y no sólo para las grandes”.

Santiago Mignone, presidente de IDEA.

“Para el resto de las inversiones, todavía es necesario que la macroeconomía se termine de ordenar, la eliminación de impuestos distorsivos, como las retenciones, y de resolver el tema cambiario”, advirtió.

En cuanto al mercado de cambios, Mignone mencionó que esperan un tipo de cambio único para exportadores e importadores, de libre acceso. “Si vamos a libre flotación o habrá administración, eso será decisión del Gobierno”, aclaró el ejecutivo.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, afirmó durante su participación en IDEA Experiencia Rosario que una leve baja de los derechos de exportación podría generar USD 5.000 millones en el corto plazo y que una reducción en las alícuotas es el mejor camino para eliminar el cepo.

“Si bajamos solo del 33 al 25% los derechos de exportación a la soja, en 6 meses tenemos 5.000 millones de dólares más. La mejor alternativa es que tengamos una ley con un programa de eliminación del tributo. Una baja de retenciones es el mejor camino para lograr la unificación cambiaria”, dijo Idígoras.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera

“Hace 15 años estamos absolutamente estancados y no se genera un dólar más en la Argentina. Perdimos alrededor de USD 25.000 millones en inversiones desde producción primaria, industrialización, maquinaria, transformación y exportación. Las políticas públicas antiexportadoras de los últimos años hicieron que dejemos de generar USD 45.000 millones, similar a la deuda que tenemos con el FMI, solo con dejar que la soja se desarrollara como Estados Unidos”, aseguró.

El pedido por las retenciones se sumó en el panel que compartieron los gobernadores del centro Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, quienes además reclamaron al Gobierno una “agenda productiva” que acompañe el programa de ajuste fiscal.

“Cuando salimos de la primera reunión con el Presidente [Milei], me acuerdo de que hubo una conferencia de prensa y cuando me preguntaron, yo dije claramente que la Argentina necesita un plan fiscal, pero un plan fiscal solo no genera desarrollo en un país. Solo la producción genera trabajo”, dijo Llaryora.

Gobernadores del centro, IDEA.

Por su parte, Pullaro comentó que acompaña las medidas de fondo que tomó la gestión de Milei a nivel nacional respecto al ordenamiento de las variables macro, pero reclamó que hace falta “generar una agenda productiva en el orden nacional que nos permita apostar fundamentalmente al desarrollo”.

El secretario coordinador de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, se acercó a IDEA para anticipar los detalles del proyecto de ley de impulso a las inversiones pymes que diseña el gobierno nacional junto a provincias y empresas. También invitó a los hombres de negocios a invertir y prometió baja de impuestos.

Según mencionó el funcionario, la norma en confección contemplaría reducciones en cargas y aportes patronales sobre el incremento de personal, atado a un blanqueo laboral, amortización acelerada para bienes de capital, devolución de IVA con plazos más beneficiosos y alivio a firmas que perdieron acceso al crédito por morosidad en sus deudas. “Hay al menos 10 o 12 provincias que trabajan con nosotros y nos traen propuestas”, contó Pazo.

Juan Pazo, secretario coordinador de Producción del Ministerio de Economía.

Pazo también animó a los empresarios a invertir en la Argentina y reiteró que la intencion del Gobierno es aliviar la carga impositiva del sector privado a medida que el crecimiento de la economía lo permita.

“Sin crecimiento no va a haber superávit fiscal consistente. El crecimiento depende de ustedes. Pero ahora creo que tienen una buena noticia, el crecimiento va a volver en baja de impuestos. Y nuestra meta mayor es esa, es generar competitividad a través de baja de impuestos y que el trabajo de todos ustedes y la inversión de todos ustedes vuelva a ustedes. Esto por un motivo fundamental, porque creemos que es lo que va a generar trabajo de calidad y poner a la Argentina en un lugar 10.000 veces mejor de lo que está”, afirmó el secretario coordinador de Producción.