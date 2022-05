Jornada financiera: derrumbe de hasta 17% para las acciones argentinas por el fuerte aumento del riesgo global

Los mercados de EEUU perdieron todo lo ganado en 13 meses.

Las cotizaciones de Wall Street se desplomaron y sus principales índices retrocedieron a niveles de 13 meses atrás, mientras que las valuaciones de acciones y bonos argentinos también sucumbieron a la renovada aversión al riesgo que contagió a todos los agentes bursátiles.

Las acciones profundizaron sus pérdidas en Wall Street el lunes, para enviar al referente S&P 500 a su cierre más bajo en más de un año. El S&P 500 cedió un 3,2%, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 4,3%, mientras que el índice Dow Jones cayó un 2%. En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicó en el 3,08% anual, aún en zona de máximos desde 2018.

En lo que va de 2022, el panel tecnológico Nasdaq de Wall Street recortó un 25%, mientras que el S&P 500 resta 16%, y el Dow Jones, un 11%

Las acciones cayeron en Europa y gran parte de Asia, al igual que todos los activos. El petróleo, por ejemplo, se hundió un 6,7% en Nueva York, a USD 102,44 el barril de Texas, y el Bitcoin se desplomaba al cierre de las operaciones un 9%, por debajo de los USD 32.000 por primera vez desde julio pasado.

Con ese panorama tan negativo, las acciones emergentes sufrieron bajas aún más acusadas. Ejemplo de ello es el desempeño muy negativo exhibido en la presente sesión los papeles privados argentinos, como Mercado Libre (-16,9%), Globant (-9,9%), Cresud (-8,5%) y Despegar (-7,8%).

En el acumulado de 2022, Mercado Libre desciende un 42,9% en dólares, y Globant, un 44,3%

En cuanto a la capitalización bursátil de estos dos unicornios emblema de la Argentina, Mercado Libre perdió en el día unos USD 7.887 millones, a un valor por el total de sus acciones de 38.841 millones de dólares. La compañía Marcos Galperín, líder en comercio electrónico regional, resignó USD 28.000 millones desde el cierre de 2021, cuando la compañía estaba valuada en USD 67.000 millones.

Asimismo Globant perdió, según el valor de sus acciones, unos USD 5.700 millones en 2022, desde los más de USD 13.000 millones a fines del año pasado. Hoy el “market cap” de Globant asciende a unos 7.311 millones de dólares. En el día, Globant recortó más de 800 millones de dólares.

Fuente: Rava Bursátil.

“Si bien, puede resultar extraño o generar varias preguntas en los inversores la brusca caída que están registrando algunas empresas argentinas como Mercado Libre o Despegar, la realidad es que esto se debe al contexto actual que rigen los mercados. En lo que va del año, si bien la empresa que preside Marcos Galperín ha sufrido una corrección, no podemos dejar de observar qué es lo que ha sucedido con el Nasdaq o bien con otras compañías del mismo segmento. Mientras que la empresa líder del e-commerce en Latinoamérica registra una caída del 40% en 2022, el Nasdaq, principal índice que agrupa a las tecnológicas, refleja una variación negativa del 25% y, Amazon, la compañía par estadounidense refleja una baja de casi 36%”, puntualizó Damián Vlassich, analista de Research en InvertirOnline.

El panel Merval de la Bolsa porteña pasó a pérdidas en dólares del 4% en 2022

En sintonía, la plaza financiera de Argentina cayó en consonancia a una firme aversión al riesgo producto de una reciente alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y señales de desaceleración de la economía China, hechos que se suman a las preocupantes presiones inflacionarias locales y choques en el seno de la coalición de Gobierno.

El índice accionario S&P Merval perdió un rotundo 4,9%, en los 82.243 puntos, luego de caer un 2% durante la semana pasada y acumular en lo que va del año una leve alza en pesos del 1,7%, pulverizada por la galopante inflación doméstica, y acompañando la tendencia de los ADR locales cotizados en Nueva York. Medido en dólares “contado con liqui”, el Merval pasó a pérdidas de 4,1% en 2022.

