El punto de partida no es sencillo, dado el alto grado de deterioro de la principales variables macroeconómicas , en particular en lo que respecta al acceso al crédito internacional, pero al mismo tiempo, los mínimos puntos de referencia en materia de actividad; consumo, por el deterioro de la capacidad de compra de los salarios y de las jubilaciones, le permitirán mostrar en corto tiempo signos de recuperación, si toma medidas que no aceleren aún más la inflación. Pero no mucho más, porque otras variables, como la presión tributaria; disponibilidad de divisas, cepo cambiario y default selectivo que va en camino a ser generalizado, impedirá avanzar rápido en todos los frentes a la vez.