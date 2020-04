“Se ha observado el caso de usuarios no residenciales que, como consecuencia del referido estado de excepción y emergencia no se encuentran produciendo, es decir, no están realizando actividades productivas o, si lo están, resultan muy por debajo de lo habitual; por lo que, la emisión de una factura con consumo estimado en base al mecanismo establecido antes mencionado, no reflejaría la situación real de consumo” , explicó el ENARGAS.