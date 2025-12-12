El emotivo video de Lionel Scaloni dedicado al Maestro Tabárez en un homenaje en Uruguay: “Nunca olvidaré tus palabras”

El entrenador de la Argentina participó de un homenaje al ex DT de Uruguay

Óscar Washington Tabárez dejó un profundo legado como entrenador de Uruguay en sus 15 años al frente de la selección, que lo ha llevado a ser campeón de la Copa América 2011 y terminar en el cuarto lugar del Mundial de Sudáfrica 2010. Y esta semana tuvo un merecido homenaje a su impecable trayectoria en su país y Lionel Scaloni no se quiso perder la oportunidad de mostrarle su afecto al Maestro.

El entrenador de Argentina participó del evento llevado a cabo en la Sala Zitarroza, un espacio cultural localizado en Montevideo, y se rindió a los pies del técnico de 78 años. “Quería participar de tu homenaje, creo que es muy merecido por todo lo que hiciste por el fútbol y por el fútbol uruguayo”, inició la emotiva filmación.

A continuación, el campeón del mundo en Qatar 2022 recordó un diálogo mantenido entre ambos en un encuentro que el destino los enfrentó en diferentes bancos: “Nunca olvidaré tus palabras cuando jugamos un partido en contra y me dijiste que yo tenía vivencias y no experiencias, y que eso es lo más importante en el fútbol. Las guardo en mi corazón”.

La foto grupal del Maestro Tabárez con los invitados al homenaje (Crédito: Dante Fernández/AFP)

Ambos se vieron las caras cuatro veces con un saldo de tres victorias para Scaloni y un empate. El primer antecedente se remonta a un amistoso con igualdad 2-2 y le siguieron los triunfos, uno por la Copa América 2021 y los dos restantes por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2022.

Por último, Lionel Scaloni volvió a reiterar su apoyo al acto que tuvo lugar en la capital uruguaya para destacar la trayectoria de un hombre que cambió la historia de la Celeste: “Te mereces tu homenaje. Te aprecia todo el mundo del fútbol, todo tu país. Un fuerte abrazo de parte mía”.

La organización del evento de este miércoles estuvo a cargo de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) y la Asociación de Profesores de Física del Uruguay (APFU). Estuvo acompañado en el escenario de sus históricos asistentes, Celso Otero, José Herrera y Mario Rebollo.

La sonrisa de Óscar Tabárez en medio de su homenaje (Crédito: Dante Fernández/AFP)

Allí, Óscar Tabárez presenció las emotivas palabras de ex referentes del cuadro charrúa, como Fernando Muslera, Diego Forlán y Luis Suárez, tres símbolos que pasaron por sus planteles en todo su paso por el combinado nacional, que lo tuvo clasificando a cuatro Mundiales. En su primera etapa, logró el pasaje a Italia 1990 y en la segunda sacó su boleto a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Otro de los oradores fue Sebastián Abreu, intérprete de un penal histórico ante Ghana para pasar a semifinales de la Copa del Mundo en suelo sudafricano: “No se va a olvidar más, pero fue un cúmulo de cosas que se fueron atravesando a lo largo del proceso, con la complejidad de las Eliminatorias para clasificar, lo que sucedió en el Mundial, la conquista de la Copa América. Muchas veces, en el exitismo, pasa desapercibido, pero lo que quedó reflejado fue la unión entre el equipo y la gente, la identificación, y ese fue el título más grande que conseguimos. La frase ‘el camino es la recompensa’ es uno de los legados que más nos marcaron a todos”.

En este sentido, Forlán aseguró que el Maestro “marcó un antes y un después” y Diego Godín, ex capitán de la selección, resaltó la importancia de Tabárez en Uruguay: “Fue un lindo momento para acompañar al Maestro y reencontrarnos con toda esa generación. Del 2010 me quedo con el reconocimiento de la gente, con la forma en la que nos recibieron, El dramatismo, los resultados, todo lo que pasó hizo que se generara una gran conexión con el público. Se generó un ida y vuelta con la gente, a partir de lo que inculcaba el Maestro y el hincha se identificó con lo deportivo y con los valores que transmitía el equipo”.