Los productos más vendidos en 2020: mopas y otros éxitos online en medio de la pandemia

La pandemia de coronavirus y el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio que rigió desde el 20 de marzo y por más de 200 días modificó el comportamiento de los consumidores en todo el mundo. En ese sentido, el comercio electrónico cobró una mayor relevancia, se aceleró modificando los hábitos de consumo y potenció la venta online de marcas, comercios y pymes.

Un estudio de Mercado Libre reveló cómo evolucionó el comportamiento de los usuarios mes a mes y cuáles fueron los productos más comprados en Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia y Perú.

“En Argentina, como en el resto de la región, el e-commerce tomó un gran protagonismo para los compradores. Tal es así que sólo hasta el tercer trimestre de 2020, se registraron más de 2 millones de nuevos usuarios de la plataforma”, destacó el informe.

Y añadió que al igual que en el resto de la región, se dispararon las ventas de barbijos y alcohol en gel, convirtiéndose en los productos más vendidos de la plataforma.

En el top de los productos más vendidos en 2020 aparecen: tapabocas, alcohol en spray, celulares, colchoneta gimnasia y pañales.

Las categorías que no eran representativas para el comercio electrónico se volvieron esenciales para los consumidores que compraban en cuarentena y los artículos relacionados al cuidado de la salud y prevención del Covid-19 fueron la prioridad de los consumidores (Shutterstock)

La cuarentena potenció las ventas de productos de consumo masivo y las mopas y los pañales se posicionaron entre los más vendidos de abril. Mientras que, el estar en casa, potenció el crecimiento de categorías como Juegos de Mesa, Fitness y Musculación y Consolas y Videojuegos.

Entre los rubros que más crecieron en el año aparecen: Equipamiento Médico y Farmacia, con una suba de 500%; Comestibles, 397%; Higiene Personal, 311%; Cuidado del Hogar y Lavandería, 291%; Juegos de Mesa y Cartas, 223%; Ropa Interior y de dormir, 219%; y Fitness y Musculación con un alza de 197 por ciento.

Las categorías que no eran representativas para el comercio electrónico se volvieron esenciales para los consumidores que compraban en cuarentena y los artículos relacionados al cuidado de la salud y prevención del Covid-19 fueron la prioridad de los consumidores y lideraron el ranking de los productos más vendidos.

Durante este período comenzó a crecer la venta de consumo masivo y alimentos. Según el informe regional, esta categoría registró un crecimiento del 164 por ciento.

Por último destacó que durante diciembre se observa un crecimiento en la compra de productos relacionados a Navidad. En tal sentido, las luces decorativas fueron uno de los productos más vendidos de diciembre y, además, creció la compra de regalos como “Patines y Patinetas”, “Accesorios para PC Gaming”, “Juguetes de Oficios” y “Bloques y Construcción”, registrando aumentos en ítems vendidos de más del 100% respecto a 2019.

Entretenimiento, tecnología y deportes: los ganadores del 2020

Analizando los primeros meses de cuarentena, la categoría de “Entretenimiento y Fitness” registró un crecimiento del 61% a nivel regional, según el estudio.

El estar en casa durante la cuarentena potenció el crecimiento de categorías como Fitness y Musculación

En tanto, el informe arrojó que desde mediados de mayo, en todos los países, comenzó una tendencia en la compra de productos para entrenar desde casa. Entre los más destacados se encuentran: mats de yoga, colchonetas, pesas, elásticos y mancuernas.

Asimismo, el informe destacó que todo lo relacionado a tecnología y entretenimiento tuvo lugar en el top de ventas del sitio. En Argentina, “Juegos de Mesa y Cartas” fue una de las subcategorías con mayor crecimiento en ventas.

Las compras online crecen esta Navidad

Las compras online tuvieron este año un crecimiento exponencial y fueron elegidas por los argentinos para los regalos navideños, aunque también la compra presencial se mantenía como preferida por la experiencia y para evitar costos de envío o aprovechar promociones.

Según una encuesta realizada por la consultora Deloitte, Argentina se posiciona en primer lugar en la región, con un 32% de argentinos que prevé realizar las compras navideñas por internet, frente al 13% que consignó inclinarse por las compras de regalos en supermercados, un 12% en tiendas de ropa y un 10% en jugueterías u otros lugares.

Al momento de visitar una tienda, según la encuesta, los argentinos esperan en un 22% tener disponibilidad inmediata del producto, 17% ver y probar el producto personalmente, 15% ver otros productos que le puedan interesar y 15% velocidad en el pago y la entrega.

Un 10% de los argentinos se inclinó por comprar los regalos de Navidad en jugueterías, según la consultora Deloitte. .(Adrián Escandar)

Sobre las razones por las cuales no compró o comprará en línea, un 25% de los consultados señaló que tiene miedo a que el producto no llegue en buen estado, un 17% que el costo de envío es alto, un 13% que no tiene tarjetas bancarias, 10% porque es muy complicado realizar devoluciones y 4% argumentó que no sabe comprar en línea.

A nivel regional, 93% de los encuestados confirmaron haber investigado o que investigarán en internet antes de realizar sus compras.

Según un relevamiento de eMarketer, Argentina es el país con mayor crecimiento de la compra en línea, con un incremento de 79% en el volumen de ventas en 2020, seguida por Singapur (71,1%), España (36%), Brasil (35%) y por encima del promedio mundial que fue 27,6 por ciento.

En tanto, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en el primer semestre del año el sector facturó $314.602 millones en el primer semestre, con un incremento de 106% con respecto al mismo período 2019, y se vendieron 92 millones de productos.

En ese contexto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló a Télam que en las compras navideñas este año “ganan fuertemente los centros comerciales a cielo abierto, en calles y avenidas, caen los shopping y crece el comercio electrónico”.

Un 52% prefiere comprar regalos en centros comerciales de barrio, un 21% en shopping, 13% opta por la compra online, un 10% por outlet y 4% elige supermercados.

