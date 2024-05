El BCRA compró USD 65 millones en un mercado de cambios con poco volumen

(Andrew Harrer/Bloomberg)

El monto operado en el segmento de contado del mercado de cambios fue de los más bajos en lo que va del año, unos USD 195,1 millones, con una baja de más de USD 100 millones o 34,4% respecto del viernes. En la rueda el BCRA compró USD 65 millones, con lo que elevó a USD 370 millones la absorción de divisas en el primer tramo de mayo.

“El monto operado hoy en el segmento de contado es el más bajo desde el 15 de enero pasado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“En la actualidad, el campo no está liquidando la cosecha como el mercado esperaba. Del total de soja que se espera cosechar, solo ha vendido con precio el 8%, mientras que el 92% restante no tiene precio. Exporta poco el campo, pero por problemas de logística, no por lo que dicen en el mercado. Porque la cosecha no puede salir por problemas de lluvias, caminos arruinados y demás problemas”, aportó el analista Salvador Di Stefano.

Desde el lunes 11 de diciembre el BCRA efectuó compras netas por USD 15.111 millones en casi cinco meses. La entidad solo efectuó ventas en cuatro ruedas operativas durante ese lapso desde que Santiago Bausili asumió la presidencia del organismo.

“Con un dólar deprimido, desde el campo se liquida lo menos posible esperando un mejor tipo de cambio. Y con menor liquidación y un aumento en la demanda por un repunte en la actividad, es probable que comience a agrandarse la brecha. Con ese escenario, al momento de unificar, el oficial va a converger hacia los financieros, con su consecuente impacto en la inflación. Por estos motivos esperamos que en los próximos meses el Gobierno comience a acelerar el ritmo del crawling peg, y no un salto discreto del tipo de cambio”, afirmó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

Por otro lado, las reservas internacionales cedieron en USD 687 millones, a USD 27.687 millones, por un pago de intereses efectuado al Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo la administración de La Libertad Avanza este stock aumenta en USD 6.479 millones (+30,5%) desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre.

“Con el inicio de la cosecha gruesa, que vino algo demorado por las lluvias, ya se empezaron normalizar pagos pero todavía muy gradualmente. La expectativa es que el crawling peg se mantenga en 2% durante mayo, y posiblemente también en junio, buscando consolidar la desaceleración de la inflación”, estimó Adcap Grupo Financiero.

“A pesar de estar entrando en el ‘trimestre de oro’ de las liquidaciones del agro, la oferta de exportadores en el MULC pareciera estar perdiendo dinamismo. Las condiciones climáticas de las últimas semanas y el esparcimiento de plagas provocaron recortes de los rindes esperados”, puntualizó un informe de GMA Capital.

“Aunque un aumento del crawl podría solucionar parte de este problema, desde el equipo económico aseguran que el tipo de cambio atrasado ‘llegó para quedarse’. Sin acceso al crédito, al menos en el “cortísimo plazo”, el desfasaje debería ser compensado por un salto en la competitividad sistémica, factor que presiona la necesidad de la aprobación de las leyes en el Senado. En el mientras tanto, los inversores sueñan con las potenciales ganancias de una compresión de la curva hacia países comparables”, subrayaron los expertos de GMA Capital.

Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur) observa un “motivo de acumulación de reservas del BCRA que no responde a ‘nueva’ deuda comercial con importadores”, pues “aumenta la confianza y aumentan los depósitos en dólares: desde que asumió Milei subieron 3.159 millones de dólares los depósitos en dólares” y en el mismo sentido,“también reacciona fuertemente el crédito en dólares en USD 2.131 millones desde el 7 de diciembre de 2023, con un 59% de incremento”.

Collante explicó que “parte de esos dólares que toman las empresas se liquidan en el MULC y esto facilita que el BCRA continue comprando dólares pese a que la cosecha gruesa se viene retrasando por factores climáticos”.

Fuente: Amílcar Collante ("X": @AmilcarCollante)

Expectativas de una disminución de la alta inflación que sufre la economía permitió al BCRA reducir la tasa de referencia a un 50% anual, siendo la segunda baja en mayo y frente al 133% vigente en diciembre bajo la administración anterior.

El libertario Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación en diciembre con la promesa de desregular la economía, derrotar la inflación y encauzar las cuentas públicas con un fuerte recorte del gasto, cuando se busca salir de un duro control cambiario y nivelar las cuentas del BCRA en medio de un incremento de la pobreza e indigencia.