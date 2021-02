El Bitcoin sube otro 16% y supera los 45.000 dólares

El Bitcoin sube un 57% en el transcurso de 2021. (Reuters)

La cotización del Bitcoin marcó este martes un nuevo máximo histórico, al continuar su ascenso sostenido después de que la firma automovilística Tesla anunciara este lunes que había decidido hacerse con USD 1.500 millones de esta criptodivisa.

El máximo intradía de la divisa digital se alcanzó los USD 48.215, lo que supone su máximo histórico. Antes de la apertura de las bolsas de Nueva York asciende un 16%, a 45.500 dólares.

La empresa fundada por Elon Musk decidió en enero modificar sus políticas de inversión para poder invertir efectivo en “activos de reserva alternativos”, como activos digitales, lingotes de oro y fondos cotizados en oro.

Tesla avisó de que podrá adquirir o mantener este tipo de activos digitales “de vez en cuando o a largo plazo”. Además, como parte de esta inversión, la compañía empezará a aceptar “en el futuro cercano” el Bitcoin como forma de pago para sus productos.

Pese a la apuesta de la empresa, surgida después de que el propio Musk mostrara su entusiasmo por ella en la red social Twitter, Tesla advirtió que era un activo “altamente volátil” en su precio y que su adopción a largo plazo por los inversores, consumidores y empresas es “impredecible”.

Cada vez más empresas aceptan el Bitcoin

En los últimos doce meses, el valor de una sola unidad de Bitcoin aumentó de menos de 10.000 dólares a más de 40.000. Además del interés de Tesla, empresas como Square e IBM están usando Blockchain (cadena de bloques), la tecnología detrás de la criptomoneda, para diseñar y mejorar los métodos de pagos digitales, con lo que la “cripto” más importante tiene cada vez más difusión.

Un informe de The New York Times analizó los posibles usos de la criptomoneda, cada vez más difundida como alternativa de inversión, pero también como un medio de pago.

“Bitcoin simplemente no es la moneda más eficiente hasta ahora”, comentó a The New York Times Henry Elder, director de gestión de patrimonios en Wave Financial, una firma de activos digitales con sede en Los Ángeles, EEUU.

La aplicación Purse permite adquirir productos en Amazon a través de Bitcoin, que son intercambiados por tarjetas de regalo

Por ejemplo, se pueden comprar productos con Bitcoin en Amazon, usando otro servicio llamado Purse.

Se supone que Purse funciona de la siguiente manera: un cliente elige los artículos que quiere comprar en Amazon, luego copia las URL y regresa a Purse, donde se procesa la transacción por medio de tarjetas de regalo (gift cards)que el servicio adquirió de gente que quiere criptomonedas.

Purse les garantiza a sus clientes un descuento mínimo del 5% sobre los precios de lista en Amazon y agrega la opción de negociar para recibir hasta un 15 por ciento.

De todos modos, la operación no es del todo sencilla. Por ejemplo, para adquirir un paquete de 20 mascarillas KN95 color negro por USD 42,99 con dinero en una cartera de Bitcoin, el precio a pagar resultó mayor. Cuando llegó el momento de dar clic en “comprar”, el precio total —con comisiones— era de USD47,47, y eso incluía el 8% de descuento ofertado para la operación.

“Como había recibido un mensaje en una ventana emergente de un representante de servicio al cliente de Purse llamado Eduardo, quien me escribió desde Buenos Aires, para ofrecerme asistencia técnica, quise contactarlo y recibí un mensaje automatizado que decía que Eduardo ‘no estaba’ y que el tiempo promedio de respuesta para resolver dudas era de un par de horas”, describió el cronista de The New York Times.

La fuerte oscilación de precios del Bitcoin genera dificultades a la hora de concretar transacciones con bienes y servicios

“Todo el asunto me pareció como pedir algo en UberEats, salvo que al final del trámite ni siquiera hubo una bolsa de comida fría. En definitiva, no fue como comprar directamente por Amazon solo con un clic”, agregó.

En 2014, Overstock se volvió uno de los primeros vendedores de comercio electrónico en aceptar pagos directos con Bitcoin. Posteriormente, creó varios negocios relacionados con Blockchain.

En una reciente entrevista, el director ejecutivo de la empresa, Jonathan Johnson, dejó claro que no hay una coincidencia evidente entre la venta de sofás en liquidación y el replanteo sobre el uso de efectivo con las principales monedas del mundo. Bitcoin no es una fuente muy grande de ingreso para Overstock.

Durante los primeros tres trimestres de 2020, el sitio obtuvo ingresos por casi USD 2.000 millones, de acuerdo con sus informes de resultados. Un promedio de entre 30.000 y 50.000 dólares a la semana provino de criptomonedas, según Johnson. “Nuestro sector demográfico se inclina mucho hacia las mujeres, y los compradores de Bitcoin suelen ser hombres”, comentó. “Es un segmento distinto de clientes”.

En esencia, al parecer Bitcoin se convirtió en una opción de pago porque sus valores se alineaban con las tendencias libertarias tanto de Johnson como de Patrick Byrne, el fundador de Overstock.

Tesla anunció que empezará a aceptar “en el futuro cercano” el Bitcoin como forma de pago para sus productos

Sin embargo, a veces, las oscilaciones descontroladas en el valor del Bitcoin crearon complicaciones para Overstock, en específico cuando se trata de las ganancias. Aunque Johnson señaló que a la hora de hacer el pago la empresa siempre había sido clara en que el reembolso equivaldría al precio en dólares del artículo (y no a la cantidad de Bitcoin gastados), la gente de todas maneras se había quejado, a veces por confusión, otras no.

