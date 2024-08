¿Licencia de conducir vitalicia?: qué dijo Sturzenegger sobre los anuncios que preparan con Economía

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación de parte de la Ley Bases, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó sus alcances

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó esta mañana los alcances de la reglamentación de parte de la Ley Bases, específicamente la que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas. En declaraciones radiales, el funcionario dio detalles de cómo funcionará a partir de ahora el ingreso al Estado y qué pasará con los trámites, y en este contexto anticipó algunas de las medidas que preparan con el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculadas con la licencia de conducir.

Ante una consultora periodística respecto de si el gobierno trabaja en la posibilidad de que la patente le pertenezca a la persona y no al vehículo, el funcionario respondió que “la patente puede ser de la persona o del auto, pero que la cosa no va por ahí”. Y seguidamente dijo: “Vos tenés que sacar una licencia de conducir. ¿Por qué la tenés que renovar? Esos trámites pueden cambiar. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se renueva pero la persona tiene que mandar una declaración jurada de que mantiene un buen estado de salud para conducir”.

De esta manera, Sturzenegger dio a entender qué es lo que está en estudio y que anunciarían, según adelantó, en las próximas semanas con el ministro Caputo. Incluso, puso el ejemplo de México: “López Obrador puso una licencia vitalicia”.

Por otra parte, el ministro se refirió al cierre de los registros automotores y al trabajo que se está realizando para simplificar trámites y reducir costos. “Lo que paga en el registro a veces no es todo el costo del registro, sino que el 70% son impuestos, y muchas veces provinciales. Eso, a menos que las provincias decidan reducirlo, seguirá. Nosotros podemos reducir los sobrecostos que se generan en los registros y trabajar para cambiarle la experiencia a lusuario, poder hacerlo online”, señaló, al tiempo que agregó: “Vamos a habilitar el proceso para que pueda hacerse digital. Y no sólo el registro, sino que vamos a buscar que cualquier otro contrato se pueda firmar online”. La idea es que pueda lograrse que sea sencillo conseguir la firma digital de manera remota, por ejemplo, para un contrato de alquiler, detalló el ministro.

Sobre los cambios en la Ley de empleo público, uno de los capítulos ya reglamentados, Sturzenegger remarcó que “el objetivo es dejar atrás para siempre la idea de Estado colonizado por militantes políticos y que el ingreso al sector público sea algo más profesional”, lo que “honra a los contribuyentes”.

La norma establece que para ingresar al Estado todas las personas deberán rendir un examen que no tendrá intervención humana y que lo corregirá una computadora. Si esa persona está por encima del nivel mínimo de competencias, podrá seguir el proceso. Los concursos continuarán, pero previamente a ello todos deberán rendir este examen introductorio, explicó Sturzenegger.

Otro cambio que se implementó se vincula a las adscripciones. Hasta ahora sucedía que trabajadores del Estado que eran reclamados por alguna otra repartición seguían cobrando el sueldo del organismo que lo había contratado originalmente. A partir de ahora, quien se haga cargo de un trabajador de otra repartición, tendrá que hacerse cargo de financiar ese puesto.

Noticia en desarrollo