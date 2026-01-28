La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo:

17.00 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) / 16.00 (Bolivia y Venezuela) / 15.00 (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (México) 21.00 (España)
La Champions League 2025-26 vivirá una de sus jornadas más decisivas, con 18 partidos disputados en simultáneo desde las 17hs (Argentina). El nuevo formato, que agrupa a los 36 equipos en una tabla única sin fases de grupos, exigirá a los clubes sumar en la última fecha para asegurar su lugar entre los 24 mejores. Hasta el momento, sólo Arsenal y Bayern Múnich ya aseguraron su ticket directo a los octavos de final, mientras que seis boletos quedarán definidos en una jornada plagada de incertidumbre y posibilidades.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir las acciones más destacadas de los 18 partidos de Champions League que se disputarán en simultáneo para definir los 8 clasificados de manera directa a octavos de final y los 16 que deberán disputar los playoffs.