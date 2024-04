Tensión industrial: en medio del debate por el precio de los alimentos, Funes de Rioja dejará de ser presidente de la Copal

Daniel Funes de Rioja dejará de ser presidente de Copal tras 16 años en el puesto

Luego de 16 años Daniel Funes de Rioja dejará el próximo lunes la presidencia de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal). Será reemplazado por la actual directora ejecutiva de la entidad, Carla Bonito, quien será la primera mujer al frente de la entidad en casi 50 años.

La salida de Funes se da en un contexto de cierta tensión entre industriales y en el marco de la búsqueda de las principales alimenticias por una mayor representación para el sector tras la apertura de las importaciones, el reclamo del Gobierno por los precios y la fuerte caída del consumo en este primer trimestre. Eso, entendían algunas de estas compañías, muchas muy poderosas, que integran la Copal, no era posible con su “doble sombrero”. Es que además de ser cabeza de la alimenticias –y por ocupar ese lugar–, este abogado laboralista es titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) desde 2021, cargo que seguirá ocupando en la central fabril.

Según pudo reconstruir Infobae, en una reunión de “mesa chica” que tuvo lugar a mediados de marzo los representantes de Coca Cola, Arcor, Molinos y Ledesma transmitieron al abogado su idea de acelerar el recambio generacional. “Daniel estaba de acuerdo con que su reemplazante fuera Carla, pero tenía intenciones de quedarse un período más, no le gustó el apuro y tampoco que trascendiera. Ese fue el cortocircuito. Pero hay que separar agendas. Ahora solo queda la asamblea del lunes, donde se vota, pero es una formalidad”, manifestó una fuente con conocimiento del encuentro.

Las grandes empresas de la UIA se mantienen alineadas con el rumbo económico del Gobierno.

“Hay muchas internas, pero nada raro, típico de las cámaras. Un grupo habló con él y le propusieron un cambio que estaba conversando con otras empresas. Ojalá que nos siga acompañando desde otro lugar. Estábamos todos de acuerdo con el cambio”, aseguraron desde otra de las grandes empresas de la Copal.

En el entorno de Funes de Rioja aseguraron que hace tiempo su idea era enfocarse en la UIA, sobre todo en un contexto que calificaron como “complejo”. “La doble representación no era buena para ninguna de las dos instituciones. Son muchos los sectores con problemas, es mejor tener a alguien enfocado 100% en toda la industria y no repartiendo su tiempo con un sector en particular”, comentaron.

“Fue un golpe grande. Una decisión intempestiva que responde a algunos intereses particulares”, dijo un experimentado miembro de Copal de estrecha relación con el todavía titular, sin dar más detalles.

“Se deberían haber guardado más las formas. Daniel es como un canciller, una figura internacional. Tendría que haber sido algo más conversado y esperar que terminara su mandato en la UIA. Es una persona que dejó todo por la industria. Además de todo, tenemos por delante un año muy complicado”, se quejó.

En los últimos meses hubo varios frentes que se le abrieron a Funes de Rioja. El más reciente fue la apertura de importaciones para productos de la canasta básica que decidió el Gobierno en su cruzada contra los “aumentos desmedidos” de las empresas de consumo masivo, en particular de alimentos, señalados por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Daniel Funes de Rioja seguirá al frente de la UIA. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

En la Copal esperaban una respuesta más vehemente de parte de su titular, aunque es cierto que esa medida disparó el primer comunicado de la UIA con críticas a una decisión del Gobierno. De todos modos, quienes se quejaron también reconocen que no su perfil no es de confrontar pero no dejan de alarmarse por la caída del consumo en el primer trimestre. La retracción de las ventas en algunos casos llega al 20% respecto al mismo período del año pasado, según las consultas que realizó Infobae.

Esa característica “dialoguista” de Funes y el apoyo expreso al programa de Milei también le valió críticas desde el sector de la UIA que representa a las pymes. Este grupo es el que más sufre el impacto de la recesión porque dependen del mercado local. Pero en la cúpula de la casa fabril, en donde Techint tiene mayor peso, se mantiene el alineamiento con el rumbo del Gobierno. Las últimas declaraciones de Paolo Rocca fueron en ese sentido.

En paralelo, hay quienes le reclaman que el abogado tributarista Liban Ángel Kusa, socio del bufete Bruchou & Funes de Rioja, tuvo participación en el proyecto de reforma fiscal con el que Milei esperaba conseguir el apoyo de los gobernadores a una versión más corte de la original ley ómnibus.

El presidente de la UIA también fue señalado por algunos colegas por participar en la confección de la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 que fue suspendida por la Justicia. Funes de Rioja deslizó en una entrevista radial concedida en enero que son sus hijos quienes controlan el estudio aunque no quiso dar más precisiones.

Carla Martin Bonito próxima directora ejecutiva de Copal.

Lista de unidad

El próximo lunes asumirá como titular de Copal Carla Martín Bonito, que hasta ahora se desempeñaba como directora ejecutiva y llegará a través de una lista única consensuada en la entidad.

Como vicepresidente primero quedará Diego Cifarelli, titular de la Federación de Industrias Molineras (FAIM). El vicepresidente segundo será Adrián Kauffman Brea en representación de Arcor. Como secretario quedará Agustín Torres Campbell, de Molinos Río de la Plata. En el cargo de tesorero, representando a Quilmes, quedará Gonzalo Fagioli.