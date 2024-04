Consultatio, la firma de Eduardo Costantini, se quedó con la totalidad de la acciones de TPCG y creó una nueva compañía

Eduardo Costantini, fundador de Consultatio (Robert Remonteo)

El empresario argentino Eduardo Costantini, fundador de la gestora de Fondos Comunes de Inversión Consultatio Asset Management y de la compañía de brokerage Consultatio Investments, anunció que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% del capital accionario de TPCG Group Ltd. con sede en el Reino Unido, propietaria de TPCG Valores S.A.U. (Argentina) y de TPCG Financial Services S.A. (Uruguay) y del 100% de Southern Trust S.G.F.C.I. S.A. (Argentina). Con esta integración, nace una nueva compañía, Consultatio-TPCG, que se posicionará como uno de los mayores grupos independientes no bancarios de servicios financieros tanto de la Argentina como de Uruguay, con una fuerte proyección regional. Según se aseguró en el comunicado difundido por la compañía, la operación “permitirá, además, potenciar las capacidades y la reputación ya probadas por ambos grupos en sus respectivos negocios y segmentos de especialización: Fixed Income y Equity Trading, Capital Markets, Corporate Finance, Asset Management y Wealth Management.

El propio fundador de Consultatio aseguró que “la Argentina atraviesa una transformación que podría ser copernicana si se cumplen los objetivos de equilibrio macroeconómicos de largo plazo. Esto transformaría radicalmente para bien toda la estructura de la industria financiera y el mercado de capitales. La solvencia profesional del factor humano será la causa fundamental del grado del éxito de las entidades financieras. Con optimismo y expectativa esperamos ese futuro: este nuevo Consultatio-TPCG está preparado para ser un notorio protagonista de ese gran cambio”.

De acuerdo al texto de la comunicación oficial del acuerdo entre las compañías, TPCG es el principal referente en la negociación secundaria de activos de la Argentina y Uruguay para los inversores institucionales del exterior, “anteponiéndose incluso al posicionamiento de los bancos de inversión extranjeros dedicados a mercados emergentes”. Según se destacó, la firma cuenta con una participación de liderazgo en el segmento de inversores institucionales y grandes empresas locales.

“La Argentina atraviesa una transformación que podría ser copernicana si se cumplen los objetivos de equilibrio macroeconómicos de largo plazo” (Eduardo Costantini)

Por su parte, Consultatio es una empresa de administración de carteras con más de 30 años de experiencia en mercados locales e internacionales. “Ese mismo liderazgo -se describió en el comunicado- se extiende a la división de Wealth Management que brinda una amplia gama de servicios de asesoramiento y manejo de portafolio personales”.

De la fusión de las administradoras de fondos de ambos grupos resultará, en el mercado local, una empresa que se encontrará entre las tres administradoras independientes más grandes de Argentina, adaptándose a las necesidades de grandes empresas y de otros inversores institucionales del país. Con respecto al exterior, esta nueva compañía cuenta con una plataforma de operaciones eficiente, sustentada por una red de acuerdos estratégicos con diversas entidades financieras internacionales, que permitirá brindar un extenso conjunto de servicios a una ampliada base de clientes.

En este sentido, Costantini resaltó la importancia que tiene para el grupo la región: “Latinoamérica es de interés estratégico para nuestra empresa, ya que tenemos afinidades culturales y económicas, y presenta una escala plausible”. “Al embarcarnos en este emocionante viaje, Consultatio reafirma su dedicación a la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente. Esta adquisición permitirá ofrecer capacidades renovadas, garantizando que nuestros clientes reciban las mejores soluciones posibles adaptadas a sus necesidades cambiantes. Esperamos con ansias las oportunidades y el crecimiento que traerá esta adquisición”, concluyó el empresario.

TPCG fue constituida en 1997 para dedicarse a la negociación de activos en la Argentina y Uruguay para inversores institucionales. Proporciona servicios financieros y de inversión, ofreciendo una amplia gama de productos en las áreas de renta fija, acciones, ventas y negociación, investigación, banca de inversión y gestión de activos. Su base de clientes incluye a los mayores administradores de activos globales y tiene una posición dominante entre los clientes institucionales y corporativos locales.

Por su parte, fundada en 2012, Southern Cross se especializa en la gestión patrimonial para clientes institucionales, empresas y personas de altos ingresos.