Una argentina es la dueña del primer unicornio rosa: a qué se dedica su empresa de USD 1.000 millones y por qué “explotó” en la pandemia

Silvina Moschini, fundadora de TransparentBusiness y SheWorks

Por primera vez en la historia, una empresa latina de base tecnológica fundada por una mujer latina se convierte en unicornio. O sea, consigue una valuación de mercado estimada de, al menos, USD 1.000 millones.

Y, en este caso, se trata de una emprendedora argentina, Silvina Moschini (47). Según ella misma relató, TransparentBusiness, su plataforma de software en la nube (SaaS) para la gestión de equipos distribuidos y trabajo remoto, alcanzó esa valoración en medio de un proceso privado de inversión. El negocio “explotó” en medio de la pandemia con más de 3.000 millones de personas en el mundo trabajando desde sus casas. Además, son contados con los dedos de una mano los casos globales de “unicornios rosas”, como ella los define, mitad en broma, mientras relata lo difícil que es para las mujeres que dirigen empresas conseguir inversiones.

“Somos la primera empresa latina que saltó la brecha de inversión –los fondos no invierten en mujeres– y que pudo llegar a esta valuación. Estoy muy contenta. Yo no soy ingeniera, estudié comunicación y esto es un gran logro. Hoy me levanté a las 6 de la mañana a entrenar y paré y llamé a las 15 personas que invirtieron cuando nadie lo hacía. Les dije 'gracias". Ellos y mi equipo hicieron posible esto”, le dijo Moschini a Infobae.

Esta experta en economía digital a la que muchos conocen como “Miss Internet” (así es su nombre en Twitter, por caso) vive en EEUU hace muchos años y antes de dedicarse a emprender pasó por empresas como Visa, Compaq y Patagon. Según su bio tuitera es “fundadora de un ecosistemas de compañías que capitalizan en la nube para conectar negocios y talento con modelos bajo demanda”.

¿Qué hace TransparentBusiness? Plantea un nuevo modelo de trabajo que rompe con los clásicos esquemas de 9 a 18 en la oficina y lo reemplaza por uno que mide el progreso del trabajo realizado, según describió la propia Moschini en una entrevista con este medio en marzo.

Silvina Moschini y Alex Konanykhin, fundadores de TransparentBusiness (Ryan Cleek)

"Vivimos la cuarta revolución industrial, con tecnologías disruptivas como el cloud computing, machine learning e inteligencia artificial que generan un nuevo paradigma de trabajo. Nuestra solución resuelve tres cuestiones para gestionar equipos remotos: la confianza, la coordinación del trabajo distribuido y la responsabilidad del equipo por las tareas realizadas”, detalló.

- ¿Cómo es el proceso de inversión por el que se llega a la valuación superior a los USD 1.000 millones?

- Fuimos un lado diferente al habitual. Los grandes fondos no invierten en mujeres y menos en mujeres latinas; es tremendo, pero es así. Usamos lo que se conoce como Regulación D, una figura de inversión que surgió en la gestión de Barack Obama que permite a las empresas vender acciones por medio de una Oferta Privada Global (OPG). Somos el primer “unicornio rosa” que logró hackear el sesgo de género en el financiamiento de venture capitalists. Las estadísticas que estiman que sólo el 2% del capital de riesgo invertido va a mujeres emprendedoras y apenas 0,4% de los fondos en capital de riesgo es destinado a startups lideradas por mujeres latinoamericanas . TransparentBusiness tiene mil millones de acciones autorizadas y, en la nueva ronda, los inversores están adquiriendo acciones a USD 1 cada una. Hemos recibido USD 500 mil en la pre-venta de acciones y esperamos completar la ronda en noviembre. Las rondas anteriores de nuestra OPG se realizaron a 20, 30 y 60 centavos de dólar por acción. El plan de levantar de fondos aprobado por nuestro board incluye el objetivo de salir a bolsa a USD 10 por acción (a una valoración de USD 10.000 millones, si los planetas se alinean) en el cuarto trimestre de 2021.

- ¿Quiénes son los inversores?

- Nuestros inversores incluyen ejecutivos actuales y ex ejecutivos de Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, Bank of America, Barclays Global Investors, Goldman Sachs, Citigroup, Telefónica, LinkedIn, IBM, Microsoft y otros.

TransparentBusiness es una plataforma de software en la nube (SaaS) para la gestión de equipos distribuidos y trabajo remoto

Moschini detalló que ella y Alex Konanykhin, el cofundador de la empresa, tienen aproximadamente 540 millones de los 1.000 millones de acciones autorizadas de la empresa, y más de 1.000 inversores de setenta países han invertido 20 millones de dólares en las rondas anteriores que están detalladas en la SEC, la bolsa de valores de EEUU.

“En medio del bigbang tecnológico que significó la pandemia, TransparentBusiness creció exponencialmente gracias al aumento de demanda de nuevos clientes y se abrió a nuevos mercados en toda la región y en otros continentes. La solución facilita la gestión del trabajo a distancia y permite contratar talento bajo demanda a través de SheWorks!, un pool de talento en la nube que conecta mujeres profesionales con oportunidades laborales y que recibió en 2019 el premio Equals in Tech, una iniciativa de Naciones Unidas, ITU & GSMA que reúne a las empresas líderes del mundo para reconocer los proyectos más innovadores a nivel global enfocados en acortar la brecha de género a través de la tecnología”, explicó.

“Quienes hacemos de la gestión de equipos distribuidos no solo el foco de nuestro negocio sino también una filosofía de inclusión, vemos posibilidad donde otros sólo ven limitaciones. Este contexto fue un multiplicador de creatividad y la confirmación de que las peores crisis contienen las mejores oportunidades”, agregó,

“Vamos a convertirnos en el estándar de trabajo distribuido, el mercado está pagando eso”. Así cerró Moschini la charla con Infobae a pocas horas de convertirse en el primer unicornio rosa.

