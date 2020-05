2. Reforma de la administración nacional. Reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión , asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: a) Cambios en las normas laborales para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. b) Un decreto con nueva estructura (hay un organigrama propuesto) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público, en el que se fije la dotación máxima de personal de cada unidad administrativa, por categoría. c) Cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Los que no hubieran sido reubicados quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley 25.164, art. 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.). d) Incentivos a las empresas que los contraten: Eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.