Todavía no trascendió la tasa pactada, pero se descuenta que será mucho menor a las que hoy están vigentes en el mercado. Caputo desistió hace un par de semanas de no tomar un préstamo de corto plazo en dólares de un consorcio de bancos (denominado "repo" en la jerga financiera) para no convalidar tasas cercanas al 10% anual en dólares.