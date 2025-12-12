Deportes

El emotivo video de Lionel Scaloni dedicado al Maestro Tabárez en un homenaje en Uruguay: “Nunca olvidaré tus palabras”

El entrenador argentino participó de un evento celebrado en Montevideo, que contó con históricos emblemas de la Celeste, como Luis Suárez y Diego Forlán

Guardar
El entrenador de la Argentina participó de un homenaje al ex DT de Uruguay

Óscar Washington Tabárez dejó un profundo legado como entrenador de Uruguay en sus 15 años al frente de la selección, que lo ha llevado a ser campeón de la Copa América 2011 y terminar en el cuarto lugar del Mundial de Sudáfrica 2010. Y esta semana tuvo un merecido homenaje a su impecable trayectoria en su país y Lionel Scaloni no se quiso perder la oportunidad de mostrarle su afecto al Maestro.

El entrenador de Argentina participó del evento llevado a cabo en la Sala Zitarroza, un espacio cultural localizado en Montevideo, y se rindió a los pies del técnico de 78 años. “Quería participar de tu homenaje, creo que es muy merecido por todo lo que hiciste por el fútbol y por el fútbol uruguayo”, inició la emotiva filmación.

A continuación, el campeón del mundo en Qatar 2022 recordó un diálogo mantenido entre ambos en un encuentro que el destino los enfrentó en diferentes bancos: “Nunca olvidaré tus palabras cuando jugamos un partido en contra y me dijiste que yo tenía vivencias y no experiencias, y que eso es lo más importante en el fútbol. Las guardo en mi corazón”.

La foto grupal del Maestro
La foto grupal del Maestro Tabárez con los invitados al homenaje (Crédito: Dante Fernández/AFP)

Ambos se vieron las caras cuatro veces con un saldo de tres victorias para Scaloni y un empate. El primer antecedente se remonta a un amistoso con igualdad 2-2 y le siguieron los triunfos, uno por la Copa América 2021 y los dos restantes por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2022.

Por último, Lionel Scaloni volvió a reiterar su apoyo al acto que tuvo lugar en la capital uruguaya para destacar la trayectoria de un hombre que cambió la historia de la Celeste: “Te mereces tu homenaje. Te aprecia todo el mundo del fútbol, todo tu país. Un fuerte abrazo de parte mía”.

La organización del evento de este miércoles estuvo a cargo de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) y la Asociación de Profesores de Física del Uruguay (APFU). Estuvo acompañado en el escenario de sus históricos asistentes, Celso Otero, José Herrera y Mario Rebollo.

La sonrisa de Óscar Tabárez
La sonrisa de Óscar Tabárez en medio de su homenaje (Crédito: Dante Fernández/AFP)

Allí, Óscar Tabárez presenció las emotivas palabras de ex referentes del cuadro charrúa, como Fernando Muslera, Diego Forlán y Luis Suárez, tres símbolos que pasaron por sus planteles en todo su paso por el combinado nacional, que lo tuvo clasificando a cuatro Mundiales. En su primera etapa, logró el pasaje a Italia 1990 y en la segunda sacó su boleto a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Otro de los oradores fue Sebastián Abreu, intérprete de un penal histórico ante Ghana para pasar a semifinales de la Copa del Mundo en suelo sudafricano: “No se va a olvidar más, pero fue un cúmulo de cosas que se fueron atravesando a lo largo del proceso, con la complejidad de las Eliminatorias para clasificar, lo que sucedió en el Mundial, la conquista de la Copa América. Muchas veces, en el exitismo, pasa desapercibido, pero lo que quedó reflejado fue la unión entre el equipo y la gente, la identificación, y ese fue el título más grande que conseguimos. La frase ‘el camino es la recompensa’ es uno de los legados que más nos marcaron a todos”.

En este sentido, Forlán aseguró que el Maestro “marcó un antes y un después” y Diego Godín, ex capitán de la selección, resaltó la importancia de Tabárez en Uruguay: “Fue un lindo momento para acompañar al Maestro y reencontrarnos con toda esa generación. Del 2010 me quedo con el reconocimiento de la gente, con la forma en la que nos recibieron, El dramatismo, los resultados, todo lo que pasó hizo que se generara una gran conexión con el público. Se generó un ida y vuelta con la gente, a partir de lo que inculcaba el Maestro y el hincha se identificó con lo deportivo y con los valores que transmitía el equipo”.

Temas Relacionados

Lionel Scaloniselección argentinaMaestro TabárezSelección de Uruguaydeportes-argentina

Últimas Noticias

Cuánto cuestan las suites de lujo que puso en venta la FIFA para ver a la selección argentina en el Mundial 2026

Los espacios VIP que se encuentran en cada uno de los estadios cuentan con una amplia gama de comodidades para los aficionados

Cuánto cuestan las suites de

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

El volante ofensivo del Benfica mandó un mensaje en las redes sociales y enalteció las especulaciones sobre una hipotética llegada al Millonario

El sugestivo posteo de Prestianni

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

El suizo de 44 años, retirado en 2022, participará de una exhibición durante la ceremonia inaugural del Grand Slam en Melbourne

Sorpresa en el tenis: Roger

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

Desde Inglaterra aseguran que el delantero egipcio recibió la amnistia de Arne Slot y volverá a estar en la convocatoria para el cruce contra Brighton

Nuevo capítulo del escándalo con

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

El director técnico argentino reflexionó sobre el momento de su equipo y lanzó una comparación de su paso por el Millonario en 2011

La llamativa frase de Almeyda
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea aprobó el

La Unión Europea aprobó el bloqueo indefinido de USD 228.000 millones en activos rusos para la reconstrucción de Ucrania

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025