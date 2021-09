Cuáles fueron las inversiones que eligieron los argentinos en la recta final hacia las PASO 2021

La Bolsa porteña ganó casi 12% en dólares en los últimos 30 días previos a las PASO. El trade electoral pareció desinflarse antes del comicio, con inversores que tomaron las ganancias ya realizadas antes que quedarse a esperar el resultado (Reuters)

Después del traumático derrumbe de la Bolsa porteña el 12 de agosto de 2019, al día siguiente de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias presidenciales que dieron señales claras de que se acercaba un cambio de gobierno, las siglas PASO van a seguir teniendo resonancia en la mente de los inversores que operan en el mercado local.

Las PASO 2021 son una historia muy distinta. No son primarias presidenciales sino legislativas, los inversores probablemente hayan aprendido la lección de no jugarse a todo o nada el resultado de las urnas y el mercado, ya tan castigado en sus valores, es muy distinto y está limitado en sus movimientos por las trabas cambiarias. Ya no hay, por ejemplo, tantos fondos externos que puedan entrar y salir rápidamente a activos argentinos, por caso.

Sin embargo, la llegada de la primera visita a las urnas del año no dejó ajeno al mercado. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña subió 20% en dólares en agosto y 12% en dólares en los últimos 30 días en base a apuestas y contra apuestas alrededor del dictamen de las urnas. Los bonos, aunque algo menos, también gozaron de avances.

¿Está el mercado otras vez apostando a un resultado de las elecciones? Mirando lo que se movió en los últimos 30 días, la respuesta parece ser que no.

Un análisis de Invertir Online se focalizó en cuáles fueron los activos más operados en la Bolsa en los últimos 30 días antes de las PASO. No en los volúmenes operados, sino en la cantidad de operaciones que concentró cada uno.

Los números mostraron que, por lejos, el activo más operado fue el Bonar 30 en pesos, con más de 90.000 tickets en el último mes.

“Como es habitual, las elecciones generaron más dolarización. Lo ven los bancos y lo vemos las sociedades de Bolsa a través del dólar MEP y el contado con liquidación” (Bano)

Segundo en el ranking viene, otra vez, el Bonar 30 con casi 69.000 operaciones. No es un error de redacción. El mismo bono ocupó el primer y segundo lugares entre los más operados. El primer puesto del podio fue para las operaciones de compra y venta hechas en pesos (bajo el código AL30) y el segundo escalón para el mismo bono pero operado en dólares (código AL30D).

Siguiendo con la lista de bonos más operados en estas últimas semanas aparece otro bono, el Global 30, en el último escalón del podio. Y en el cuarto puesto... otra vez el Global 30, sólo que operado en dólares.

Nada de esto se puede leer como que los inversores locales apostaron por esos dos bonos y pusieron cada peso y cada dólar que tenían para comprarlo. En realidad, esos dos bonos son los vehículos más comunes para la compra y venta de dólares a través de las operaciones conocidas como dólar MEP y dólar contado con liquidación.

Y si la cantidad de tickets que se operan en pesos tiende a parecerse bastante a la cantidad de tickets que se operan en dólares es porque, en una abrumadora mayoría de casos, cada inversor lo opera dos veces: una cuando lo compra con pesos y otra cuando lo vende a cambio de dólares.

Conclusión, la mayor apuesta pre electoral fue el dólar .

“Como ya es tradicional, todo el mundo tiene miedo de que después de las elecciones se tomen medidas y se vuelva más caro o difícil acceder al dólar. Lo ven los bancos y lo vemos nosotros en las sociedades de Bolsa. Esa es una de las cosas típicas y que están pasando ahora”, comentó José Bano de Invertir Online.

“Con la cercanía de los PASO se activó el trade electoral, algo que se desinfló en las últimas ruedas con algunos inversores optando por vender y realizar las ganancias ya hechas antes que esperar el resultado del domingo” (Ber)

Pero mirar los activos más operados puede llevar a una confusión. Entre las distintas alternativas por las que se apostó en el último mes puede haber estrategias muy distintas. Conservadoras, como los que prefirieron juntar dólares, agresivas y todos los matices a mitad de camino entre esos dos polos.

El último mes, entonces, los inversores más agresivos parecen haberse inclinado más por las castigadas acciones de empresas argentinas que por otras alternativas.

Y entre los papeles privados se destacó uno, el de Grupo Financiero Galicia, con más de 58.000 tickets operados. Es la primera por mucho. Le siguieron YPF, con poco más de 33.600 transacciones; y Pampa Energía, con casi 22.900 movimientos.

¿Acaso los inversores creen que los negocios del Banco Galicia, la petrolera estatal o Pampa Energía se volvieron prometedores de la noche a la mañana? No necesariamente. “De la mano de un mayor apetito por el riesgo a nivel global, las principales Bolsas del mundo tendían a subir y también los mercados emergentes, con la cercanía de las PASO se activó en el mercado local el trade electoral”, dijo Gustavo Ber, director del estudio que lleva su nombre.

“Y se concentró en las acciones más líquidas, las más operadas, porque son las más útiles para entrar y salir. No parece ser una apuesta parecida a la de 2019, donde se esperaba un resultado dado en las elecciones. Y eso se ve porque en las últimas ruedas las subas del Merval se pincharon: hasta los más valientes soltaron la espada”, agregó el analista.

“No es algo directamente relacionado con las elecciones, tiene lógica que el Cedear como conjunto se opere como una forma de dolarizarse o de salir de riesgo argentino” (Bano)

“Más bien parece ser el caso de que de la mano de noticias, encuestas, declaraciones los más agresivos fueron tomando posiciones y, una vez ganado en torno un 20% en dólares, tomaron ganancias antes de las primarias. Si ya lograron esas ganancias, no tenía para muchos sentido quedarse comprado en esas acciones a la espera del resultado. Vendieron antes, realizaron la ganancia”, concluyó Ber.

Por otro lado, una clase de activos que ganó peso en el mercado local luego de 2019 también tuvo sus apuestas. Son, si se quiere, posiciones más cerca de un perfil conservador que de una apuesta agresiva. Aunque con más expectativa de ganancias que simplemente quedarse en dólares. Se trata de los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos), activos en pesos que permiten invertir en acciones de empresas que cotizan en el exterior. O sea que se compran y venden en pesos, pero siguen el valor de la acción a la que están asociados afuera, a un tipo de cambio paralelo similar al contado con liquidación.

Es decir, son inversiones de riesgo, apuestas por el desempeño de empresas del resto del mundo. Pero con algo de cobertura cambiaria: llegado el caso, una acción que se mantiene estable en dólares en Wall Street puede subir mucho de precio en pesos en la Bolsa porteña si, por ejemplo, se dispara el dólar contado con liquidación.

Estos inversores optaron por seguir invirtiendo en lugar de refugiarse en dólares pero no quisieron saber nada con activos locales; primó, entonces, la idea de hacerse a un lado. No depender del resultado de las PASO.

“No es algo directamente relacionado con las elecciones, tiene lógica que el Cedear como conjunto se opere como una forma de dolarizarse o de salir de riesgo argentino, pero qué Cedear se elige es otro tema”, dijo Bano.

Entre esas apuestas se destacó el Cedear de Amazon, con más de 26.800 tickets operados. Apple, Alibaba, Harmony y Mercado Libre, en ese orden, también estuvieron entre las más elegidas.

