La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo:

Desde las 17 de Argentina, se desarrollarán todos los cruces que definirán 8 clasificados a octavos de final y a los 16 equipos que disputarán los playoffs

HORARIOS DE TODOS LOS PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE

17.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 16.00 (Bolivia y Venezuela) / 15.00 (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (México) 21.00 (España)

17:30 hsHoy

Se define la Champions League con 18 partidos en simultáneo y los equipos más poderosos en riesgo

Los 36 equipos jugarán al mismo tiempo para definir a los clasificados a la siguiente fase de forma directa, a los que disputarán los playoffs y a los eliminados de la competencia

Se define la primera fase de la Champions League

La Champions League 2025-26 vivirá una de sus jornadas más decisivas, con 18 partidos disputados en simultáneo desde las 17hs (Argentina). El nuevo formato, que agrupa a los 36 equipos en una tabla única sin fases de grupos, exigirá a los clubes sumar en la última fecha para asegurar su lugar entre los 24 mejores. Hasta el momento, sólo Arsenal y Bayern Múnich ya aseguraron su ticket directo a los octavos de final, mientras que seis boletos quedarán definidos en una jornada plagada de incertidumbre y posibilidades.

17:29 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir las acciones más destacadas de los 18 partidos de Champions League que se disputarán en simultáneo para definir los 8 clasificados de manera directa a octavos de final y los 16 que deberán disputar los playoffs.

En Italia, el Chelsea de Enzo Fernández buscará el boleto directo a octavos de final ante un Napoli que pelea por no quedar eliminado (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Champions LeagueArsenalBayern MúnichReal MadridLiverpoolTottenhamPSGNewcastleChelseaBarcelonaManchester CityAtlético MadridInter de MilanJuventusBorussia DortmundBayer LeverkusenNapoliBenfica

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

Sergio Rochet, guardametas del Inter de Brasil y de la Celeste, planteó sus diferencias con el titular de la Albiceleste

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante un entonado Lobo. Desde las 20, por TNT Sports

Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

El Xeneize viajará a La Plata para medirse con el Pincha en un duelo de candidatos. Desde las 22.15, por ESPN Premium

Los Pumas confirmaron el calendario y las sedes para el debut del Nations Championship 2026

En el marco del nuevo certamen internacional, Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica en Buenos Aires, y a Australia en Jujuy y Mendoza durante agosto y septiembre

El duro accidente que sufrió Randal Kolo Muani en su Ferrari a horas de disputar un partido clave por la Champions League

El delantero y su compañero Wilson Odobert protagonizaron un desafortunado episodio cuando el neumático del vehículo estalló. El Tottenham debe jugar el último partido de la primera fase ante el Frankfurt en Alemania

El alpinista Jaime Viñals comparte su experiencia en El Salvador a través de su nuevo manuscrito

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

