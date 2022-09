Qué va a pasar con el precio del pan: el Gobierno aseguró que no eliminará el Fondo del Trigo

“Existen casos de molinos que cobran por la harina que se venden a sí mismos para fabricar galletitas", dijo el secretario de Comercio

“El precio de los alimentos es de extrema relevancia para todos”, dijo desde su cuenta personal de Twitter el Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, quien descartó que el Gobierno avance con la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), aunque aclaró que se busca implementar cambiar un nuevo mecanismo “compensando la demanda y orientando el subsidio sólo a la harina para producir pan”.

Al mismo tiempo, Tombolini reconoció que el mecanismo “funcionó parcialmente”, ya que “existen casos de molinos que cobran por la harina que se venden a sí mismos para fabricar galletitas. Esto no está necesariamente mal, pero no se observan resultados en precios al consumidor”.

El primer tuit del hilo de Tombolini

Frente a esto, la Secretaría “busca optimizar” la operatoria del FETA, por lo que se propuso “como alternativa, cambiar el mecanismo compensando la demanda y orientando el subsidio solo a la harina para producir pan, sin dejar de dar curso a nuevas incorporaciones de molinos y agilizando los desembolsos”.

El funcionario recordó que la herramienta entró en vigencia en marzo con el objetivo de desacoplar el precio interno del trigo del precio externo, que comenzó a subir tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A partir de esto, el Fondo recibe el aporte de la recaudación de las retenciones extras a los derivados de la soja, y se distribuyen entre los molinos que participan de la iniciativa oficial, y a partir de ahí se subsidia la bolsa de 25 kilos de harina que compran los diferentes sectores, como las panaderías.

A partir de que se reconoce que la herramienta funcionó “parcialmente”, Matías Tombolini señaló que se busca optimizar la operatoria de la misma, y se propuso como alternativa “cambiar el mecanismo compensando la demanda y orientando el subsidio solo a la harina para producir pan, sin dejar de dar curso a nuevas incorporaciones de molinos y agilizando los desembolsos. La intención es seguir dialogando con todos los sectores sin interrumpir los procesos en marcha. La necesidad es llevar alivio a la mesa de los argentinos, y para eso necesitamos trabajar con herramientas que funcionen y que hasta aquí presentan deficiencias que urge corregir”.

Precio del pan

El pronunciamiento del Secretario de Comercio Interior fue tras la aparición de comentarios desde el sector que responde a Gastón Mora, presidente Centro de Panaderos de Avellaneda, advirtiendo que en el caso que se eliminara el FETA se iba a generar un aumento en el precio del pan y que el mismo podría llegar a superar los 450 pesos. Además, dijeron que la reunión que esta semana mantuvieron con Matías Tombolini “fue un fracaso”, y que el Secretario de Comercio Interior “no está dispuesto a firmar para que continúe el FETA, dado a que teme un fallo judicial en su contra como lo tuvieron sus antecesores”.

Para los molinos, grandes y pequeños, el objetivo de estabilizar el costo por tonelada de trigo que compró la molinería, gestionado a través del decreto 132/22, no se logró. Además, hoy quedan por investigar denuncias judiciales presentadas por legisladores opositores respecto a supuestos beneficios que habrían obtenido en los pagos un par de molinos autorizados, entre los que se contó a Molinos Cañuelas.

Por su parte, José Alvarez, de la Cámara de Industriales Panaderos de CABA, participó en el día de hoy de una reunión en la Secretaría de Comercio Interior y tras la misma dijo que los funcionarios que participaron, donde no estuvo Matías Tombolini, adelantaron que el FETA “continuará hasta el 31 de diciembre”. Y agregó: “Decir que el pan podría llegar a $450 por kilo es si nos sacan el fideicomiso, pero ahora al saber que no se elimina no tiene porque aumentar el pan. Hay que tener en cuenta la inflación, hay que fijarse en lácteos y otras materias primas como el azúcar, que recibimos con aumentos del 40, 50 o 60%, e incluso hay casos del 200%, y nos fijamos en el pan, donde tenemos un promedio de precio de venta por kilo entre 260 a 380 en todo el país”.