“No íbamos a dejar que la gente usara sus sábanas como una cobertura contra una caída en el precio de los Bitcoin”, comentó. “Nos dicen: ‘Compré mis muebles para patio por 0,1 Bitcoin, ¿y ahora tan solo me reembolsas 0,08 Bitcoin?’. Nuestra respuesta es sí”.

Una industria que fue una especie de pionera en la adopción del Bitcoin fue la pornográfica. Al igual que la del trabajo sexual. Mindgeek, el conglomerado más grande de la industria, acepta criptomonedas en sus sitios. Sucede lo mismo con Chaturbate.

El anonimato que caracteriza a las transacciones con Bitcoin convirtió a la criptodivisa como medio elegido para la compra de contenidos pornográficos

Hay ciertas coincidencias entre la pornografía y las criptomonedas. Los hombres a menudo ocultan su consumo de pornografía; Bitcoin fue diseñada con base en la idea de que pudiera usarse de forma anónima.

No hay ningún nombre vinculado de manera directa con el Bitcoin que alguien posea. En cambio, el dueño de uno tiene una clave privada que permite la creación de una contraseña conocida tan solo por esta persona.

Hoy se considera al Bitcoin más como refugio de valor que medio de pago. (Reuters)

Los registros se mantienen por medio de un libro de contabilidad digital disponible para todo público, conocido como cadena de bloques, que es administrado por un ejército de voluntarios desde varios servidores. Se reajusta en tiempo real cuando ocurren transacciones entre diferentes propietarios de Bitcoin.

Ese ejército de voluntarios no mediará disputas sobre productos, así que “no puedes dar marcha atrás con las transacciones hechas con criptomonedas como se puede hacer con Visa y Mastercard”, comentó Lilly Sparks , una emprendedora de Austin, Texas, quien en 2020 fundó Afterglow, un sitio pensado para unir la pornografía con el “bienestar sexual”.

A diferencia de transacciones con tarjetas de crédito, las operaciones pagadas con Bitcoin no pueden cancelarse

Además, Sparks señaló que un sello distintivo del consumo de pornografía es que sus aficionados intentan no pagar por ella.

Tal vez de manera predecible, la falta de liderazgo en el mercado de los Bitcoin (y en otras formas de criptomonedas) generó cierto atractivo entre las personas que compran y venden contrabando.

En Discord, la aplicación de mensajería, un usuario que utiliza el seudónimo Perc fue contactado por The New York Times. En una entrevista telefónica, describió sus antecedentes de tráfico de drogas que compró gracias a Silk Road, un mercado de la red oscura que el FBI cerró en 2013.

Después de pagar a proveedores por medio de su cartera de Bitcoin, Perc comentó que los productos se guardaban en objetos como animales de peluche y se enviaban a un apartado de correo que él creó.

El auge de los inversores minoristas

Muchos inversores minoristas compran Bitcoin mediante empresas como Coinbase y Bitbay, las cuales operan como bolsas, pues procesan operaciones entre compradores y vendedores.

Como tal, los códigos que alguna vez fueron anónimos se están convirtiendo en todo lo contrario. Cada vez más empresas de venta minorista están montando sistemas de pago que posibilitan las transacciones con Bitcoin.

Tesla aceptará al Bitcoin como medio de pago. (Reuters)

Entre los más grandes están Microsoft, AT&T y Home Depot. Además, las aplicaciones en las tiendas de Apple y Android hacen posible que los conocedores de criptomonedas compren boletos de avión convirtiendo el Bitcoin a dinero fiduciario en tiempo real.

Si Bitcoin es la Coca-Cola de las criptomonedas, Ethereum es la Pepsi. Muchos minoristas tradicionales que están ingresando al mundo de las criptomonedas les dan la opción a sus clientes de usar cualquiera de las dos. (Craigslist tiene la opción para hacer transacciones con criptomonedas entre vendedores individuales).

Cada vez más empresas de venta minorista están montando sistemas de pago que aceptan Bitcoin: entre ellas, Microsoft, AT&T y Home Depot

Johnson, el director ejecutivo de Overstock, comentó que ahora, cuando va a la iglesia, responde preguntas de “abuelas de 75 años que quieren saber sobre Bitcoin”.

En junio, Mastercard anunció que iba a lanzar una tarjeta de débito basada en criptomonedas en sociedad con Bitpay que se podrá usar en más de 3.000 establecimientos a nivel mundial. En octubre, PayPal señaló que a los clientes de Estados Unidos les iba a dar la capacidad de comprar, vender o almacenar criptomonedas en sus plataformas. Más adelante este mismo año, esos clientes también podrán comprar con ellas.

En una entrevista, Dan Schulman, presidente y director ejecutivo de PayPal, comentó que considera esto como una oportunidad para darle una “funcionalidad gradual” a las criptomonedas y darles libertad a sus adeptos, incluso a quienes no pueden obtener un crédito.

Sin embargo, Schulman no está seguro de usar sus propios Bitcoin (y tiene bastantes) para irse de compras. Tal vez esto se deba a que muchas de las personas que gastaron sus Bitcoin ahora pueden lamentarse ante la suba rampante de su cotización.

El otrora traficante de Discord recordó que en 2013 había usado dos Bitcoin para comprarse una patineta. “En ese entonces, no valían nada”, mencionó. “Como 100 dólares por moneda”. Ahora, cada una vale más de 40.000 dólares.

