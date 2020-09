Tensión en Tucumán: una protesta de productores agropecuarios contra las trabas a la actividad por la pandemia terminó en un cruce con la Policía

La difícil situación por la que atraviesan productores, transportistas, trabajadores y contratistas rurales, que no pueden circular entre las provincias por las restricciones de algunos gobernadores en medio de la pandemia, llevó a que en las últimas horas productores realicen cortes de rutas en San Luis y Santiago del Estero.

En San Luis, productores autoconvocados cortan la Ruta Nacional N° 7 en Justo Daract, y la ruta 30 en el acceso a Punilla. En las últimas horas, se decidió levantar la protesta sobre la ruta Nacional Nº 7 luego que los productores recibieran una llamada de funcionarios del ministerio de la Producción de San Luis, a cargo de Juan Lavandeira, en medio de las negociaciones para implementar un protocolo que permita agilizar el ingreso a la provincia puntana.

Y ayer se realizó una protesta contra la restricción al tránsito por tiempo indeterminado en la Ruta 9, a la altura de la localidad “La Florida”, en el límite con Santiago del Estero, organizada por la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).

Los productores de Apronor, luego de realizar una Asamblea en el lugar del corte de ruta decidieron levantar el mismo y trasladar la protesta a la Plaza Independencia, en el centro de la Capital de Tucumán, frente a la Casa de Gobierno provincial, con el objetivo de instalarse en el lugar hasta que reciban una respuesta favorable del gobernador Juan Manzur, al reclamo para que interceda ante las autoridades de Santiago del Estero para levantar las restricciones.

En diálogo con Infobae, Roberto Palomo, Vicepresidente de Apronor, comentó que al llegar a la zona de la sede del gobierno de Tucumán, personal policial intentó impedir que la protesta avance y fue en ese momento que se registraron serios incidentes . "Nos atacaron a piedras y recibimos palazos de parte de la Policía, que se manejó con muy poco profesionalismo. Con el correr de los minutos la situación se fue tranquilizando, y logramos entrar y pasar la noche frente a Casa de Gobierno", dijo el dirigente tucumano.





Según comentaron los productores agrupados en Apronor, desde hace seis meses tienen serias dificultades para ingresar con normalidad a sus establecimientos rurales en Santiago del Estero. Además, precisaron que para poder circular, en los controles camineros le exigen la presentación del resultado de un hisopado, que tiene un costo de 5.000 pesos y una validez de 48 horas, por lo que resulta un gasto insostenible.

“Hemos invertido, hemos sembrado, hemos cultivado, y hemos perdido toda la cosecha porque no hemos podido acceder a los campos. El productor está cansado. Tenemos colegas que arriendan campos en Santiago del Estero y al no poder verlos y cuidar los cultivos han perdido mucho y deben afrontar el gasto del arriendo, entonces no podemos más con esta situación que nos llena de impotencia”, dijo Roberto Palomo.

En todo este tiempo se realizaron diferentes presentaciones ante autoridades nacionales y provinciales para encontrar una solución a la problemática, sin embargo eso no sucedió hasta el momento. “Ya no sabemos que más presentar, nos han obligado a tener que entrar a nuestros propios campos de manera forzosa, muchas veces sufriendo represiones y sin poder regresar a nuestros hogares” añadió.

El productor y vocal de Apronor, Augusto Battig, pidió aprobar un protocolo nacional que permita la libre circulación para el sector agropecuario entre las distintas provincias en el marco de la pandemia. “No veo con mucha dificultad hacer un protocolo de circulación para los productores agropecuarios y que sea en general para todo el país. Si tiene que pedir hisopados, que pidan hisopados, una persona por vehículo, que abran una reglamentación para todo el país”, comentó.

Malestar de la Mesa de Enlace con el gobierno

“Hemos sido respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia, sin embargo, hasta el momento pareciera que sólo han dilatado los tiempos y no se ha avanzado en cuestiones urgentes”, expresaron en un comunicado los dirigentes de la Mesa de Enlace tras la reunión de ayer con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.

Una vez finalizada la reunión con el ministro Luis Basterra, algunos sectores que representan a los productores agropecuarios manifestaron su malestar por la falta de respuestas del funcionario a los reclamos y pedido de soluciones a los diferentes problemas que afectan a la producción primaria.

“La reunión fue buena porque no se interrumpió el diálogo, pero mala porque de esta manera el diálogo no conduce a nada. Hay serios problemas para circular entre las provincias por las restricciones de algunos gobernadores, y se necesita una intervención del gobierno nacional para resolver la crisis”, dijo una fuente cercana a los dirigentes del campo.

Además, en el comunicado desde la Mesa de Enlace manifestaron: “A lo largo de estos meses, hemos planteado en forma sostenida las principales cuestiones que afectan a los productores, en particular, la creciente ola de inseguridad que se vive en el ámbito rural y las dificultades para la circulación, fundamentalmente, en el tránsito interjurisdiccional entre provincias, así como entre múltiples municipios a lo largo y ancho del país. En todo este tiempo, el gobierno no ha tomado cartas en el asunto sobre estos temas en forma efectiva”.

Además, a los problemas del sector agropecuario que hasta el momento no se resolvieron, desde la Mesa de Enlace mostraron su preocupación sobre los temas que forman parte de una agenda de carácter nacional, como la reforma de la Justicia que propicia el gobierno, la toma de tierras en el Conurbano y en otros puntos del país, y el proyecto de ley del “impuesto a la riqueza” que presentó el oficialismo para su tratamiento en el Congreso de la Nación.

Al respecto, los dirigentes señalaron: “Resulta inadmisible que en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, en el que se confluyen y se conjugan problemas y desafíos que requieren consenso, unidad, diálogo y templanza para abordarlos, como la emergencia sanitaria, la persistente crisis económica o la inseguridad en todas sus formas, el Gobierno no solo no brinda soluciones efectivas y sustentables, sino que agrega temas polémicos a una agenda ya sobrecargada de dificultades”.

Frente a una realidad tan compleja, los representantes de los productores agropecuarios hicieron un llamado a los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto, para encontrar una salida a la crisis. “Solicitamos a quienes conducen el país que no nos distraigan con debates ideológicos e inoportunos o que responden solo al interés de algunas facciones del poder político, mientras tantos argentinos tienen hambre y padecen las consecuencias de una pandemia que aún no hemos logrado superar”, dijeron los integrantes de la Mesa de Enlace.