“El desgobierno y las peleas internas en el orden del día, la inflación que no cede y más de lo mismo. Milagros en la Bolsa no hay, pero la Bolsa está mucho mejor que el país. Detalle que debemos tener en cuenta, con todo lo malo que experimentamos, sin plan de Gobierno y con una política perdida y sin rumbo, la Bolsa no baja por la nuestra, sino por contagio del norte, de Wall Street que en baja pega fuerte”, comentó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

Los bonos en dólares perdieron un 1,6% en promedio, según la referencia de los Globales con ley extranjera, con un riesgo país de JP Morgan que se disparaba 39 unidades para Argentina, a 1.847 puntos básicos a las 17:40 horas.

Los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) perdieron un 0,8% en su promedio en pesos, tras caer un 0,9% la semana pasada.

La Fed subió medio punto porcentual su tasa de referencia a un rango de 0,75% y 1%, el mayor aumento en 22 años, en tanto que las estrictas cuarentenas en Shanghái avivaron las dudas sobre el crecimiento económico mundial y la recesión.

Analistas consultados por el BCRA para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) subieron su estimación de inflación para 2022 al 65,1% anual, unos 5,9 puntos porcentuales más que lo que pronosticaron el mes anterior.

“Con una inflación que se espera que siga mostrando cierta resiliencia en abril, la atención estará en los datos que publicará el INDEC el próximo jueves”, señaló la consultora Balanz Capital.

Añadió que en el contexto global “la aversión al riesgo favorecida por el conflicto en Ucrania, las restricciones a la movilidad en China y la política monetaria en Estados Unidos tuvo un impacto profundo en los activos de riesgo y en las acciones en particular”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará este mes la primera revisión del reciente acuerdo alcanzado en marzo con el Gobierno por unos USD 44.000 millones por el cual el Gobierno se comprometió a incrementar las reservas del BCRA, reducir la inflación y el déficit fiscal, aumentar las tasas de interés y recortar subsidios energéticos.

En medio de fuertes tensiones políticas entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente Cristina Kirchner por la coyuntura económica, el ministro de Economía Martín Guzmán dijo recientemente que las metas comprometidas con el FMI fueron alcanzadas.

Más compras de parte del Banco Central

El Banco Central compró este lunes más de USD 110 millones en el mercado mayorista y amplía el acumulado mensual más de USD 630 millones, en un mayo que estacionalmente es muy superavitario en materia de comercio exterior.

La autoridad monetaria encadenó siete sesiones con saldo a favor por su intervención cambiaria, en una rueda cuyo monto operado en el segmento de contado (spot) no fue relevante, unos USD 226,7 millones, de los cuales, el BCRA se quedó con la mitad. En el transcurso del año, las compras oficiales superan los 740 millones de dólares. El fortalecimiento de las reservas es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI.

El dólar libre cerró negociado con mínima alza de 50 centavos, a $201,50 para la venta. A lo largo de la última semana pasada experimentó un incremento de apenas un 50 centavos, mientras que desde que empezó el año, recorta 6,50 pesos o 3,2 por ciento.

El dólar mayorista terminó operado a $116,75, con un incremento de 45 centavos. La brecha cambiaria se ubica en el 72,6 por ciento.

A pesar de las tensiones en las plazas financieras, las paridades bursátiles regresaron al sesgo bajista, con un “contado con liquidación” a $208,01 a través del bonos Global 30 (GD30C) y un dólar MEP a $205,84 con el Bonar 30 (AL30D).

Así como lo hicieron las bolsas de valores, las monedas de América Latina retrocedieron en su conjunto, en medio de la ola global de aversión a los activos que impulsaba al dólar, debido al temor a una rápida desaceleración de la economía mundial por el endurecimiento monetario de los bancos centrales.

