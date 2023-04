Efecto Airbnb: el auge de alquileres temporarios empuja la construcción de edificios con viviendas para rentar

Dictamen positivo de la UBA a la operación de canje de bonos de la Anses que dispuso Economía

Dice que la operación no afecta los haberes de los jubilados, no implica una pérdida patrimonial para los organismos y tiene “efecto neutro” sobre la deuda pública”. Pero aclara que no se trata de “un análisis macroeconómico integral”